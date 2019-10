Il Panathinaikos ferma la striscia positiva dell'Efes, il Khimki cade a Belgrado

Stella Rossa MTS Belgrado-Khimki Mosca 90-78

La Stella Rossa sgambetta il Khimki e interrompe una striscia di tre sconfitte consecutive al termine di una partita che ribalta le tendenze offensive viste finora in stagione. Sbarcato a Belgrado con il miglior attacco della stagione, il Khimki sbatte sul muro difensivo biancorosso e si affossa con percentuali scadenti dall'arco (6/26, 23.1% di squadra), tradito da Alexey Shved (14 punti con 3/13 dal campo) e Janis Timma, bombardiere disarmato che raccoglie un modesto 2/8 dalla distanza. Di contro, la Stella Rossa, quarto peggior attacco del torneo, trova per la prima volta in stagione lunghi momenti di ottima efficacia offensiva con la giusta alternanza di protagonisti, anche se contro un avversario - giusto dirlo - che non fa della metacampo difensiva la propria forza.

Video - "White men can't jump"? Vyacheslav Zaytsev schiaccia in testa a tutta la difesa della Stella Rossa 00:48

La squadra di coach Gavrilovic si accende aggredendo la partita con un primo quarto da 28 punti innescato da un ottimo Borisa Simanic, big-man con mano educata dall'arco, tocca quota 50 all'intervallo con i contributi dalla panchina di Stratos Perperoglou (15 punti, 3/5 dall'arco) e James Gist (12), e dilaga nel terzo, sulla scia di una fiammata furiosa di Billy Baron (17 punti e tre triple consecutive nel frangente).

Il Khimki sprofonda sul -26, ma approfitta del naturale rilassamento degli avversari per imbastire un mini-tentativo di rimonta con le seconde linee in campo: in un palazzo che perde improvvisamente la tradizionale incandescenza, la Stella Rossa si vede mangiare 11 punti nel giro di un paio di minuti, ma con un guizzo di Lorenzo Brown scaccia la paura e può gestire nel finale. Per il Khimki, tra le outsider più accreditate per la caccia a un posto alle Final Four, arriva la seconda sconfitta stagionale dopo quella sofferta nel derby con il CSKA Mosca.

Video - Qui non si passa! Borisa Simanic cancella Alexey Shved con la stoppata al tabellone 00:28

Stella Rossa MTS Belgrado: Kuzmic 4, Brown 10, Lazic, Baron 17, Simanic 18; Covic, Perperoglou 15, Davidovac 2, Dobric 3, Gist 12, Jenkins 8, Ojo 1. All.: Gavrilovic.

Khimki Mosca: Shved 14, Booker 13, Timma 8, Gill 11, Bertans 5; Karasev, Zaytsev 7, Desiatnikov 4, Jerebko 9, Monia 2, Evans 5. N.e.: Jovic. All.: Kurtinaitis.

Video - Highlights: Stella Rossa MTS Belgrado-Khimki Mosca 90-78 02:06

Panathinaikos OPAP Atene-Anadolu Efes Istanbul 86-70

Dopo quattro vittorie consecutive che lo avevano rilanciato al secondo posto in classifica, l'Anadolu Efes frena bruscamente sul parquet di OAKA, imbrigliato da un Panathinaikos tornato su livelli difensivi eccellenti dopo i 103 punti sofferti nella sconfitta di martedì sera nella trasferta contro il Khimki. Il Pao vince con merito una partita sempre condotta, eccezion fatta per un brevissimo istante alla metà del terzo periodo, quando l'Efes caccia la testa avanti per la prima e unica volta, spinto dalle giocate di un indiavolato Shane Larkin (28 punti, season-high): e lì, nel momento di maggior bisogno, la squadra di Pedoulakis si affida alla propria forza difensiva, tenendo i turchi senza canestri del campo per sette minuti con annesso mega-parziale decisivo di 17-1 a cavallo dei due periodi conclusivi. L'Efes avrebbe ancora una chance dopo aver ricucito il margine a -8 e palla in mano a 4' dalla fine, sempre ispirato dalle giocate offensive di Larkin, ma tre orride letture offensive consecutive intervallate da una tripla di Tyrese Rice e un tap-in di Georgios Papagiannis mandano i definitivi titoli di coda.

Video - Virata in area e lacrima appoggiata al tabellone: "playground move" di Jimmer Fredette 00:19

Con 18 punti e 3/4 dall'arco, Tyrese Rice è il top-scorer per i Greens, ma il premio di MVP va senza dubbio a Nick Calathes: la star del Panathinaikos scrive una doppia-doppia da 11 punti e 10 assist, tenendo sempre in mano le redini del gioco con enorme personalità. Ottimo anche l'impatto di Georgios Papagiannis in uscita dalla panchina, con 10 punti, 7 rimbalzi e una serie di giocate decisive su entrambi i lati del campo nei due quarti finali, così come i contributi di Ioannis Papapetrou (tanta sostanza e un paio di bombe importantissime per reggere alla sfuriata di Larkin nel terzo periodo) e Jimmer Fredette, che mostra miglioramenti nell'intesa con Calathes, soprattutto nella prima metà di gara (11 punti e 4 assist per l'ex-bombardiere di BYU).

Video - Nick Calathes aziona il mirino: passaggio-laser magico per la tripla di Jimmer Fredette 00:34

Sull'altra sponda, l'Efes paga a carissimo prezzo il modesto 6/30 dall'arco (20% di squadra) e la mancanza di un altro terminale offensivo/creatore di gioco efficace per supportare l'indomito Larkin: reduce dalla sua miglior gara stagionale contro la Stella Rossa, Vasilije Micic incappa in una partita orrenda da 3/13 al tiro e 7 palle perse, mentre Kruno Simon, esaurita una breve fiammata iniziale, si perde sparacchiando un inusuale 1/9 dalla distanza (1/15 combinato con Micic).

Panathinaikos OPAP Atene: Thomas 9, Fredette 11, Calathes 11, Wiley, Bentil 4; Rice 18, Papagiannis 10, Papapetrou 14, Vougioukas 2, Johnson 7, Brown, Mitoglou. All.: Pedoulakis.

Thomas 9, Fredette 11, Calathes 11, Wiley, Bentil 4; Rice 18, Papagiannis 10, Papapetrou 14, Vougioukas 2, Johnson 7, Brown, Mitoglou. All.: Pedoulakis. Anadolu Efes Istanbul: Larkin 28, Singleton 13, Micic 6, Anderson, Dunston 8; Beaubois, Balbay, Gecim, Pleiss 2, Peters 2, Simon 11. N.e.: Sanli. All.: Ataman.