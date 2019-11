Il Real Madrid asfalta il Khimki, colpi esterni di Anadolu Efes e Panathinaikos

Zalgiris Kaunas-Panathinaikos OPAP 85-86

A cura di Daniele Fantini. Il Panathinaikos Atene sbanca la Zalgirio Arena di Kaunas, festeggia la terza vittoria nelle ultime quattro gare (5-4 in classifica) e rifila la terza sconfitta consecutiva alla squadra di coach Sarunas Jasikevicius (scivolata ora 3-6). Nick Calathes detta il passo per il Pana con una doppia-doppia d'autore da 19 punti e 12 assist, cui fanno eco i 13 di DeShaun Thomas, i 12 di Ioannis Papapetrou e gli 11 di Jimmer Fredette. Su sponda opposta, Zach LeDay è il top-scorer con 15 punti (fermatosi dopo un inizio indiavolato che lo vede realizzare 11 dei primi 13 della sua squadra), seguito dai 14 di Lukas Lekavicius e dai 12 di Jock Landale dalla panchina.

Video - Nick Calathes con una magia delle sue: assist direttamente dal palleggio per Jimmer Fredette 00:17

Il Panathinaikos prende il possesso delle operazioni grazie a un parziale di 0-10 costruito nelle fasi finali del primo quarto (16-21), poi rintuzzato da un Nick Calathes in piena trance agonistica nella doppia versione di realizzatore e assist-man (33-41 all'intervallo lungo). A inizio ripresa, altre due triple di Calathes ampliano la forbice sul +16 (35-51), indirizzando ormai in maniera definitiva l'inerzia: il Panathinaikos mantiene 11 lunghezze di margine all'ultimo riposo (53-64) e respinge con Fredette, Papapetrou e Rice l'ultimo tentativo di rimonta dello Zalgiris, riavvicinatosi fino al -5 (71-76). Con il cronometro agli sgoccioli, una tripla con fallo subita da Milaknis fissa il risultato finale sull'85-86 per gli ospiti.

Video - Nick Calathes attiva il mirino: passaggio meraviglioso per Papapetrou in contropiede 00:35

Zalgiris Kaunas : Walkup 6, Lekavicius 14, Hayes 2, Jankunas 5, Lukosiunas n.e., Milaknis 11, Geben n.e., Jokubaitis, Leday 15, Landale 12, Grigonis 9, Ulanovas 11. All. Jasikevicius

: Walkup 6, Lekavicius 14, Hayes 2, Jankunas 5, Lukosiunas n.e., Milaknis 11, Geben n.e., Jokubaitis, Leday 15, Landale 12, Grigonis 9, Ulanovas 11. All. Jasikevicius Panathinaikos: Thomas 13, Rice 7, Papagiannis 8, Papapetrou 12, Pappas 5, Vougioukas 1, Johnson 2, Fredette 11, Calathes 19, Wiley 4, Mitoglou, Bentil 4. All. Vovoras.

Video - Highlights: Zalgiris Kaunas-Panathinaikos OPAP 85-86 03:01

***

Alba Berlino-Stella Rossa Belgrado 93-80

A cura di Marco Arcari. Non si ferma la corsa dell'Alba Berlino, che conquista il 2° successo consecutivo in EuroLega superando la Stella Rossa. La formazione di coach Garcia Aito Reneses si gode un'altra grandissima prestazione a 360° di Luke Sikma (19 punti, 8 rimbalzi e 4 assist) e assiste allo show balistico della coppia Giedraitis-Hermannsson: il lungo lituano realizza 22 punti con 4/8 dalla distanza, mentre il playmaker per una volta mette un po' da parte il ruolo di rifinitore, calandosi perfettamente in quello di realizzatore e chiudendo con 16 punti (3/4 da 3). La Stella Rossa, pur lavorando bene a rimbalzo offensivo e beneficiando così di molti tiri in più rispetto ai padroni di casa, non è riuscita a far fruttare granché gli extra-possessi a disposizione, cadendo così per la terza volta consecutiva in Europa e incassando il 4° k.o. in altrettante sfide giocate in trasferta.

Alba Berlino : Mason n.e., Giffey 13, Eriksson 5, Mattisseck 3, Schneider 2, Brenneke, Hermannsson 16, Ogbe n.e., Giedraitis 22, Thiemann 3, Nnoko 10, Sikma 19. All. Garcia Reneses.

: Mason n.e., Giffey 13, Eriksson 5, Mattisseck 3, Schneider 2, Brenneke, Hermannsson 16, Ogbe n.e., Giedraitis 22, Thiemann 3, Nnoko 10, Sikma 19. All. Garcia Reneses. Stella Rossa: Kuzmic 10, D. Brown 7, Covic 9, L. Brown 9, Davidovac 8, Lazic 2, Baron 9, Dobric 9, Jenkins 2, Simanic, Jovanovic 3, Ojo 12. All. Gavrilovic.

Video - Highlights: Alba Berlino-Stella Rossa Belgrado 93-80 03:50

***

Bayern Monaco-Olympiacos Pireo 85-82

A cura di Davide Fumagalli. Dopo tre sconfitte ritrova il successo il Bayern Monaco che all'Audi Dome supera l'Olympiacos e centra la quarta vittoria stagionale. Per i Reds, reduce dalla vittoria interna sullo Zalgiris, si tratta del terzo ko nelle ultime quattro uscite per un bilancio di 3-6 che lascia la squadra del Pireo nella parte bassa della classifica.

I bavaresi partono forte nel primo quarto, 17-6, ma prima dell'intervallo l'Olympiacos rimonta, sorpassa con i veterani Spanoulis e Printezis e all'intervallo è 44-43 per gli ospiti. Nel secondo tempo l'inerzia resta alla squadra di Kemzura che tocca il +11 (50-61) con un canestro di Milutinov e al 30' conduce 63-55. Sul +12 la gara sembra finita ma il Bayern rimonta spinto da Barthel e Zipser, e sorpassa sul 72-71. Da lì è una battaglia punto a punto e decisivi sono la tripla di Maodo Lo e il canestro di Monroe per l'82-75 che chiude il discorso. Il Bayern Monaco ha cinque giocatori in doppia cifra: spiccano i 19 con 7 assist di Lo e i 18 di Barthel. Nell'Olympiacos 19 di Baldwin e 12 di Printezis.

Bayern Monaco : King, Koponen, Monroe 15, Lucic 13, Lo 19, Zipser 13, Nelson, Flaccadori 2, Barthel 18, Lessort 5, Radosevic, Grant. All. Radonjic.

: King, Koponen, Monroe 15, Lucic 13, Lo 19, Zipser 13, Nelson, Flaccadori 2, Barthel 18, Lessort 5, Radosevic, Grant. All. Radonjic. Olympiacos Pireo: Punter n.e., Rochestie 9, Baldwin 19, Paul 3, Koniaris, Spanoulis 6, Milutinov 14, Vezenkov n.e., Printezis 12, Papanikolaou 10, Rubit 7, Reed 2. All. Kemzura.

Video - Highlights: Bayern Monaco-Olympiacos Pireo 85-82 03:41

***

ASVEL Villeurbanne-Anadolu Efes Istanbul 84-90

A cura di Marco Arcari. 3° successo consecutivo per l'Efes di coach Ataman, sempre e comunque nel segno di Vasilije Micic e Shane Larkin. Il playmaker serbo è abbacinante nel 1° quarto e poi si mette al servizio della squadra con assist fantasmagorici, permettendo peraltro a Sertac Sanli di far registrare il proprio career-high in EuroLega (15 punti) grazie a passaggi che lasciano quest'ultimo indisturbatissimo nel concludere a canestro. Ottime percentuali da 3 punti per la squadra turca (9/19, col 47% di realizzazione) e solito show offensivo di Larkin: stavolta il funambolico statunitense non brilla particolarmente al tiro (2/10 su azione), ma porta a casa ben 14 tiri liberi, tutti realizzati, con movimenti che disorientano sistematicamente qualsiasi avversario. Per l'ASVEL è il 1° k.o. casalingo in questa edizione dell'EuroLega, ma non mancano i motivi per far ben sperare coach Mitrovic e tutti i tifosi. Theo Maledon è finalmente ristabilito al 100% e si dimostra passatore ben sopra la media (10 punti e 7 assist), mentre il pacchetto lunghi continua a fornire le solite, solidissime, prove.

Video - Vasilije Micic è un mago: assist fantasmagorico per Tibor Pleiss 01:03

ASVEL : Jackson 3, Taylor 12, Jekiri 12, Kahudi 8, Maledon 10, Lomazs 4, Noua 2, Jean-Charles 12, Diot 5, Bako 8, Lighty 5, Strazel 3. All. Mitrovic.

: Jackson 3, Taylor 12, Jekiri 12, Kahudi 8, Maledon 10, Lomazs 4, Noua 2, Jean-Charles 12, Diot 5, Bako 8, Lighty 5, Strazel 3. All. Mitrovic. Efes: Larkin 19, Beaubois 16, Singleton 8, Balbay, Gecim n.e., Sanli 15, Tuncer n.e., Pleiss 11, Micic 16, Anderson, Peters 3, Simon 2. All. Ataman.

Video - Highlights: ASVEL Villeurbanne-Anadolu Efes Istanbul 84-90 03:27

***

Real Madrid-Khimki Mosca 104-76

A cura di Davide Fumagalli. L'atteso big match del Wizink Center tra Real Madrid e Khimki Mosca è in realtà una passeggiata per i blancos che asfaltano i russi e li agganciano in classifica a 6-3. Quarto successo di fila per la squadra di Laso, rinfrancata dalla vittoria nel Clasico col Barcellona e a vele spiegate dopo le tre sconfitte consecutive di qualche settimana fa. Per il Khimki un brutto ko che ridimensiona le proprie ambizioni dopo la bella vittoria casalinga contro Milano.

Partita aperta nel primo quarto (31-25), poi nel secondo i blancos cambiano marcia, sul 44-34 piazzano un break di 14-0 e mandano il Khimki al tappeto: all'intervallo è 65-42! L'inerzia non cambia nella ripresa, il Madrid riparte con un break di 17-2, vola fino a +37 (86-49) e il match va in archivio senza particolari sussulti. Prova impressionante della squadra di Laso che chiude col 58% da due, 13 su 22 da tre, 13 su 14 ai liberi e ben 21 assist complessivi: sono cinque i giocatori in doppia cifra, il migliore è Randolph con 19 punti seguito da Tavares e Campazzo con 15. Per il Khimki 14 punti di Kramer e 12 a testa di Gill e Shved.

Real Madrid : Randolph 19, Fernandez 3, Campazzo 15, Laprovittola, Deck 9, Garuba, Carroll 13, Tavares 15, Llull 6, Mickey 13, Thompkins 9, Taylor 2. All. Laso.

: Randolph 19, Fernandez 3, Campazzo 15, Laprovittola, Deck 9, Garuba, Carroll 13, Tavares 15, Llull 6, Mickey 13, Thompkins 9, Taylor 2. All. Laso. Khimki Mosca: Shved 12, Kramer 14, Booker 7, Karasev, Zaytsev 6, Jerebko 4, Monia 3, Gill 12, Jovic 5, Valiev, Evans 10, Berans 3. All. Kurtinaitis.

Video - Highlights: Real Madrid-Khimki Mosca 104-76 03:44

***

Valencia-Zenit San Pietroburgo 94-90

A cura di Marco Arcari. 2° successo consecutivo per il Valencia di coach Ponsarnau, che supera lo Zenit San Pietroburgo grazie soprattutto a un ultimo quarto da 37 punti realizzati e ai canestri di Alberto Abalde (18 punti, con 4/6 dalla lunga distanza). Le triple non fanno enorme differenza tra le due formazioni, se è vero che i padroni di casa chiudono con un impressionante 16/29 di squadra (55% di realizzazione), mentre la squadra allenata da Plaza termina con 14/31 (45%). A pesare, in negativo per lo Zenit, è una fase difensiva che spesso, specie nell'ultima frazione, concede davvero molto e manda fin troppo in lunetta gli avversari. Per i russi matura così il 4° k.o. consecutivo nella massima competizione europea per club, e la condivisione dell'ultimo posto provvisorio in classifica, in coabitazione con la Stella Rossa.

Valencia : Colom 5, Marinkovic 2, Loyd 17, Ndour 6, Abalde 18, Labeyrie 7, Tobey 12, Motu 2, Dubljevic 8, Vives 10, San Emeterio 7, Doornekamp. All. Ponsarnau.

: Colom 5, Marinkovic 2, Loyd 17, Ndour 6, Abalde 18, Labeyrie 7, Tobey 12, Motu 2, Dubljevic 8, Vives 10, San Emeterio 7, Doornekamp. All. Ponsarnau. Zenit: Iverson 3, Albicy 7, Ponkrashov 5, Hollins 9, Thomas 17, Balashov n.e., Renfroe 17, Khvostov 2, Pushkov, Trushkin 6, Abromaitis 11, Ayon 13. All. Plaza.

Video - Highlights: Valencia-Zenit San Pietroburgo 94-90 03:49

***