Il Real Madrid batte il Barcellona nel Clasico, in vetta anche Maccabi a Anadolu Efes

Anadolu Efes Istanbul-Zenit San Pietroburgo 90-88

A cura di Davide Fumagalli. Terza vittoria di fila e quarto successo consecutivo in casa per l'Anadolu Efes che supera lo Zenit e risale la classifica, portandosi nelle parti alte con un bilancio di 6-2. Una vittoria molto più netta di quanto dica il risultato finale, coi turchi che comandano dall'inizio alla fine, quando i russi rimontano dal -19 del 30' e arrivano fino a -2 ma senza una reale possibilità di mettere la testa davanti. Per la squadra di Joan Plaza è il sesto ko in otto gare ma qualche segnale positivo si è visto, a partire da Austin Hollins, 26 punti con 7 triple a segno, e Gustavo Ayon, 21 punti. Nell'Efes brillano i "gemelli" Micic e Larkin, 24 punti senza errori al tiro (7 su 7 dal campo, 7 su 7 ai liberi) e 6 assist per il serbo, 22 punti con 5 assist per l'americano, bene anche Sertac Sanli, 13 punti, che non fa rimpiangere l'assente Dunston.

Video - Funziona l'intesa tra Micic a Larkin: il serbo alza, l'americano schiaccia al volo 00:30

La gara del Sinan Erdem Dome vede una partenza forte dell'Efes, 10-2, poi alla prima pausa è 21-14 col canestro sulla sirena di Micic, già a quota 8. Nel secondo quarto invece sale in cattedra Shane Larkin che schiaccia in alley oop, poi mette tre bombe per il +11 (34-23) e i turchi toccano il +15, grazie anche all'ottimo impatto del pivot Sertac. Lo Zenit reagisce con un paio di lampi di Ponitka, Khvostov e Hollins, e all'intervallo il punteggio è di 42-30. Il terzo periodo è un monologo dell'Anadolu: dopo il -11 di Hollins, la squadra di Ataman dilaga, Larkin e Micic danno spettacolo, l'ex Celtics segna il +25 (67-42) e sul 69-50 del 30' appare finita. Invece lo Zenit non ci sta, approfitta del netto rilassamento dell'Efes e rosicchia un punto alla volta. La formazione di Plaza, spinta dal solito Hollins e da Pushkov, si porta fino al -2 (85-83) a 24" ma poi Pleiss schiaccia subendo anche fallo antisportivo, l'Efes torna a +5 e sigilla la vittoria, rendendo di fatto inutile la bomba a fil di sirena di Ponkrashov per il definitivo 90-88.

Video - Micic estrae un coniglio dal cilindro! Assist dietro la schiena per Anderson 00:39

Anadolu Efes Istanbul: Larkin 22, Micic 24, Pleiss 13, Singleton 6, Anderson 4, Peters 4, Beaubois 4, Sanli 13, Balbay, Gecim, Saybir ne, Tuncer ne. All. Ataman.

Zenit San Pietroburgo: Khvostov 5, Hollins 26, Iverson 2, Ayon 21, Pushkov 12, Albicy, Ponitka 6, Thomas 2, Abromaitis 4, Renfroe 5, Ponkrashov 5, Trushkin. All. Plaza.

Video - Highlights: Anadolu Efes Istanbul-Zenit San Pietroburgo 90-88 03:41

***

Panathinaikos OPAP Atene – Alba Berlino 105-106 d.2.ts.

A cura di Marco Arcari. Dopo una sfida durata 50’ e protrattasi per 2 overtime, torna al successo l’Alba Berlino, che espugna OAKA e interrompe così la striscia di 6 k.o. consecutivi. Inizio di gara a ritmi molto elevati, con Nick Calathes che trova qualche turnovers di troppo ma dispensa anche i soliti stupendi assist, mentre Ioannis Papapetrou (13 punti nel 1° quarto) e Jacob Wiley (8 punti nella stessa frazione), fanno la voce grossa sotto i tabelloni. L’Alba fatica molto a rimbalzo (solo 2 carambole nei primi 10’ di gioco), ma è praticamente perfetta al tiro (14/18 su azione) e rimane perfettamente a contatto (31-31). Berlino piazza un parziale di 0-8 in apertura di 2° quarto e raggiunge anche la doppia cifra di vantaggio (35-45), ma Nikos Pappas è sontuoso nel rimettere in partita i padroni di casa, con canestri e assist di rara bellezza (43-45 al 16’). La formazione di coach Garcia Reneses riprende però a macinare un gioco offensivo d’altissima qualità, ritrovando triple perfettamente costruite e chiudendo in vantaggio di 9 lunghezze la prima metà di gara (49-58), anche grazie ai canestri di Niels Giffey e alla mostruosa prestazione di Martin Hermannsson (12 punti e 8 assist all’intervallo).

Video - L'Alba Berlino sbanca OAKA dopo due overtime: decide Sikma 01:01

In apertura di 2° tempo gli ospiti sembrano poter aumentare ulteriormente il proprio vantaggio con la solita, abilissima, regia di Hermannsson. Papapetrou continua però a essere il go-to-guy della formazione di coach Pedoulakis, stabilendo il proprio career-high per punti realizzati già alla fine del 3° quarto e tenendo in vita i biancoverdi di Atene (69-74 al 30’). Landry Nnoko diventa protagonista inatteso del match con importanti giocate nei 2 pitturati, mentre Papapetrou continua nel suo personale show balistico. Il Panathinaikos rimonta completamente e avrebbe anche i liberi del successo, ma Calthes fa solamente 1/2 e allora i tempi regolamentari si chiudono sull’88 pari. Nel 1° supplementare le triple di Pappas non riescono a spezzare gli equilibri, poiché l’Alba rimane a contatto grazie ai molti viaggi in lunetta e agli errori di Calathes in fase di costruzione (98-98). Nei successivi 5’ Papapetrou è ancora inarrestabile, ma gli ospiti trovano in Luke Sikma il giocatore capace di realizzare il gioco da 3 punti che vale il successo. Al Panathinaikos non bastano i 39 punti (e 5 rimbalzi) di Papapetrou. 6 giocatori in doppia cifra per Berlino, con le doppie-doppie di Hermannsson (20 punti e 10 assist) e di Sikma (14 punti, 10 rimbalzi ma anche 7 assist).

Panathinaikos OPAP Atene: Thomas 16, Rice, Papagiannis 2, Papapetrou 39, Pappas 14, Vougioukas n.e., Johnson 2, Brown, Calathes 10, Wiley 22, Mitoglou, Bentil n.e. All. Pedoulakis.

Alba Berlino: Mason 9, Giffey 14, Delow, Mattisseck, Schneider 6, Brenneke n.e., Hermannsson 20, Ogbe n.e., Giedraitis 15, Thiemann 11, Nnoko 17, Sikma 14. All. Garcia Reneses.

Video - Highlights: Panathinaikos OPAP Atene-Alba Berlino 105-106 2OT 02:15

***

Kirolbet Baskonia Vitoria-Maccabi FOX Tel Aviv 83-113

A cura di Daniele Fantini. In vista della grande classica di martedì prossimo contro l'Olimpia Milano, il Maccabi Tel Aviv raccoglie il testimone per la striscia attiva più lunga in Eurolega proprio dalla squadra di Ettore Messina e festeggia la sesta vittoria consecutiva saccheggiando la Fernando Buesa Arena di Vitoria con un perentorio 113-83. L'attacco della formazione israeliana continua a viaggiare a pieni giri, migliorandosi ulteriormente dopo i 104 punti rifilati all'Alba Berlino la scorsa settimana: il Maccabi fa grandinare triple sul canestro del Baskonia con un ritmo infernale, partendo con un surreale 14/20 nei primi tre quarti e chiudendo con uno scintillante 17/29 (59%), record di franchigia nell'Eurolega moderna.

Video - Tarik Black inchioda la schiacciata dopo due passaggi magici: come gioca bene il Maccabi Tel Aviv 00:26

Con simili percentuali al tiro sostenute da una difesa ferrea che concede soltanto 11 punti in un secondo quarto da incubo per i padroni di casa, la partita si spezza molto rapidamente già nel primo tempo, con il Maccabi capace di chiudere sul +23 all'intervallo lungo. Nella ripresa, lo spartito non cambia: il Maccabi non lascia spazio al disperato tentativo di reazione nervosa del Baskonia all'inizio del terzo quarto e continua a martellare superando presto i 30 punti di vantaggio per aprire un lunghissimo garbage-time.

Video - Magia di Scottie Wilbekin: trasforma un gioco rotto in un grande assist per la schiacciata di Black 00:21

Scottie Wilbekin è MVP con 20 punti, 6 assist e 6/8 dall'arco in soli 19 minuti di gioco, capace di affossare mentalmente il Baskonia con una serie di triple dal palleggio fantascientifiche. Molto positivi, tra gli altri, anche John Dibartolomeo, spina velenosissima in uscita dalla panchina per costruire il break poi decisivo a cavallo tra i due periodi iniziali (14 punti, 6 assist e tre triple), Elijah Bryant (19 punti e 6 rimbalzi) e Tyler Dorsey (12 punti, scatenatosi nella ripresa). Per il Baskonia non servono i tabellini riempiti a partita ormai abbondantemente segnata da Toko Shengelia e Patricio Garino, che aggiornano i propri career-high realizzando rispettivamente 31 e 24 punti.

Kirolbet Baskonia Vitoria: Vildoza 6, Janning 2, Shengelia 31, Shields, Eric 2; Henry 7, Diop, Fall 2, Stauskas 7, Garino 24, Polonara 2. N.e.: Gonzalez. All.: Perasovic.

Vildoza 6, Janning 2, Shengelia 31, Shields, Eric 2; Henry 7, Diop, Fall 2, Stauskas 7, Garino 24, Polonara 2. N.e.: Gonzalez. All.: Perasovic. Maccabi FOX Tel Aviv: Wilbekin 20, Acy 7, Wolters 14, Black 8, Zoosman 4; Bryant 19, Hunter 10, S. Cohen, Dorsey 12, Dibartolomeo 14, J. Cohen 5. N.e.: Avdija. All.: Sfairopoulos

Video - Highlights: Kirolbet Baskonia Vitoria-Maccabi FOX Tel Aviv 83-113 02:17

***

Real Madrid-Barcellona 86-76

A cura di Davide Fumagalli. L'attesissimo big match del Wizink Center, il Clasico, è del Real Madrid che batte il Barcellona, al secondo ko nelle ultime tre gare, tutte in trasferta. Per i blancos, che salgono 5-3, è il terzo successo consecutivo, una prova importante che certifica come la squadra di Laso resti una seria candidata alla Final Four di Colonia. Sfida che ha regalato grande spettacolo nel primo tempo mentre nella ripresa è stata più una battaglia di nervi, vinta dal Real guidato da Randolph, 16 punti, e dagli argentini Campazzo e Deck, 13 a testa. Nel Barcellona 19 punti del fischiatissimo ex Nikola Mirotic, impalpabile però nel finale, 13 di Tomic e 12 di Kuric, mentre stecca Cory Higgins, 7 punti con 2 su 12 al tiro.

Video - Kyle Kuric d'astuzia: sbuca dal nulla, ruba palla a Llull e schiaccia in contropiede 00:26

La partita è vibrante fin dall'inizio, si percepisce grande entusiasmo e infatti, dopo la bomba del 3-2 di Mirotic, arriva un clamoroso parziale di 15-0 del Real Madrid che vola sul 17-3, spinto da Randolph e da un ispirato Campazzo! I blancos non si fermano, alla festa partecipano anche Mickey e il giovane Garuba e al primo riposo il tabellone dice 32-11. Già finita? Neanche per sogno. Nel secondo periodo infatti, dopo la tripla del 37-17 di Fernandez, il Barcellona produce un terrificante parziale di 18-0 grazie Tomic, Kuric e Delaney, e arriva fino a -2 (37-35). Il Madrid è colpito, reagisce, torna a +7 con una rubata e canestro di Laprovittola ma l'inerzia resta ai blaugrana che impattano con Hanga, sorpassano con Mirotic e all'intervallo sono davanti sul 50-48!

Video - Jordan Mickey si porta a casa il ferro del Barcellona 00:40

Nella ripresa la partita è meno fluida e veloce, più fisica e spigolosa, ed è il Real a partire ancora una volta col piede giusto: la squadra di Laso, spinta dal solito Campazzo, piazza subito un break di 13-0 e vola a +11 sul 61-50, un parziale che obbliga Pesic al timeout. Il Barcellona si affida a Mirotic per restare a galla, l'ex Milwaukee Bucks risponde ai blancos, poi è Ribas a segnare il canestro del -7 per il 71-64 del 30'. Nell'ultimo quarto si attende l'ennesima rimonta blaugrana che però non arriva perchè Randolph mette la tripla del +10 sul 78-68, poi Lull e Tavares con un paio di stoppate a mantenere il vantaggio in doppia cifra e a mandare definitivamente ko i catalana. Prima della sirena finale Tavares viene espulso per doppio tecnico dopo uno scontro con Higgins in seguito ad una stoppata ma il clima è comunque tranquillo e il Real vince con enorme merito questo primo Clasico europeo della stagione.

Video - Tavares chiude il Clasico a modo suo, con due tonanti stoppate 00:46

Real Madrid: Causeur, Randolph 16, Fernandez 6, Campazzo 13, Laprovittola 4, Deck 13, Garuba 6, Carroll ne, Tavares 2, Llull 6, Mickey 12, Taylor 8. All. Laso.

Barcellona: Davies, Ribas 4, Hanga 5, Smits 2, Pustovyi ne, Oriola 5, Higgins 7, Delaney 9, Kuric 12, Bolmaro ne, Mirotic 19, Tomic 13. All. Pesic.