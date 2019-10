Il Real Madrid batte il Fenerbahce nel big match! Buona la prima per Khimki e Panathinaikos

Khimki Mosca - Maccabi FOX Tel Aviv 89-83

Si apre con una vittoria la stagione europea dell'ambizioso Khimki Mosca che batte il Maccabi Tel Aviv e chiude una striscia di tre ko contro i campioni d'Israele. La formazione di Kurtinaitis inizia forte, spinta dalle tre bombe di Janis Timma, e va alla prima pausa avanti 24-21. Il secondo quarto prosegue sulla stessa musica, i russi crivellano la retina dall'arco (8 su 17 nel primo tempo), Timma e Evans fanno +12 (39-27), poi all'intervallo è 48-40, con gli ospiti riportati sotto dall'ex NBA Omri Casspi. A proposito di giocatori tornati dagli Stati Uniti, il terzo periodo è di Jonas Jerebko: lo svedese infila due bombe per il +15 (71-56), poi in avvio di ultimo periodo lo imita Timma per il massimo vantaggio Khimki, +17 sul 78-61. Sembra finita ma il Maccabi non molla, riduce pian piano lo scarto appoggiandosi a Bryant e a Black, e arriva fino al -4 (84-80). La rimonta degli israeliani però non va oltre e il Khimki chiude il discorso con i liberi di Shved, il migliore con 22 punti e 6 assist. Ottimi anche Gill, 18 punti, Timma, 17 (12 nel primo tempo) e Jerebko, 14. Al Maccabi non servono i 17 di Black, i 13 di Casspi e gli 11 di Hunter.

Khimki Mosca: Shved 22, Booker 4, Timma 17, Zaytsev, Vialtsev, Desiatnikov ne, Jerebko 14, Monia 6, Gill 18, Jovic 8, Evans 8. All. Kurtinaitis.

Maccabi FOX Tel Aviv: Bryant 10, Wilbekin 9, Acy 4, Hunter 11, Casspi 13, Avdija, Dorsey 2, DiBartolomeo 6, Wolters 7, Cohen ne, Black 17, Zoosman 4. All. Sfairopoulos.

Video - Highlights: Khimki Mosca - Maccabi FOX Tel Aviv 89-83 03:24

Panathinaikos OPAP Atene - Stella Rossa Belgrado 87-82

Buona la prima per il Panathinaikos che ad OAKA si conferma quasi insuperabile contro una pur coriacea Stella Rossa Belgrado. Infatti sono gli ospiti a partire forte (8-2) e a chiudere il primo periodo avanti 17-14 spinti dall'ex di turno James Gist, accolto calorosamente dal pubblico ateniese. Nel secondo periodo è un botta e risposta, Baron e Derrick Brown tengono lì la Stella Rossa, per il Panathinaikos ci sono gli ex NBA Fredette e Wes Johnson a mostrare qualche lampo: all'intervallo c'è equilibrio sul 37-35. Dopo la pausa negli spogliatoi i padroni di casa provano una fiammata e volano a +7, poi sono Thomas, Calathes (5 punti in fila) e Fredette con una bomba a firmare il +14 (63-49) che indirizza il match. Negli ultimi 5' di gara i serbi riducono lo scarto fino al -6 con la terza tripla di serata di Baron, ma Thomas e Calathes rispondono col nuovo +9, poi è Rice a infilare i 4 liberi che fissano il punteggio conclusivo sull'87-82. Il Panathinaikos, che tira ben 28 tiri liberi (contro i 13 degli avversari), ha 21 punti con 7 assist da Calathes, 18 con 11 rimbalzi da Thomas, 12 di Rice e 11 da Fredette. Per la Stella Rossa ci sono i 22 del grande ex James Gist e i 15 punti a testa del duo Baron-Perperoglou.

Video - Jimmer Fredette sbarca in Eurolega: 11 punti d'autore contro la Stella Rossa 01:02

Panathinaikos OPAP Atene: Thomas 18, Papapetrou 2, Fredette 11, Calathes 21, Wiley 2, Johnson 3, Rice 12, Papagiannis 8, Vougioukas 4, R.Brown, Mitoglou 6, Bentil ne. All. Pedoulakis.

Stella Rossa Belgrado: L.Brown 3, Baron 15, Davidovac 3, Lazic, Gist 22, Perperoglou 15, Faye 3, D.Brown 5, Covic, Jenkins 8, Ojo 2, Dobric 6. All. Tomic.

Video - Highlights: Panathinaikos OPAP Atene-Stella Rossa MTS Belgrado 87-82 03:20

Real Madrid - Fenerbahce Beko Istanbul 81-77

Il big match della prima giornata non tradisce le attese e il Real Madrid supera in volata il Fenerbahce di Datome e Obradovic. Una sfida che, pur con diverse assenze (Carroll e Reyes nei Blancos, Vesely e Lauvergne nei turchi), inizia fortissimo per il Real che vola sul 19-4 con 12 punti di un bollente Jeff Taylor! Gli ospiti non mollano, si affidano alle triple di De Colo e Mahmutoglou e chiudono il primo quarto a -9. Nel secondo periodo è ancora De Colo a chiudere il gap portando il Fener a -2, poi Derrick Williams dall'arco risponde a Rudy Fernandez e all'intervallo c'è un sorprendente equilibrio sul 43-42 per i padroni di casa. La ripresa si apre col vantaggio dei turchi griffato da Mahmutoglou, poi il Real risponde con un break di 11-0 con le triple di Rudy e Randolph e torna a +10. La formazione di Pablo Laso torna in controllo della gara, conduce 64-56 al 30' e all'inizio dell'ultimo quarto è a +12 grazie a Campazzo. Sembra decisa e invece il Fenerbahce risorge ancora: Derrick Williams ispira la rimonta, poi Sloukas segna il canestro del 73-73. E' però l'ultimo sussulto dei turchi perchè Taylor rimette davanti il Real, poi è Deck a mandare i titoli di coda sull'assist di Campazzo per l'81-75. Impressionante la prova del Real Madrid, sia per le percentuali al tiro (61% da due, 46% da tre), sia per il numero di assist, 23, e per i recuperi, 10: a livello individuale brillano Taylor, 19 punti, e Randolph, 15. Al Fenerbahce, che pure chiude con una buona serata balistica anche se con 15 palle perse, non bastano i 22 punti di De Colo e i 19 con 10 rimbalzi di Derrick Williams. Solo 9' minuti in campo e zero punti per Gigi Datome.

Real Madrid: Causeur, Randolph 15, Fernandez 10, Campazzo 14, Laprovittola, Reyes ne, Deck 4, Garuba ne, Tavares 8, Llull 2, Mickey 9, Taylor 19. All. Laso.

Fenerbahce Beko Istanbul: Westermann, Mahmutoglou 8, Kalinic 13, Biberovic ne, Sloukas 5, De Colo 22, Williams 19, Candan ne, Dixon 4, Duverioglu 2, Datome, Stimac 4. All. Obradovic.

Video - Campazzo e Rice illuminano, Acy, Mickey e Evans volano: il meglio della prima serata di Eurolega 01:39

