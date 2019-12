Il Real Madrid passa a Baskonia e vince la decima in fila! Vola il Maccabi, crolla il Fenerbahce

Fenerbahce Beko Istanbul-Zenit San Pietroburgo 81-84

Partita incredibile alla Ulker Sports Arena di Istanbul dove lo Zenit San Pietroburgo supera in volata il Fenerbahce Beko e piazza un super colpaccio! Decisiva la tripla dall'angolo del francese Albicy ad una manciata di secondi dalla sirena. E' il terzo ko consecutivo per la squadra di Obradovic (5-10 il bilancio complessivo) e il terzo scivolone casalingo dopo quello con lo Zalgiris e nel derby con l'Anadolu Efes. Per i russi è la quarta vittoria stagionale, la terza in trasferta dopo quelle di Kaunas e del Pireo, ma certamente quella più prestigiosa. Sono alla fine 12 i punti di Albicy (4 triple), 12 con 5 assist per il messicano Ayon mentre il migliore è il polacco Ponitka, 16 punti e 8 assist. Nel Fenerbahce 18 punti per Lauvergne, 16 per Kalinic e 13 di Kostas Sloukas; chiude a 9 punti ma con 4 perse Gigi Datome.

Video - Bomba siderale di Albicy e lo Zenit vince a Istanbul col Fenerbahce 00:51

La gara di Istanbul vede il Fenerbahce praticamente sempre davanti ma con lo Zenit perennemente in scia e mai del tutto al tappeto. A fine primo quarto è 22-18 per i turchi col canestro alla sirena di Datome, poi nel secondo periodo il Fenerbahce arriva un paio di volte a +9 grazie a De Colo e soprattutto a Kalinic, infallibile al tiro. Lo Zenit non cede e, guidato da Ayon, Ponitka e Albicy, ricuce fino al -5, 43-38, con cui si torna negli spogliatoi. Nella ripresa la musica non cambia, Sloukas e Voronov si scambiano triple, poi sul finire del periodo sale in cattedra Hollins che a suon di triple e giocate di energia a rimbalzo, firma il 60-59 per i russi al 30'. L'ultimo quarto è una battaglia, Datome firma la bomba del +7 ma lo Zenit non va giù, Abromaitis e Khvostov ricuciono, poi è Ayon a firmare il sorpasso e a tenere davanti i suoi con tre canestri. Nel finale Datome sbaglia il tiro del potenziale pareggio, Abromaitis fa 1 su due ai liberi e Sloukas pareggia con la bomba dell'81-81. Tutti pensano già all'overtime e invece Albicy fa saltare il banco con la freccia dall'angolo che ammutolisce il pubblico dell'Ulker Sports Arena.

Video - La preghiera di Voronov è accolta dagli Dei del basket 00:27

Fenerbahce Beko Istanbul : Westermann, Mahmutoglu 5, Kalinic 16, Biberovic ne, Sloukas 13, De Colo 9, Williams 6, Muhammed 3, Duverioglu 2, Datome 9, Lauvergne 18, Stimac ne. All. Obradovic.

: Westermann, Mahmutoglu 5, Kalinic 16, Biberovic ne, Sloukas 13, De Colo 9, Williams 6, Muhammed 3, Duverioglu 2, Datome 9, Lauvergne 18, Stimac ne. All. Obradovic. Zenit San Pietroburgo: Iverson 9, Albicy 12, Ponkrashov, Hollins 6, Balashov ne, Khvostov 6, Pushkov 2, Trushkin, Voronov 11, Abromaitis 10, Ponitka 16, Ayon 12. All. Plaza.

Video - Highlights: Fenerbahce Beko Istanbul-Zenit San Pietroburgo 81-84 03:31

* * *

Maccabi FOX Tel Aviv-Panathinaikos OPAP Atene 88-79

Fantastica rimonta del Maccabi Tel Aviv che stende il Panathinaikos, conquista la quinta vittoria di fila (11-4) e resta imbattuto in casa. Secondo stop in tre gare invece per i "verdi" di Rick Pitino, ancora battuti in trasferta dopo il ko di Barcellona: la squadra di Atene deve rammaricarsi soprattutto per il vantaggio sprecato visto che si ritrovati a +18 (31-13) nel secondo periodo. Gli israeliani di Ioannis Sfairopoulos, ex allenatore dell'Olympiacos e fresco di rinnovo contrattuale, vengono trascinati da Scottie Wilbekin, 23 punti, da Tyler Dorsey, 16, e da Othello Hunter, 15 con 7 rimbalzi, senza scordarsi l'energia e i muscoli di Quincy Acy (8 con 5 stoppate). Per il Panathinaikos c'è poco a parte i 24 punti dell'ex di serata DeShaun Thomas e i 17 di Papapetrou.

Video - Wilbekin con la tripla da lontanissimo che taglia le gambe al Panathinaikos 00:39

La sfida di Tel Aviv non inzia nei migliori auspici per i padroni di casa che litigano col canestro e assistono alla fuga del Panathinaikos che, con Fredette e uno scatenato Thomas, chiude il primo periodo a +16 (29-13) e poi arriva al massimo vantaggio di +18! Il Maccabi però non va al tappeto, si aggrappa a Wilbekin e Dorsey che riportano la squadra a -11, e poi c'è l'ottimo impatto del gioiello Avdija che segna 7 praticamente consecutivi e riduce lo scarto a -5. All'intervallo il Maccabi è addirittura a -3 sul 43-46. Nella ripresa c'è più equilibrio anche se la squadra di Pitino non molla il comando in virtù dei canestri di Papapetrou e Thomas (+10 sul 65-55). Però il Maccabi sembra voler di più il risultato, le stoppate di Acy e i canestri di Hunter, Dorsey e Wilbekin completano la rimonta sul 71-71, poi nel finale sono 5 punti consecutivi di Bryant e un canestro di Dorsey a fare +4 sull'81-77. Le giocate che chiudono il discorso sono una tripla irreale di Wilbekin per l'84-77 e la rubata di Acy che lancia il contropiede di Bryant per il definitivo 88-79.

Video - Schiacciate, stoppate, rubate: Quincy Acy è fondamentale per il Maccabi 02:23

Maccabi FOX Tel Aviv : Bryant 9, Wilbekin 23, Acy 8, Caloiaro 3, Hunter 15, S. Cohen ne, Avdija 7, Dorsey 16, J. Cohen 5, Zoosman 2. All. Sfairopoulos.

: Bryant 9, Wilbekin 23, Acy 8, Caloiaro 3, Hunter 15, S. Cohen ne, Avdija 7, Dorsey 16, J. Cohen 5, Zoosman 2. All. Sfairopoulos. Panathinaikos OPAP Atene: Thomas 24, Rice 5, Papagiannis 7, Papapetrou 17, Vougioukas, Johnson 3, Brown, Fredette 7, Clathes 8, Wiley 4, Mitoglou 4, Bentil ne. All. Pitino.

Video - Highlights: Maccabi FOX Tel Aviv-Panathinaikos OPAP Atene 88-79 03:32

* * *

KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz-Real Madrid 55-77

Il Real Madrid non si ferma più, vince anche il derby sul campo del Baskonia e centra la decima vittoria di fila: dopo il ko di Monaco Baviera alla quinta giornata, la squadra di Pablo Laso ha cambiato marcia e si è assestata al secondo posto della classifica alle spalle dell'Anadolu Efes. Per i blancos, imbattuti in casa, è la terza vittoria esterna della stagione e arriva coi 15 punti di Mickey e coi 12 di Fernandez, senza dimenticare le 10 triple segnate e il 54% al tiro da due. Viceversa il Kirolbet tira abbastanza male (4 su 26 da tre e 11 su 21 ai liberi) e ha 14 punti da Shields e 10 da Shengelia. Per i baschi è la seconda sconfitta di fila, la nona di una stagione fin qui sotto le aspettative per la squadra di Perasovic.

Video - "Me gusta!", l'asse Campazzo-Deck è sempre spettacolo per il Real Madrid 00:57

A Vitoria il Real Madrid parte forte, 8-0, il Baskonia però rientra, pareggia sul 13-13 e si va alla prima pausa con gli ospiti avanti 15-13. Nel secondo periodo arriva il primo strappo, le triple di Thompkins e Laprovittola danno il +15 ai blancos (13-28), poi alla festa si unisce anche Rudy Fernandez che con 9 punti praticamente filati firma il +19 e all'intervallo il Real è avanti 45-29. Nella ripresa, dopo che il Real tocca il +18, c'è una timida reazione del KIROLBET che si riporta a -12 dopo un canestro di Vildoza (42-54). In avvio di ultimo quarto la squadra di Perasovic arriva fino a -11 e proprio lì c'è un parziale di 9-0 del Madrid che torna a +20 (66-46) e sostanzialmente chiude il match. Il massimo vantaggio per la squadra di Pablo Laso è +23 sul 75-53 dopo un canestro del gigante Tavares.

KIROLBET Baskonia Vitoria : Vildoza 6, Gonzalez, Henry 5, Janning 4, Diop 6, Garcia, Fall 8, Stauskas, Shengelia 10, Shields 14, Polonara, Eric 2. All. Perasovic.

: Vildoza 6, Gonzalez, Henry 5, Janning 4, Diop 6, Garcia, Fall 8, Stauskas, Shengelia 10, Shields 14, Polonara, Eric 2. All. Perasovic. Real Madrid: Causeur 9, Randolph 8, Fernandez 12, Campazzo 6, Laprovittola 8, Deck 8, Garuba 2, Tavares 2, Mickey 15, Thompkins 7, Taylor, Mejri. All. Laso.

Video - Highlights: KIROLBET Baskonia-Real Madrid 55-77 03:22

* * *