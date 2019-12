Il Real Madrid passa ad Atene e fa 11 di fila! Blancos in vetta con l'Efes che stende il Maccabi

Anadolu Efes Istanbul - Maccabi Tel Aviv 99-79

Dopo il passo di falso casalingo contro il CSKA, l'Anadolu Efes si riscatta alla grande in un altro big match: superato il Maccabi Tel Aviv che era reduce da cinque vittorie consecutive! Con questo risultato la squadra di Ataman resta in testa alla classifica (13-3) insieme al Madrid mentre gli israeliani vengono agganciati al quarto posto dal CSKA (11-5). Determinante il terzo quarto dell'Efes, un 32-17 che porta i turchi a +22 e che chiude di fatto la pratica. L'Anadolu ha 22 punti dal francese Beaubois e 23 di Micic, soprattutto manda a bersaglio 16 delle 28 bombe tentate. Per il Maccabi il migliore è Cohen, 15 punti, mentre Wilbekin chiude a 12 ma è limitato da un problema alla caviglia.

Gara equilibrata per 16 minuti, poi sul 34-36 l'Efes piazza un break di 14-5 con 12 punti di Beaubois e va all'intervallo avanti 48-41. Nel terzo periodo sale poi in cattedra Micic che infila tre triple consecutive e firma il +22 (68-46) che di fatto chiude il discorso. Nel quarto periodo è pura gestione per i turchi che trovano il definitivo +20 con una bomba di Shane Larkin, marginale in questo larghissimo successo.

Anadolu Efes Istanbul : Larkin 15, Beaubois 22, Singleton 3, Balbay, Sanli 4, Moerman 2, Tuncer ne, Pleiss 11, Micic 23, Anderson, Peters, Simon 19. All. Ataman.

: Larkin 15, Beaubois 22, Singleton 3, Balbay, Sanli 4, Moerman 2, Tuncer ne, Pleiss 11, Micic 23, Anderson, Peters, Simon 19. All. Ataman. Maccabi Tel Aviv: Bryant 7, Wilbekin 12, Acy 4, Caloiaro 10, Hunter 9, Cohen 3, Avdija 6, Dorsey 8, Cohen 15, Zoosman 5. All. Sfairopoulos.

Video - Highlights: Anadolu Efes Istanbul-Maccabi Tel Aviv 99-79 03:37

* * *

Alba Berlino - KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz 81-57

Dopo quattro sconfitte di fila ritrova il successo l'Alba Berlino che fra le mura amiche travolge il Baskonia, al terzo ko consecutivo e apparso totalmente avulso con Dusko Ivanovic in panchina al posto dell'esonerato Velimir Perasovic. Match senza storia, con i tedeschi che allargano progressivamente la forbice e chiudono con un notevole +24 per la loro quinta vittoria stagionale, quattro delle quali alla Mercedes-Benz Arena. La formazione di Aito chiude con 9 su 21 da tre e 20 su 24 ai liberi: ci sono cinque uomini in doppia cifra, il migliore è Hermannsson con 18 punti mentre Nnoko stampa la doppia doppia da 11 con 11 rimbalzi. Per il Kirolbet 11 punti di Shields e 10 di Eric.

L'Alba Berlino trova subito il +9 nel primo periodo, poi nel secondo quarto Giedraitis segna 7 punti in fila per il +12 e Sikma mette la bomba del +17 (37-20). All'intervallo è 41-26, poi sul finire del terzo quarto ancora Giedraitis con 5 punti consecutivi firma il +20 del 30' (57-37). Negli ultimi 10' non c'è più partita e l'Alba dilaga fino al +24 finale.

Alba Berlino : Mason 5, Radosavljevic, Giffey 9, Eriksson 11, Mattisseck, Schneider, Hermannsso 18, Nikic, Ogbe, Giedraitis 17, Nnoko 11, Sikma 10. All. Aito.

: Mason 5, Radosavljevic, Giffey 9, Eriksson 11, Mattisseck, Schneider, Hermannsso 18, Nikic, Ogbe, Giedraitis 17, Nnoko 11, Sikma 10. All. Aito. KIROLBET Baskonia: Vildoza 6, Gonzalez ne, Henry 2, Janning 5, Diop 3, Garcia, Fall 8, Stauskas 9, Shengelia 1, Shields 11, Polonara 2, Eric 10. All. Ivanovic.

Video - Highlights: Alba Berlino-KIROLBET Baskonia 81-57 03:30

* * *

Panathinaikos OPAP Atene - Real Madrid 75-87

Altra ennesima prova di forza del Real Madrid che passa ad OAKA, centra l'11esima vittoria consecutive ed è al comando insieme all'Anadolu Efes con 13-3! Per i blancos è il nono successo in fila contro i greci che incassano il secondo ko e il terzo in casa dopo quelli con Milano e Alba Berlino: è un momento complicato per la formazione di Rick Pitino che resta al sesto posto con un bilancio di 9 vinte e 7 perse. Match dominato dai lunghi del Real come testimonia il 45 a 36 a rimbalzo (18 offensivi) e la super prova di Walter Tavares, MVP con 14 punti e altrettanti rimbalzi. Sugli scudi pure Randolph, 22 con 5 triple, Causeur, 12 punti, e Campazzo, 6 punti, 5 rimbalzi e 8 assist, quasi tutti nella ripresa dopo un primo tempo frenato dai falli. Al Pana non bastano i 18 punti con 9 rimbalzi di Fredette e i 19 con 7 assist ma 1 su 8 da tre di Calathes.

La gara di OAKA vede il Real Madrid chiudere il primo periodo avanti 22-18 con un break di 8-0, poi nel secondo quarto allunga con le triple di Laprovittola e Fernandez, e arriva fino a +12 con altre due bombe di Thompkins (32-44). All'intervallo è 44-34 per i blancos. Nella ripresa la musica non cambia, il Madrid dilaga fino a +18 (57-39) con 5 punti in fila di Taylor, mentre Tavares e Randolph banchettano sui due lati del campo. Prima del 30' il Panathinaikos ha un sussulto e torna a -8 spinto da Fredette e Mitoglou, ma nel quarto periodo una bomba immediata di Randolph e i canestrid i Campazzo, Causeur e Tavares riportano il Real a +14 e da lì è gestione fino alla fine.

Panathinaikos OPAP Atene : Thomas 4, Papapetrou 11, Fredette 18, Calathes 19, Wiley, Johnson 3, Rice 3, Papagiannis 10, Vougioukas, R. Brown ne, Mitoglou 7, Bentil ne. All. Pitino.

: Thomas 4, Papapetrou 11, Fredette 18, Calathes 19, Wiley, Johnson 3, Rice 3, Papagiannis 10, Vougioukas, R. Brown ne, Mitoglou 7, Bentil ne. All. Pitino. Real Madrid: Causeur 12, Randolph 22, Fernandez 3, Campazzo 6, Lapravittola 7, Deck 2, Garuba, Tavares 14, Mickey 3, Thompkins 8, Taylor 10, Mejri ne. All. Laso.

Video - Highlights: Panathinaikos OPAP Atene-Real Madrid 75-87 03:36

* * *

LDLC Asvel Villeurbanne - Khimki Mosca 92-88

L'Astroballe si conferma fortino quasi insuperabile e anche il Khimki è costretto a cedere all'ASVEL Villeurbane che conquista l'ottava vittoria stagionale in 16 gare, sette delle quali fra le mura amiche. Per i moscoviti è il secondo stop nelle ultime tre gare e il bilancio esterno si aggiorna ad un preoccupante 2-7. Ai gialloblu non è bastata la grande rimonta del quarto periodo dopo aver chiuso il terzo quarto sul -17: per il Khimki il migliore è Timma, 20 punti con 6 triple, mentre Shved e Evans aggiungono 15 punti a testa. L'Asvel invece ha 20 punti dall'ex trentino Lighty, 17 con 8 assist dell'ex Virtus Roma Taylor e 11 punti da Payne.

La sfida dell'Astroballe è punto a punto nei primi 10', poi l'Asvel si porta sul +7 sul finire del secondo periodo e all'intervallo conduce 50-45. Nella ripresa l'inerzia resta alla squadra francese di Mitrovic: Lighty, Maledon e Taylor fanno è +11 (62-51), poi le triple di Noua e Payne valgono il +17, mantenuto fino al 30' (74-57). Sembra finita ma nel quarto periodo il Khimki rimonta, Timma mette tre bombe quasi consecutive per il -7 (80-73), poi al festival si iscrive Kramer col missile del -4 e la gara è riaperta! Ancora Kramer segna il -1 a 15" dal termine, Taylor mette un libero per il +2 ma poi Kramer fa 0 su 2 dalla linea, è così Lighty realizza i due liberi del definitivo +4 a 9" dalla fine.

ASVEL Villeurbane : Taylor 17, Maledon 4, Kahudi 10, Jean-Charles 9, Jekiri 9, Lighty 20, Lomazs 7, Diot, Payne 11, Bako, Noua 5, Galliou ne. All. Mitrovic.

: Taylor 17, Maledon 4, Kahudi 10, Jean-Charles 9, Jekiri 9, Lighty 20, Lomazs 7, Diot, Payne 11, Bako, Noua 5, Galliou ne. All. Mitrovic. Khimki Mosca: Jovic 4, Shved 15, Timma 20, Booker 8, Jerebko 8, Gill 9, Karasev 4, Kramer 5, Evans 15, Monia, Vialtsev ne, Zaytsev ne. All. Kurtinaitis.

Video - Highlights: ASVEL Villeurbane-Khimki Mosca 92-88 03:31

* * *