Il Real Madrid risorge a Tel Aviv, vincono Fenerbahce, Barcellona e CSKA Mosca

Khimki Mosca-CSKA Mosca 69-78

A cura di Daniele Fantini. Il CSKA Mosca completa lo sweep ai danni del Khimki aggiudicandosi anche il derby di ritorno dopo la netta vittoria all'andata e si mantiene all'inseguimento della capolista Anadolu Efes con un record di 16-6 e la quinta vittoria consecutiva in archivio. Di contro, prosegue il crollo del Khimki, giunto alla sesta sconfitta nelle ultime sette uscite, e ora sprofondato nella zona medio-bassa della graduatoria con un record di 9-13.

Video - Mike James in contropiede? La schiacciata è assicurata 00:44

La partita si spacca a cavallo dei due quarti centrali: il CSKA piazza il primo break in chiusura di secondo periodo arrivando all'intervallo lungo sul +8 (32-40) e disintegra la resistenza avversaria con un mega-parziale di 6-19 in un terzo quarto dominato da una difesa di qualità straordinaria. Spicca, a proposito, l'ottimo lavoro di Howard Sant-Roos, alla sua quarta partita di Eurolega con il CSKA: l'ala cubana annulla Alexey Shved in staffetta con il solito indomito Daniel Hackett e riempie il tabellino con 12 punti, 6 rimbalzi, 3 assist e 5 palle recuperate.

Mike James si concede un'altra serata da protagonista offensivo sparando 21 punti impreziositi da due schiacciate straordinarie (vedi il video qua sotto), ma è ottimo anche l'impatto del reparto lunghi del CSKA: Johannes Voigtmann domina nel verniciato approfittando dell'ormai classica scarsa tenuta difensiva del Khimki in un primo tempo quasi perfetto (15 punti, 14 rimbalzi), e passa poi il testimone a Kyle Hines (13 punti, 6 rimbalzi), decisivo per respingere l'ultimo, timido, tentativo di rimonta avversario.

Video - Mike James piazza la schiacciata dell'anno: Sant-Roos salva, e lui inchioda in testa a Booker 00:54

Dominato a rimbalzo (42-26) e stritolato in area (soltanto 7/20 da due), il Khimki riaggiusta qualche cifra soltanto nel quarto periodo dopo essere spronfondato oltre le 20 lunghezze di svantaggio. Alexey Shved rimpolpa il tabellino infilando una serie di triple nel finale (27 con 8/16 dal campo, 6 assist ma anche 8 palle perse), unico in doppia cifra assieme a Janis Timma (12).

Khimki Mosca: Shved 27, Booker 6, Timma 12, Monia 6, Jovic 9; Karasev 2, Zaytsev 2, Jerebko 5, Gill. N.e.: Vialtsev, Desiatnikov. All.: Kurtinaitis.

Shved 27, Booker 6, Timma 12, Monia 6, Jovic 9; Karasev 2, Zaytsev 2, Jerebko 5, Gill. N.e.: Vialtsev, Desiatnikov. All.: Kurtinaitis. CSKA Mosca: James 21, Voigtmann 15, Sant-Roos 12, Kurbanov, Hines 13; Bolomboy 4, Antonov 5, Hackett 1, Hilliard 5, Baker 2. N.e.: Koufos, Ukhov. All.: Itoudis.

Video - Highlights: Khimki Mosca-CSKA Mosca 69-78 03:53

* * *

Alba Berlino-Fenerbahce Beko 68-74

A cura di Davide Fumagalli. Colpo esterno del Fenerbahce che si impone alla Mercedes-Benz Arena di Berlino contro l'Alba, centra la seconda vittoria consecutiva e si conferma in assoluta corsa per un posto nei playoff. Decisivo il francese Leo Westermann con due triple siderali nel finale punto a punto: sono 11 i punti dell'ex Zalgiris, uno dei cinque giocatori in doppia cifra per Zelimir Obradovic con anche Sloukas, il migliore con 16 punti, 5 rimbalzi e 5 assist, e Gigi Datome, 15 punti, quasi tutti in un primo tempo molto complicato per i turchi che comunque chiudono con una buona prova balistica (58% da due, 10 triple a segno) pur con troppe palle perse, 19. Per l'Alba di coach Aito è il secondo stop consecutivo, il 15esimo in stagione su 22 gare disputate. Ai tedeschi non bastano i 14 punti di Giedraitis e gli 11 di Nnoko.

Video - Leo Westermann è glaciale: due triple decisive per la vittoria del Fenerbahce 00:35

Il match vede il Fenerbahce praticamente all'inseguimento dell'Alba Berlino che chiude il primo periodo 22-17 con la tripla allo scadere di Cavanaugh e poi all'intervallo conduce 41-33 dopo essere anche arrivata fino a +11 (37-26) con una bomba dello svedese Eriksson. I turchi, spinti da un gran numero di tifosi pur essendo in trasferta, e con un Gigi Datome redivivo da 10 punti prima della pausa lunga, risalgono la china piano piano nella ripresa, al 30' sono a -6 (56-50) e nel quarto periodo sorpassano con la prima bomba di Westermann per il 65-63. Il finale è in volata, ancora Westermann realizza il 70-65, Eriksson risponde con la stessa moneta per il nuovo -2 ma sempre Westermann, glaciale, firma la terza tripla del suo match per il 73-68 che sostanzialmente manda i titoli di coda.

Alba Berlino : Mason 9, Siva 2, Giffey, Eriksson 8, Mattisseck, Hermannson 10, Ogbe 2, Giedraitis 14, Thiemann 4, Cavanaugh 5, Nnoko 11, Sikma 5. All. Kostic.

: Mason 9, Siva 2, Giffey, Eriksson 8, Mattisseck, Hermannson 10, Ogbe 2, Giedraitis 14, Thiemann 4, Cavanaugh 5, Nnoko 11, Sikma 5. All. Kostic. Fenerbahce Beko: Nunnally, Westermann 11, Kalinic 6, Sloukas 16, De Colo 10, Williams 4, Thomas 2, Vesely 10, Muhammed, Datome 15, Lauvergne. All. Obradovic.

Video - Highlights: Alba Berlino-Fenerbahce Beko 68-74 03:40

* * *

Maccabi Tel Aviv-Real Madrid 77-81

A cura di Davide Fumagalli. Dopo tre sconfitte consecutive si rialza il Real Madrid e lo fa in maniera roboante, infliggendo il primo ko casalingo al Maccabi Tel Aviv, imbattuto sul parquet amico nelle prime dieci gare. I Blancos salgono a 16-6, evitano proprio l'aggancio da parte degli israeliani e tengono il passo di Barcellona e CSKA Mosca alle spalle della capolista Anadolu Efes. Match deciso dai 19 punti di Randolph, il più costante, ma soprattutto da Campazzo, 11 punti e 8 assist, e da Walter Tavares, enorme con 11 punti, 10 rimbalzi e 5 stoppate. Per il Maccabi uno stop che fa male, il secondo di fila dopo quello di Monaco: Scottie Wilbekin segna 21 punti ma tira ancora maluccio (4 su 10 da tre) e ha poco sostegno dai compagni. Nessun altro giocatore è in doppia cifra, Acy e Dorsey si fermano a quota 9 punti mentre il debutto dell'ex stella NBA Amar'e Stoudemire dura meno di due minuti con un canestro sul finire del primo tempo.

Video - Tavares "bullizza" Reynolds con due stoppate clamorose! 00:54

La gara è molto equilibrata, il Real Madrid è avanti 21-19 alla prima pausa, poi nel secondo periodo il talento Avdija lancia il Maccabi fino a +8 (36-28) e all'intervallo gli israeliani conducono 38-36. Nella ripresa però si fa preferire il Madrid, la squadra di Laso vola a +9 con una tripla di Randolph e poi arriva a +10 sul 54-44. Nell'ultimo periodo il Maccabi rimonta, prima fino al -1 con tre bombe, due di Cohen, poi di nuovo a -2 con due triple di Wilbekin e Acy, e alla fine con due missili di Dorsey per il -2 sul 75-77 dopo che Campazzo aveva sparato la tripla del +7 sul 74-67. Il ritorno dei padroni di casa però non si completa perchè i blancos sono perfetti ai liberi e sono Campazzo e Thompkins a fare il 4 su 4 che sigilla un'importante successo.

Maccabi Tel Aviv : Bryant 5, Wilbekin 21, Acy 9, Reynolds 4, Caloiaro 2, Hunter 8, Cohen S., Avdija 7, Jackson 2, Dorsey 9, Cohen J. 8, Stoudemire 2. All. Sfairopoulos.

: Bryant 5, Wilbekin 21, Acy 9, Reynolds 4, Caloiaro 2, Hunter 8, Cohen S., Avdija 7, Jackson 2, Dorsey 9, Cohen J. 8, Stoudemire 2. All. Sfairopoulos. Real Madrid: Causeur 12, Randolph 19, Fernandez, Campazzo 11, Laprovittola, Deck 4, Carroll, Tavares 11, Llull 5, Mickey 2, Thompkins 12, Taylor 5. All. Laso.

Video - Highlights: Maccabi Tel Aviv-Real Madrid 77-81 03:44

* * *

Olympiacos-Kirolbet Baskonia 80-70

A cura di Davide Fumagalli. Al Pireo arriva un successo importante per l'Olympiacos che supera il Baskonia e resta in scia nella corsa agli ultimi posti playoff. I biancorossi, pur senza Printezis, hanno 11 punti e 7 rimbalzi dell'ultimo arrivato Octavius Ellis ma i migliori sono l'eterno Spanoulis, 16, e Augustin Rubit, 19 punti, 7 rimbalzi e una prova che non fa rimpiangere l'assenza del già citato Printezis. E' il quarto scivolone nelle ultime cinque uscite per i baschi che restano al penultimo posto insieme ad ASVEL e Zalgiris con un record di 8-14: inutili i 14 punti a testa del trio Stauskas-Shengelia-Shields, chiude con 8 punti in 13' Achille Polonara mentre l'ultimo innesto Semaj Christon, visto anche a Pesaro, si ferma a 3 punti in 20'.

L'Olympiacos va all'intervallo sul 43-37 con una tripla di Spanoulis, poi nel terzo periodo arriva il +10 firmato Papanikolaou. Nel quarto quarto sono Ellis e Rubit a firmare il +14 sul 69-55 e da lì i greci di coach Bartzokas controllano fino alla fine, respingendo i tentativi del Baskonia che però non va mai oltre il -9 (74-65).

Olympiacos : Rochestie 2, Baldwin IV 2, Paul 3, Charalampopoulos 3, Koniaris, Spanoulis 16, Milutinov 10, Vezenkov 9, Papanikolaou 5, Rubit 19, Ellis 11. All. Bartzokas.

: Rochestie 2, Baldwin IV 2, Paul 3, Charalampopoulos 3, Koniaris, Spanoulis 16, Milutinov 10, Vezenkov 9, Papanikolaou 5, Rubit 19, Ellis 11. All. Bartzokas. Kirolbet Baskonia: Christon 3, Janning 5, Diop, Garcia 5, Fall 2, Stauskas 14, Shengelia 14, Shields 14, Polonara 8, Eric 5. All. Ivanovic.

Video - Highlights: Olympiacos-Kirolbet Baskonia 80-70 02:04

* * *

ASVEL Villeurbane-Zalgiris Kaunas 74-79

A cura di Davide Fumagalli. Secondo successo in fila, terzo nelle ultime quattro gare, per lo Zalgiris Kaunas che sbanca l'Astroballe, casa dell'ASVEL Villeurbane, agganciato a 8-14 proprio dai lituani di Sarunas Jasikevicius. Per i francesi è il sesto stop consecutivo, a conferma che la squadra di Mitrovic sta ora patendo l'impegno e l'usura di una campagna molto difficile e dispendiosa come è quella di Eurolega: pesano il 6 su 24 da tre e il 47% da due, e non bastano i 15 punti di Taylor e i 14 di Lighty. Lo Zalgiris invece ha 21 punti, compresa la tripla decisiva, di un ispirato Lekavicius, senza dimenticare i 12 a testa di Milaknis e Landale.

La sfida si "strappa" nel secondo periodo col +8 dello Zalgiris (21-29) e da lì l'ASVEL deve sempre inseguire. Nel terzo periodo i padroni di casa toccano un paio di volte il -11 ma non si danno per vinti, proseguono e nel quarto quarto sorpassano sul 63-61 con un break di 8-0. Il finale è al cardiopalma, Ulanovas fa +3, poi l'ASVEL segna un libero con Jekiri, sbaglia il secondo e sul rimbalzo Taylor mette la bomba del sorpasso sul 74-73. Dall'altra parte però risponde Lekavicius per il controsorpasso sul 76-74 e lì arriva un doppio errore del talento Maledon che sbaglia in penetrazione e poi commette un fallo giudicato antisportivo: ne nascono 4 tiri liberi con cui lo Zalgiris chiude il discorso.

ASVEL Villeurbane : Jackson, Taylor 15, Jekiri 11, Maledon 13, Lomazs, Galliou, Jean-Charles 12, Diot, Bako 6, Lighty 14, Strazel, Payne 3. All. Mitrovic.

: Jackson, Taylor 15, Jekiri 11, Maledon 13, Lomazs, Galliou, Jean-Charles 12, Diot, Bako 6, Lighty 14, Strazel, Payne 3. All. Mitrovic. Zalgiris Kaunas: Walkup 11, Rivers, Lekavicius 21, Hayes 3, Jankunas 5, Lukosiunas ne, Milaknis 12, Geben ne, LeDay 9, Landale 12, Ulanovas 6. All. Jasikevicius.

Video - Highlights: ASVEL Villeurbane-Zalgiris Kaunas 74-79 02:17

* * *

Barcellona-Zenit San Pietroburgo 90-72

A cura di Davide Fumagalli. Riprende ritmo il Barcellona che vince contro lo Zenit davanti al proprio pubblico e centra la terza vittoria in fila, un risultato che permette ai blaugrana di conservare il secondo posto assieme a CSKA e Real Madrid alle spalle dell'Efes capolista. Per i russi arriva il 15esimo stop stagionale e non c'è chance di aprire una serie positiva dopo il successo casalingo contro l'Olympiacos. Coach Pesic ritrova il playmaker francese Heurtel, 8 punti e 7 assist in 18', ma i veri protagonisti sono Delaney e Kuric, 21 punti ciascuno: per il tiratore da Louisville una serata da 5 su 6 da tre! In casa Zenit ci sono 16 punti di Albicy e 16 con 10 rimbalzi del messicano Ayon.

La gara del PalauBlaugrana dura un quarto, il primo, chiuso in parità sul 21-21. Poi il secondo periodo si apre con un break di 9-0 firmato interamente da Kuric per il 30-21, poi l'ex di turno mette altre due bombe per il +14, e successivamente si aggiungono alla festa Delaney (8 punti in fila) e Mirotic per confezionare il +22 Barcellona sul 53-31! E' un parziale terrificante e decisivo perchè nella ripresa lo Zenit resta sempre a distanza di sicurezza e soltanto nelle battute conclusive risale fino a -13 (83-70), prima dei liberi dei vari Heurtel e Oriola che fissano il punteggio.

Barcellona : Davies 4, Ribas ne, Hanga, Smits, Heurtel 8, Oriola 6, Abrines 3, Delaney 21, Kuric 21, Claver 6, Mirotic 15, Tomic 6. All. Pesic.

: Davies 4, Ribas ne, Hanga, Smits, Heurtel 8, Oriola 6, Abrines 3, Delaney 21, Kuric 21, Claver 6, Mirotic 15, Tomic 6. All. Pesic. Zenit San Pietroburgo: Iverson, Albicy 16, Ponkrashov, Hollins 5, Thomas 7, Balashov 4, Renfroe 1, Puskhov 6, Trushkin 6, Voronov 2, Abromaitis 9, Ayon 16. All. Plaza.

Video - Highlights: Barcellona-Zenit San Pietroburgo 90-72 03:45

* * *