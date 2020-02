Il tiro da tre punti ha conquistato anche l'Europa: stagione da record per triple tentate e segnate

Come ben sappiamo, la tendenza del basket moderno nell'epoca degli analytics è verso lo sfruttamento delle tipologie di tiro più redditizie: l'aumento delle conclusioni al ferro e da oltre arco è accompagnato da una drastica riduzione dell'utilizzo della zona intermedia, che la matematica considera come meno efficace a livello di puri numeri e percentuali. Nel basket NBA il cambio di rotta è già evidente da tempo, con record continuamente infranti di conclusioni tentate e realizzate da tre punti. Ma in Europa? Stiamo assistendo a uno scenario dello stesso tipo?

Nonostante il basket delle nostre latitudini sia più restio ad abbandonare l'impostazione più tradizionale del gioco, Eurolega ha pubblicato uno studio che dimostra come anche nel Vecchio Continente il tiro pesante sia un'arma sempre più sfruttata ed efficace nelle ultime stagioni. Anzi, siamo perfettamente in linea per poter marchiare un'annata da record.

La crescita nelle triple realizzate in media nelle ultime cinque stagioni

Stagione Triple segnate Variazione 2015-16 8.03 - 2016-17 8.43 +4.98% 2017-18 8.56 +1.54% 2018-19 8.55 = 2019-20 9.24 +7.94%

L'utilizzo del tiro da tre punti generale è cresciuto di anno in anno a partire dal 2010-11, eccezion fatta per la scorsa stagione, che ha invece visto una flessione quasi irrilevante di un decimo di punto. Quest'anno si segnano 9.24 triple in media a partita, un numero molto più alto del precedente record di 8.56 fissato nel 2017-18 (+7.94%). Dall'inizio dell'Eurolega moderna, soltanto 11 squadre hanno chiuso la stagione con più di 10 triple realizzate a partita, ma il record attuale, fissato dalla Montepaschi Siena nel 2012-13 con 10.54, è destinato a essere eclissato molto presto: sono ben quattro, infatti, le squadre che stanno viaggiando a un ritmo più alto, con Anadolu Efes Istanbul (11.04), Khimki Mosca (11.0), Real Madrid (10.92) e CSKA Mosca (10.88), cui si potrebbe aggiungere anche l'Alba Berlino (10.28).

La Top 8 delle squadre con più triple segnate a partita: le prime quattro (e cinque totali) appartengono alla stagione in scorso, due a quella scorsa:

Squadra Stagione Triple segnate Anadolu Efes Istanbul 2019-20 11.04 Khimki Mosca 2019-20 11.00 Real Madrid 2019-20 10.92 CSKA Mosca 2019-20 10.88 Montepaschi Siena 2012-13 10.54 Anadolu Efes Istanbul 2018-19 10.41 Real Madrid 2018-19 10.29 Alba Berlino 2019-20 10.28

A numeri di realizzazioni così elevate corrisponde, ovviamente, anche un numero di tentativi molto alto: i 24.77 che fissano la media di questa stagione sono un nuovo record assoluto per l'Eurolega (+7.18% rispetto al primato dello scorso anno), ma ciò non significa che le squadre stiano tirando con percentuali più basse, anzi. Quest'anno, nessuna fa peggio del 32.8%, quattro sono oltre il 39% (con l'Efes quasi irraggiungibile al 42%) e la media generale è del 37.3%, la seconda più alta della storia.

La crescita nell'utilizzo del tiro da tre punti nelle ultime 6 stagioni: nelle ultime due il balzo è molto evidente:

Stagione Triple tentate Variazione 2014-15 22.32 - 2015-16 22.62 +1.34% 2016-17 22.69 +0.31% 2017-18 22.81 +0.53% 2018-19 23.11 +1.32% 2019-20 24.77 +7.18%

Il club dei "grandi bombardieri" della stagione in corso comprende tre giocatori in grado di realizzare oltre tre triple di media a partita: Scottie Wilbekin guida la classifica con 3.43 (44.1%), seguito da Shane Larkin con 3.39 (51%) e da Alexey Shved con 3.09, il più "sparacchiatore" del gruppo con una percentuale di realizzazione pari soltanto al 31.7%.