L'Anadolu Efes sbanca Kaunas e resta solo in vetta, ok Maccabi, Panathinaikos e Barcellona

Zenit San Pietroburgo-Maccabi FOX Tel Aviv 71-82

A cura di Daniele Fantini. Nonostante l'infermeria sempre piena (Tarik Black, Omri Casspi, John DiBartolomeo, Nate Wolters) e in attesa dell'arrivo di Aaron Jackson, strappato alla concorrenza dell'Olimpia Milano, il Maccabi FOX Tel Aviv infila il quarto successo consecutivo sbancando la Sibur Arena di San Pietroburgo e si mantiene nella zona Top 4 della classifica con un record di 10-4. Lo Zenit, di contro, soffre l'ottava sconfitta nelle ultime nove partite e rimane inchiodato all'ultimo posto, con un record di 3-11.

Video - Quincy Acy senza pietà: schiacciata feroce sulla testa di Gustavo Ayon 00:26

La partita, equilibrata nella prima metà nonostante un secondo periodo a bassissimo punteggio (9-10) vinto dalle difese, si spacca nel terzo periodo, quando il Maccabi piazza un parzialone 28-12 dominando il gioco su entrambe le metacampo: squartato dalla presenza di un Othello Hunter in forma smagliante in vernice e dai canestri della coppia Tyler Dorsey-Elijah Bryant, lo Zenit precipita a -20 mostrando ancora una volta enormi limiti di costruzione, fluidità ed efficacia offensiva. La squadra di coach Plaza imbastisce una zona 2-3 nel tentativo di sparigliare le carte in tavola, ma ne raccoglie i frutti con molto ritardo, arrampicandosi faticosamente fino al -6 quando ormai manca soltanto una quarantina di secondi sul cronometro.

Video - Deni Avdija aziona il mirino: passaggio al laser per Yovel Zoosman in contropiede 00:47

In una serata stranamente cheta di Scottie Wilbekin (soltanto 8 punti con 5 assist e 2/6 al tiro), il premio di MVP va a Othello Hunter, autore di 15 punti con 5 rimbalzi e 3 assist: l'ex-centro del CSKA Mosca colma alla perfezione il vuoto lasciato dall'assenza di Tarik Black e riceve una grossa mano da un Quincy Acy straripante a livello fisico e difensivo. Come detto, positivi gli esterni, con i 12 punti di Elijah Bryant e, soprattutto, i 17 di Tyler Dorsey in uscita dalla panchina con 6/11 al tiro. Lo Zenit, fermo al 44% da due e al 29% dall'arco, ha 15 punti da Will Thomas, il più continuo lungo i 40 minuti, e 14 con 5 rimbalzi (ma anche 5 palle perse) da Gustavo Ayon, persosi però nella ripresa dopo un avvio molto promettente.

Albicy 4, Ponkrashov, Thomas 15, Khvostov 9, Ayon 14; Iverson 4, Renfroe 7, Pushkov 2, Trushkin 6, Voronov, Abromaitis 10. N.e.: Balashov. All.: Plaza. Maccabi FOX Tel Aviv: Bryant 12, Wilbekin 8, Acy 5, Hunter 15, Zoosman 9; Caloiaro 9, S. Cohen, Avdija 7, Dorsey 17, J. Cohen. All.: Sfairopoulos.

Video - Highlights: Zenit San Pietroburgo-Maccabi FOX Tel Aviv 71-82 03:47

***

Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes Istanbul 68-74

L'Anadolu Efes infila l'ottava vittoria consecutiva e mantiene la vetta della classifica in solitaria con un record di 12-2, mentre lo Zalgiris Kaunas resta inchiodato sul fondo della classifica in compagnia dello Zenit San Pietroburgo (3-11) accusando l'ottavo ko in fila. In una serata mite di Shane Larkin, autore di soli 6 punti in 24' dalla panchina, sono Tibor Pleiss (18 punti, 7 rimbalzi) e Vasilje Micic (18 punti, 3 assist) a guidare l'attacco della squadra di Ergin Ataman, coadiuvati dal buon contributo di Rodrigue Beaubois (16 punti). Per lo Zalgiris non servono i 16 punti dalla panchina di Jock Landale, i 14 con 7 rimbalzi di Edgaras Ulanovas e gli 11 di Martinas Geben.

Nonostante una serata fredda dall'arco (6/20 di squadra), l'Efes costruisce le basi del successo a rimbalzo (17 offensivi) e nella metacampo difensiva. Il Re del lavoro oscuro è Chris Singleton, che nonostante gli 0 punti a referto riempie il tabellino con 10 rimbalzi, 2 assist e 4 palle recuperate, una delle quali decisiva nelle battute finali della partita. L'ottavo successo consecutivo è un record per l'Efes nell'Eurolega moderna, e la squadra turca è anche vicinissima a pareggiare la miglior partenza di sempre, 13-2 nella stagione 2004-05.

Walkup 3, Rivers 4, Geben 11, LeDay 7, Ulanovas 14; Lekavicius 5, Hayes, Milaknis 8, Landale 16, Lukosiunas. N.e.: Jankunas, Venskus. All.: Jasikevicius. Anadolu Efes Istanbul: Beaubois 16, Singleton, Pleiss 18, Micic 18, Simon 7; Larkin 6, Sanli 2, Anderson 4, Peters 3. N.e.: Balbay, Moerman, Tuncer. All.: Ataman.

Video - Highlights: Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes Istanbul 68-74 03:40

***

Panathinaikos OPAP Atene-Fenerbahçe Beko Istanbul 81-78

Il Panathinaikos Atene si mantiene al quinto posto in classifica (9-5) festeggiando la quinta vittoria nelle ultime 6 uscite e mantiene il Fenerbahçe invischiato nelle zone medio-basse della graduatoria (5-9) con il secondo ko in fila. Nonostante un vantaggio di 13 lunghezze, il Panathinaikos rischia grosso nel finale, quando il Fener torna a -1 e sbaglia poi con Nando De Colo il possibile tiro della vittoria sulla sirena.

Il protagonista della serata è Jimmer Fredette, che pareggia il suo career-high in Eurolega con 22 punti realizzando una serie di tiri liberi decisiva nel finale (10/11 dalla striscia della carità). Nick Calathes, uscito per falli a 4' dalla sirena, confeziona una grande prestazione da 15 punti, 6 rimbalzi e 8 assist, mentre DeShaun Thomas ne aggiunge 13, seguito dai 10 con 6 rimbalzi di Georgios Papagiannis. Su sponda Fenerbahçe, ci sono i 15 punti con 8 assist di Kostas Sloukas, i 13 di Nando De Colo e gli 11 di Joffrey Lauvergne.

Thomas 13, Papagiannis 10, Papapetrou 8, Fredette 22, Calathes 15; Rice 6, Johnson, Brown 3, Wiley 2, Mitoglou 2, Bentil. N.e.: Vougioukas. All.: Pitino. Fenerbahçe Beko Istanbul: Sloukas 15, De Colo 13, Williams 8, Datome 7, Lauvergne 11; Westermann 7, Mahmutoglu 7, Kalinic 6, Duverioglu 4. N.e.: Stimac, Muhammed, Biberovic. All.: Obradovic.

Video - Highlights: Panathinaikos OPAP Atene-Fenerbahçe Beko Istanbul 81-78 03:23

***

Valencia Basket-Kirolbet Baskonia Vitoria 105-77

Valencia si prepara alla trasferta di giovedì al Forum contro l'Olimpia Milano festeggiando la quinta vittoria nelle ultime sette partite, un ruolino di marcia molto interessante che porta la squadra di coach Ponsarnau al margine della zona playoff, con un record di 6-8, in compagnia di Asvel Villeurbanne e dello stesso Baskonia. Bojan Dubljevic si guadagna il premio di MVP con una prestazione da 25 punti (career-high in Eurolega), e sono proprio le sue giocate in collaborazione con Sam Van Rossom (13) a scavare il break nel secondo quarto (13-0) che permette a Valencia di balzare sul +10 all'intervallo lungo.

Dubljevic e Alberto Abalde (16 punti) non tolgono il piede dall'acceleratore nella ripresa, e serve una super-serata di Shavon Shields (22 punti e 7 rimbalzi in uscita dalla panchina) per mantenere il Baskonia sul -11 all'ultimo mini-riposo. Nel quarto periodo, però, gli ospiti mollano definitivamente gli ormeggi e Valencia, con un altro mega-parziale di 36-19, allunga chiudendo in carrozza sul 105-77. La formazione spagnola registra un ottimo 17/37 dalla distanza, nuovo record di franchigia per triple realizzate nell'Eurolega moderna. Per Baskonia, non servono i 15 punti con 8 rimbalzi di Toko Shengelia e i 12 di Luca Vildoza.

Colom 5, Marinkovic 6, Ndour 8, Dubljevic 25, San Emeterio 4; Loyd 13, Abalde 16, Labeyrie 5, Van Rossom 13, Tobery 10, Doornekamp. N.e.: Motum. All.: Ponsarnau. Kirolbet Baskonia Vitoria: Vildoza 12, Henry 9, Stauskas 8, Shengelia 15, Eric; Janning, Diop 2, Garcia, Fall 2, Shields 22, Polonara 7. N.e.: Gonzalez. All.: Perasovic.

***

FC Barcellona-LDLC Asvel Villeurbanne 80-67

Il Barcellona resta nella scia dell'Anadolu Efes a braccetto con il Real Madrid (11-3) grazie al terzo successo consecutivo conquistato ai danni dell'Asvel Villeurbanne, subito spento dopo la vittoria di venerdì contro l'Olimpia Milano e ora scivolato all'undicesimo posto in classifica con un record di 6-8. Il Barça spacca la partita con un parzialone di 15-4 nel secondo quarto che le permette di prendere il controllo delle operazioni arrivando sul +10 (48-38) all'intervallo lungo. L'Asvel non riuscirà a riavvicinarsi oltre i 7 punti di svantaggio nella ripresa e, con un quarto periodo da soli 11 punti realizzati, è costretto ad alzare bandiera bianca con il finale di 80-67.

Alex Abrines guida il Barcellona con 16 punti e quattro triple, seguito dai 13 di Corey Higgins, dai 12 di Nikola Mirotic (soltanto 4/7 al tiro) e dai 10 di Brandon Davies in uscita dalla panchina. L'Asvel, che perde 21 palloni e cede a rimbalzo 34-29, ha 16 punti da David Lighty, 12 da Charles Kahudi e 10 a testa da Amine Noua e Theo Maledon.