L'Efes batte lo Zalgiris, il Real Madrid passa a Berlino, l'Olympiacos fredda il CSKA, ok Baskonia

Anadolu Efes Istanbul-Zalgiris Kaunas 96-91

A cura di Daniele Fantini. Sparare 19/31 dall'arco, in trasferta, non basta. Lo Zalgiris Kaunas si arrende nel finale nonostante una serata pirotecnica al tiro, e vede strozzato il tentativo di risalita verso la zona playoff imbastito con le tre vittorie consecutive prima dello sbarco a Istanbul. Di contro, l'Anadolu Efes centra il nono successo in fila e, con un record di 21-3 a dieci giornate dal termine della regular-season, è ormai a una sola W dalla matematica qualificazione alla post-season.

Certo, si potrebbe parlare di qualche fischio quantomeno "strano" nelle fasi decisive della partita (pro-Efes, ovviamente), ma il cuore del discorso non può allontanarsi da Shane Larkin, protagonista di un'altra serata da vero MVP della stagione per capacità di accendersi in un secondo tempo extra-lusso dopo aver raggiunto l'intervallo a quota 0 e un triste 0/6 al tiro: la superstar di coach Ergin Ataman chiuderà a quota 25 (4/9 da due, 2/6 da tre, 11/11 ai liberi), realizzando il primo canestro su azione dopo ben 29' ma esplodendo poi nel quarto periodo con 16 punti complessivi. L'MVP della partita va invece a Vasilije Micic, a lungo vero faro dell'Efes con 22 punti e 3 assist in uscita dalla panchina: sono le sue giocate dal palleggio a permettere alla squadra turca di reggere le sfuriate dall'arco dello Zalgiris in collaborazione con Tibor Pleiss, capace di sfruttare tutti i suoi centimetri per infilare 15 punti (7/8 dal campo).

Lo Zalgiris gioca alla pari nel primo tempo e conduce a lungo nella ripresa toccando anche il +9 sotto il fuoco del 14/19 inziale dalla distanza, in cui spiccano i 21 punti di KC Rivers (6/11) e i 22 di Zach LeDay, che unisce a una serie di ottimi movimenti in avvicinamento anche un inusuale 3/3 dall'arco. Il calo è conseguente all'abbassarsi delle percentuali (2/11 negli ultimi 12') e alla perdita di efficacia della difesa, fino a quel momento ottima nel contenere Shane Larkin con le gambe di Lukas Lekavicius, diversi momenti di zona match-up e un lavoro straordinario in situazione di flottaggio in pre-aiuto, con ottime rotazioni capaci di coprire anche i ribaltamenti di campo. Il sorpasso arriva con un controbreak lampo di Simon (15 punti) e Larkin in risposta a un paio di triple consecutive di Rivers (da 65-71 a 73-71): da quel momento in poi, l'Efes mantiene il vantaggio gestendo con esperienza e carattere da capolista, e ringraziando, come detto, anche per un paio di fischi amici nel finale.

Anadolu Efes Istanbul: Larkom 25, Beaubois 10, Singleton 9, Pleiss 22, Anderson; Balbay, Sanli, Moerman, Micic 22, Peters, Simon 15. N.e.: Tuncer. All.: Ataman.

Alba Berlino-Real Madrid 97-103

A cura di Davide Fumagalli. Partita incredibile a Berlino dove il Real Madrid supera l'Alba, reduce dal successo di Milano, e conquista la terza vittoria di fila, la 18esima stagionale che permette di restare in scia alla capolista Anadolu Efes (21-3). Il protagonista assoluto è Facundo Campazzo che smazza 19 assist, 11 nel solo primo quarto, ed eguaglia il record assoluto in una gara del serbo Jovic nel 2015-16; per il Real spiccano Anthony Randolph e Jeff Taylor, 27 punti a testa, mentre Carroll ne aggiunge 13. I padroni di casa mostrano ancora una volta le loro qualità, rimontano un avvio pessimo con un secondo quarto clamoroso (35-9 dopo 25-41) e poi cedono nel finale, pur tirando 14 su 25 da tre (16 su 32 del Real): i migliori marcatori sono Giedraitis ed Eriksson, 17 e 12 punti rispettivamente. Per la squadra di Aito è il terzo ko nelle ultime quattro gare, il 16esimo in questa regular season.

Come detto la partita della Mercedes-Benz Arena è spettacolare, il Real Madrid inizia fortissimo e spinto da un clamoroso Campazzo (11 assist nei primi 6'), arriva fino al +23 sul 39-16, che diventa 41-25 alla prima pausa. A sorpresa, nel secondo periodo, i blancos smettono di giocare e c'è il ritorno veemente dell'Alba Berlino: sul 43-27 per il Madrid l'Alba piazza un break di 21-4 con le giocate di Eriksson, Giedraitis e Sikma, poi è Nnoko a firmare il canestro del sorpasso sul 48-47. Da lì l'inerzia è per i tedeschi che scappano via, all'intervallo conducono 60-50 e in avvio di ripresa toccano il massimo vantaggio sul +12.

Il terzo periodo però vede il ritorno del Real che ricuce coi canestri di Randolph, Carroll e Taylor, e poi mette la fraccia per andare all'ultimo riposo sul +8, 79-71 (29-11 il parziale). Gli ultimi 10' vedono la squadra di Laso in controllo e di nuovo fino a +15 sul 94-79 a 6' dalla fine. A quel punto l'Alba ci mette il cuore, Mattisseck mette due bombe, Thiemann e Mason ne mettono altre due e si risale fino a -6, ma il Madrid segna i liberi con Llull e chiude il discorso, trovando un successo ben più complicato del previsto.

Alba Berlino : Mason 7, Siva 6, Giffey 7, Delow, Eriksson 12, Mattisseck 6, Hermannsson 10, Giedraitis 17, Thiemann 10, Cavanaugh 9, Nnoko 9, Sikma 4. All. Garcia Reneses.

: Mason 7, Siva 6, Giffey 7, Delow, Eriksson 12, Mattisseck 6, Hermannsson 10, Giedraitis 17, Thiemann 10, Cavanaugh 9, Nnoko 9, Sikma 4. All. Garcia Reneses. Real Madrid: Causeur, Randolph 27, Campazzo 10, Laprovittola, Deck 5, Garuba 4, Carroll 27, Tavares 3, Llull 4, Mickey 9, Thompkins, Taylor 13. All. Laso.

Olympiacos-CSKA Mosca 72-59

Olympiacos : Baldwin IV 8, Paul 11, Nikolaidis, Koniaris 5, Milutinov 11, Vezenkov 2, Printezis ne, Papanikolaou 19, Rubit 13, Ellis 3. All. Bartzokas.

: Baldwin IV 8, Paul 11, Nikolaidis, Koniaris 5, Milutinov 11, Vezenkov 2, Printezis ne, Papanikolaou 19, Rubit 13, Ellis 3. All. Bartzokas. CSKA Mosca: Bolomboy 7, James 20, Antonov ne, Strelnieks 3, Voigtmann 3, Hackett, Sant-Roos 2, Koufos 4, Hilliard 11, Kurbanov 3, Hines 3, Baker 3. All. Itoudis.

Kirolbet Baskonia Vitoria-LDLC Asvel Villeurbanne 79-65

A cura di Daniele Fantini. Dopo la sconfitta-beffa contro il Real Madrid, il Baskonia torna al successo e riaggancia l'Asvel Villeurbanne (9-15), sempre più in caduta libera con il settimo ko nelle ultime 8 partite. La squadra di coach Ivanovic vince con merito una partita sempre condotta sin dalla palla a due (20-10 iniziale), spaccata alla metà del terzo periodo (60-46) e ripresa in mano grazie a due spingardate consecutive di Matt Janning quando l'Asvel si riavvicina fino al -5 nelle battute iniziali dell'ultimo periodo, mischiando difese a uomo e zona.

Il premio di MVP va a Toko Shengelia, il più continuo con 15 punti e 9 rimbalzi, grande protagonista dell'allungo iniziale e nel break del terzo periodo (poi risultato decisivo), anche con un paio di splendide giocate da highlight in contropiede. Semaj Christon, alla sua terza partita di Eurolega, colma alla perfezione il vuoto lasciato dagli infortunati Pierria Henry e Luca Vildoza mettendo a referto una doppia-doppia da 11 punti e altrettanti assist, mentre Zoran Dragic (12 punti) fornisce un'ottima scintilla dalla panchina, ben sfruttata dal Baskonia per resistere in un secondo periodo di scarsa qualità generale e molto spezzettato per il gran numero di giri in lunetta. Reduce dal terribile errore nel finale di partita contro il Real Madrid, Nik Stauskas viene utilizzato con il contagocce: soltanto 5' e 2 punti realizzati.

L'Asvel si affida a lungo alle spallone di Adreian Payne (16 punti, 5/7 al tiro, 4/4 in lunetta) ma mostra un tasso energetico generale troppo scarso per poter reggere in una partita molto fisica e a basso punteggio. Il crollo del terzo periodo viene in qualche modo mascherato dal ricorso alla difesa a zona e da una fiammata estemporanea di David Lighty, ma l'esecuzione offensiva è troppo scolastica e imprecisa per poter costruire una reale rimonta. I campioni di Francia si fermano al 44% da due e al 29% dall'arco, affondano a rimbalzo (35-21) e hanno nel 17enne Matthew Strazel (6 punti, 3 assist) il loro regista migliore. Davvero troppo poco.

Kirolbet Baskonia Vitoria : Christon 11, Janning 10, Shengelia 15, Shields 12, Eric 8; Diop 5, Garcia, Fall 4, Stauskas 2, Dragic 12, Polonara. N.e.: Gonzalez. All.: Ivanovic.

: Christon 11, Janning 10, Shengelia 15, Shields 12, Eric 8; Diop 5, Garcia, Fall 4, Stauskas 2, Dragic 12, Polonara. N.e.: Gonzalez. All.: Ivanovic. LDLC Asvel Villeurbanne: Jekiri 6, Maledon 9, Lomazs 6, Galliou, Payne 16; Taylor 2, Jean-Charles 6, Diot 3, Bako 5, Lighty 6, Strazel 6. All.: Mitrovic.

