L'Efes chiama, il Real Madrid risponde: una coppia in vetta! Il Panathinaikos stende il CSKA

CSKA Mosca-Panathinaikos OPAP Atene 102-106 OT

A cura di Daniele Fantini. Dopo aver litigato a lungo con i ferri dell'arena di Kaliningrad, Nick Calathes fa frusciare soltanto la retina quando serve per davvero. La stella del Panathinaikos infila una tripla per forzare l'overtime a 7" dalla sirena e spara un'altra bomba da fermo alla metà del supplementare per firmare l'allungo decisivo che permette alla squadra di Rick Pitino di spezzare la striscia negativa di due sconfitte consecutive e di fermare, contemporaneamente, il filotto di 3 W del CSKA Mosca. Canestri pesanti a parte, per il nome dell'MVP non allontanatevi da quello di Calathes: 22 punti, 17 assist (uno in meno del suo career-high in Eurolega), 9 falli subiti per un complessivo 40 di valutazione (è il primo giocatore nella storia dell'Eurolega a chiudere una partita con almeno 20 punti e 15 assist a referto).

Video - Quando conta, Nick Calathes non sbaglia mai: tripla dell'overtime e dell'allungo contro il CSKA 01:15

Ma la grande serata di Calathes non sarebbe bastata senza quella altrettanto scintillante di Konstantinos Mitoglou: il centro del Panathinaikos aggiorna i massimi in carriera in punti (25) e rimbalzi (16, 8 dei quali offensivi), mitragliando a ripetizione il canestro del CSKA. Positivi anche Jimmer Fredette (15 punti, 10 dei quali in un ottimo primo tempo), Ioannis Papapetrou (14 punti con 7/9 da due) e Wesley Johnson, scongelato da coach Pitino nel finale nell'insolito ruolo di mastino difensivo da sguinzagliare sulle tracce di Mike James: l'ex-NBA fa ottima guardia e ripaga sul lato opposto infilando anche due bombe-chiave.

Video - E questo, conta come assist? Jimmer Fredette con un'invenzione mentre casca per terra 00:28

Al CSKA non basta il trentello tondo di Mike James, protagonista di un'altra serata di croce e delizia: ai 30 punti con 5 assist si affiancano infatti anche 13 errori al tiro (10/23 il totale), due tiri liberi nell'overtime (ma la squadra russa ne lascerà sul ferro addirittura cinque!) e 6 palle perse, compresa quella nella potenziale azione del contro-sorpasso nei secondi conclusivi dei regolamentari per un'infrazione di passi su un'ottima difesa di Calathes. Daniel Hackett, reduce dai 28 (massimo in carriera) della scorsa settimana contro l'Olimpia Milano, dimostra di avere grande confidenza con i ferri dell'arena di Kaliningrad: altra grande prestazione offensiva da 24 punti con 5/8 dalla lunga distanza. Doppia cifra anche per Kyle Jines (14 punti con 7 rimbalzi), ma scarso apporto generale dal resto della squadra, che dimostra di soffrire sempre la mancanza di un altro go-to-guy da affiancare a Mike James dopo l'infortunio di Will Clyburn, non ancora sostituito sul mercato.

CSKA Mosca : James 30, Voigtmann 5, Hackett 24, Kurbanov 8, Hines 14; Bolomboy 3, Antonov, Strelnieks 9, Vorontsevich 7, Koufos, Hilliard 2, Baker. All.: Itoudis.

: James 30, Voigtmann 5, Hackett 24, Kurbanov 8, Hines 14; Bolomboy 3, Antonov, Strelnieks 9, Vorontsevich 7, Koufos, Hilliard 2, Baker. All.: Itoudis. Panathinaikos OPAP Atene: Papagiannis 4, Papapetrou 14, Fredette 15, Calathes 22, Mitoglou 25; Thomas 12, Rice 2, Johnson 6, Brown, Wiley 6. N.e.: Bentil, Pappas. All.: Pitino.

Video - Highlights: CSKA Mosca-Panathinaikos OPAP Atene 102-106 OT 03:44

* * *

Anadolu Efes Istanbul-Khimki Mosca 101-82

A cura di Davide Fumagalli. Vittoria netta per l'Anadolu Efes contro il Khimki a chiusura di un girone d'andata eccezionale col primo posto e il bilancio di 14 vinte e 3 perse! La squadra di Ataman bissa contro i russi la vittoria di una settimana fa contro il Maccabi e si candida a ripetere il viaggio alla Final Four già effettuato nella passata stagione: i turchi vivono l'ennesima grande serata di questo girone d'andata, con grandi percentuali al tiro (56% da due e 16 su 30 dall'arco) e cinque giocatori in doppia cifra. Oltre al solito Larkin, 20 punti, c'è un dominante Tibor Pleiss da 20 con 10 rimbalzi. Per il Khimki, arrivato a Istanbul senza Alexei Shved, bloccato dall'influenza, prosegue il momento negativo: secondo stop di fila e settimo nelle ultime nove, per un bilancio di 8-9 al giro di boa. La squadra di Kurtinaitis ha sei uomini in doppia cifra ma non bastano: il migliore Jeremy Evans con 15 punti e 9 rimbalzi.

Video - Micic specialista degli assist con gli effetti speciali: il servizio per Pleiss è da favola 00:44

La partita del Sinan Erden Dome inizia in maniera equilibrata, col Khimki guidato da Jovic e Booker che risponde all'Anadolu di Shane Larkin, autore di 9 punti nel solo primo periodo per il vantaggio 21-19 dei suoi. Nel secondo quarto l'Efes prova l'allungo sul 40-32 con Singleton, Simon e una schiacciata di Pleiss, ma il Khimki risponde con le bombe di Gill e Kramer e pareggia sul 41-41; all'intervallo è 47-43 per i padroni.

Tutto farebbe pensare ad una ripresa altrettanto equilibrata e invece l'Anadolu Efes cambia marcia e spacca la partita: Larkin ruba palla e vola a canestro, Micic infila due bombe per il +11, poi Simon insacca dall'arco e Singleton mette 4 punti in fila per il +19 sul 71-52! Il Khimki è travolto, i timeout di Kurtinaitis non portano soluzioni e così il match scappa via in direzione della squadra di Ataman. Al 30' è 77-61, poi in avvio di ultimo quarto i "gemelli" Larkin e Micic firmano il +22 (85-63) e da lì è praticamente "garbage time" fino alla sirena conclusiva.

Anadolu Efes Istanbul : Larkin 20, Beaubois 9, Singleton 13, Balbay, Sanli 1, Moerman 6, Tuncer 4, Pleiss 20, Micic 11, Anderson 5, Peters, Simon 12. All. Ataman.

: Larkin 20, Beaubois 9, Singleton 13, Balbay, Sanli 1, Moerman 6, Tuncer 4, Pleiss 20, Micic 11, Anderson 5, Peters, Simon 12. All. Ataman. Khimki Mosca: Kramer 13, Booker 10, Timma 2, Karasev 3, Zaytsev ne, Vialtsev ne, Jerebko 12, Monia, Gill 12, Jovic 10, Evans 15, Bertans 5. All. Kurtinaitis.

Video - Highlights: Anadolu Efes Istanbul-Khimki Mosca 101-82 03:36

* * *

ASVEL Villeurbanne-Real Madrid 77-87

A cura di Davide Fumagalli. Prosegue a gonfie vele il Real Madrid che sbanca anche l'Astroballe, centra la 12esima vittoria consecutiva (striscia più lunga della storia dell'Eurolega col nuovo formato) e chiude il girone d'andata in vetta alla classifica insieme all'Anadolu Efes col bilancio di 14-3. La squadra di Pablo Laso sopperisce alle assenze di Llull, Randolph, Deck e Carroll con una grande prestazione di due "rincalzi" come Thompkins, 20 punti, e Mickey, 18, senza dimenticare i 18 con 5 triple di un chirurgico Rudy Fernandez. Dopo due successi consecutivi (tre di fila in casa) si ferma invece la marcia dell'ASVEL Villeurbane che, senza Jackson e coach Mitrovic, bloccato dall'influenza e sostituito in panchina da TJ Parker (fratello del proprietario Tony, leggendario ex giocatore degli Spurs), fa comunque una bella figura e al giro di boa vanta un bilancio sorprendente fatto di 8 vinte e 9 perse. Contro il Real brilla Kahudi, 18 punti con 4 triple.

Video - La specialità di Salah Mejri: gran stoppata a Jekiri, cancellato! 00:27

All'Astroballe è grande avvio di Trey Thompkins che segna 10 dei primi 12 punti del Real Madrid, poi inizia il duello al tiro da tre tra Rudy Fernandez, Kahudi e Payne, e alla prima pausa è 23-21 per i blancos. Nel secondo periodo ancora Rudy con due triple dà il +8 al Madrid (28-36), l'ASVEL risponde con Taylor per il -4, poi sul finire del quarto torna a macinare gioco la squadra di Laso che trova canestri dall'arco con Fernandez (4-4 nel primo tempo), Thompkins e Laprovittola, autore di un gioco da 4 punti che vale il 52-37 all'intervallo.

Nella ripresa la gara va a strappi, il Real vola a +17 con Tavares (41-58), ma i francesi non mollano e, guidati da Kahudi e Taylor, tornano a -9. Lì arriva un'altra fiammata del Madrid con Mickey e 5 punti di Causeur che valgono il massimo vantaggio sul +20, 69-49. Il terzo periodo si chiude sul -13 ASVEL (59-72) grazie a due triple di Payne, poi nel quarto periodo il Villeurbane torna di nuovo da -17 a -12 con due triple di Lomazs, ma i blancos restano in controllo, Thompkins segna il +15 e poi è Tavares a chiudere il discorso su assist di Campazzo.

ASVEL Villeurbanne : Taylor 8, Jekiri 6, Kahudi 18, Maledon 7, Lomazs 10, Galliou ne, Noua, Jean-Charles 10, Diot ne, Bako 2, Lighty 5, Payne 11. All. TJ Parker.

: Taylor 8, Jekiri 6, Kahudi 18, Maledon 7, Lomazs 10, Galliou ne, Noua, Jean-Charles 10, Diot ne, Bako 2, Lighty 5, Payne 11. All. TJ Parker. Real Madrid: Causeur 11, Fernandez 18, Campazzo 2, Laprovittola 12, Garuba ne, Nakic ne, Tavares 6, Mickey 18, Thompkins 20, Taylor, Mejri. All. Laso.

Video - Highlights: ASVEL Villeurbanne-Real Madrid 77-87 03:33

* * *

Valencia-Alba Berlino 91-77

A cura di Davide Fumagalli. Seconda vittoria di fila e quarta nelle ultime cinque sfide per Valencia che supera in rimonta l'Alba Berlino a La Fonteta nella riedizione dell'ultima finale di Eurocup e chiude l'andata con un bilancio tutto sommato positivo con 8 vinte e 9 perse. Per i tedeschi è il quarto stop nelle ultime cinque gare, la 12esima sconfitta di un girone d'andata non certo semplice per la formazione di coach Aito, spesso frenata da problemi di infortuni. All'Alba non bastano i 14 punti di Eriksson e i 13 di Hermannsson e Giedraitis. Per Valencia ci sono cinque uomini in doppia cifra: il migliore è Loyd, 19 punti, seguito da Abalde, 16, e da Dubljevic, 10 con altrettanti rimbalzi.

Video - Che magia di Luke Sikma: assist da urlo dietro la schiena per Giedraitis! 00:30

A La Fonteta inizia meglio l'Alba Berlino che tocca il +11 un paio di volte già nel primo quarto con le triple di Mattisseck e Giedraitis, e va alla prima pausa avanti 27-18. Nel secondo periodo Valencia torna sotto, due bombe di Doornekamp valgono il -3, Eriksson e Giedraitis replicano, ma i padroni di casa sono lì e all'intervallo sono a -5 (37-42) grazie ad un canestro di Dubljevic. E' nel terzo periodo che arriva l'aggancio di Valencia sul 44-44 con una tripla di Loyd, poi gli spagnoli piazzano un break di 9-0 e si portano sul 55-50; sono San Emeterio e Colom a dare ai padroni il +5 a quarto (62-57). Nel quarto periodo è un botta e risposta da tre, da una parte Doornekamp, dall'altra Eriksson e Giedraitis, ma Valencia tiene sempre la testa avanti, tocca il +12 con la quinta bomba dell'ex Caserta (tre nel 4° quarto) e poi sono Loyd e Tobey a chiudere definitivamente il discorso.

Valencia : Colom 6, Marinkovic 4, Loyd 19, Abalde 16, Labeyrie, Van Rossom 2, Tobey 11, Motum 2, Dubljevic 10, Vives, San Emeterio 6, Doornekamp 15. All. Ponsarnau.

: Colom 6, Marinkovic 4, Loyd 19, Abalde 16, Labeyrie, Van Rossom 2, Tobey 11, Motum 2, Dubljevic 10, Vives, San Emeterio 6, Doornekamp 15. All. Ponsarnau. Alba Berlino: Mason 5, Giffey 8, Eriksson 14, Mattisseck 3, Schneider 3, Hermannsson 13, Nikic 2, Ogbe, Giedraitis 13, Cavanaugh 2, Nnoko 10, Sikma 4. All. Garcia Reneses.

Video - Highlights: Valencia-Alba Berlino 91-77 03:29

* * *