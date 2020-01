L'Efes schianta l'Asvel, il CSKA piega il Baskonia, Valencia vince a S.Pietroburgo e aggancia Milano

CSKA Mosca-Kirolbet Baskonia Vitoria 94-90

A cura di Davide Fumagalli. Il CSKA Mosca tiene il passo di Barcellona e Maccabi, supera il Baskonia e centra la terza vittoria consecutiva che vale il terzo posto col record i 14-6. La squadra di Itoudis domina il match nella ripresa e poi nel finale rischia più del dovuto, permettendo il rientro al KIROLBET che però non riesce a completare la rimonta. Per la formazione di Dusko Ivanovic è il terzo ko consecutivo, il 13esimo di una stagione fin qui molto deludente. Al Baskonia non bastano i 18 punti con 9 rimbalzi di Henry e la doppia doppia da 19 e 10 rimbalzi del gigante Fall. Nel CSKA, che chiude con 13 su 27 da tre e 25 su 30 ai liberi, spicca ancora una volta Mike James: l'ex milanese chiude con 33 punti, massimo in stagione, con 5 triple e 12 su 14 ai liberi.

Il match si apre col Baskonia protagonista: la squadra di Ivanovic allunga sull'11-5 con le triple di Shields e Henry, poi arriva a +9 sul 21-12 grazie ad un ispirato Shengelia. La replica del CSKA è affidata a Mike James che firma il sorpasso e il vantaggio 27-25 con 13 punti nel solo primo periodo. Nel secondo quarto Stauskas e Hilliard si scambiano triple, poi i russi volano a +8 con le giocate degli ex di turno Hilliard e Voigtmann: all'intervallo è 52-46 per i padroni di casa in virtù di un tap in sulla sirena del già citato Voigtmann.

Nella ripresa c'è l'allungo del CSKA che va subito a +11 con Hilliard e Kurbanov, poi James e l'ultimo arrivato Sant-Roos firmano il +15 sul 71-56. Il Baskonia fatica nonostante la superiorità a rimbalzo e al 30' è sotto 75-58. In avvio di ultimo quarto il CSKA dilaga e arriva fino a +19: sembra finita ma sull'88-71 i russi spengono completamente la luce. La squadra di Itoudis non segna per 3', il Baskonia ne approfitta e grazie alle triple di Janning e al dominio in area di Fall torna addirittura a -5 (88-83). La squadra di Ivanovic arriva fino a -4 ma non si spinge oltre, James segna 4 liberi consecutivi e chiude il discorso con qualche patema di troppo. Settimana prossima il CSKA giocherà ancora in casa contro Valencia (giovedì 23 gennaio alle 18) mentre il Baskonia riceverà il Khimki (giovedì alle 21).

: Bolomboy 3, James 33, Antonov 4, Voigtmann 10, Vorontsevich, Hackett 4, Sant-Roos 6, Koufos 6, Hilliard 14, Kurbanov 4, Hines 4, Baker 6. All. Itoudis. Baskonia Vitoria: Penava ne, Gonzalez ne, Henry 18, Janning 12, Diop, Garcia, Fall 19, Stauskas 9, Shengelia 12, Shields 11, Polonara, Eric 9. All. Ivanovic.

* * *

Anadolu Efes Istanbul-LDLC Asvel Villeurbanne 101-74

A cura di Daniele Fantini. Shane Larkin batte un altro colpo per la corsa al premio di MVP. Dopo aver spaccato la partita con l'Olimpia Milano tre giorni fa, Larkin si ripete con un'altra prestazione ancor più dominante nel successo del suo Anadolu Efes sull'Asvel Villeurbanne, il quinto consecutivo per la squadra turca (e 13esimo nelle ultime 14 uscite), buono per tenere la testa della classifica con due gare di vantaggio sul Real Madrid. Mentre il tabellone scrive 101 punti complessivi, 60 dei quali in un primo tempo da pistolettate pure, lo score di Larkin registra 29 punti, 6 rimbalzi, 7 assist, 6/9 dall'arco per un impressionante 45 di valutazione: per darvi un'idea dell'efficienza della sua partita, quando segnò 49 punti contro il Bayern Monaco (record individuale nella storia dell'Eurolega), la sua valutazione fu di 53, non molto più alta di quella di stasera.

Volando sulle ali spiegate della sua star (e ormai per nulla vedovo di Vasilije Micic, ai box per la terza gara consecutiva), l'Efes travolge l'Asvel senza quasi accorgersene, macinando punti grazie a quella che, al momento, parrebbe essere a tutti gli effetti la miglior organizzazione offensiva dell'Eurolega. Poco importa se, sull'altra metacampo, si incappa in qualche distrazione: il livello di qualità ed efficacia dell'attacco è talmente alto da potersi permettere un primo tempo dominato nonostante i 45 subiti, dati che ricordano (forse anche in maniera sinistra) quelli della regular-season NBA. Partito con un fantastico 7/9 dall'arco per disintegrare l'Asvel già nel primo quarto (35-22), l'Efes chiude con il 53% (16/30), divertendosi con le invenzioni di Kruno Simon (10 punti, 6 assist), la precisione di James Anderson (10 punti, 4/5), le sfuriate di Rodrigue Beaubois (14) e le ricezioni in vernice di Sertac Sanli, sempre più abile nel leggere le situazioni sui pick'n'roll giocati con Larkin e Simon (13 punti, 6 rimbalzi).

Senza coach Mitrovic, bloccato dall'influenza, l'Asvel affida la panchina a TJ Parker, fratello di Tony Parker (proprietario di maggioranza del club), ma in questo momento sembra ben altra squadra rispetto a quella coriacea e resiliente della prima parte di stagione. I 101 punti subiti valgono la seconda peggior prestazione difensiva stagionale dopo il tracollo di Monaco della terza giornata (finì 104-63), ed è evidente la sensazione di totale disarmo di fronte allo strapotere di Larkin e compagni. Accusando la quarta sconfitta consecutiva, l'Asvel vede peggiorare il proprio record a 8-12 e scivolare al 12° posto in classifica, una buona notizia per la nostra Olimpia Milano, che ha dovuto battagliare con i francesi per buona parte del girone d'andata al margine della zona playoff.

Larkin 29, Singleton 8, Sanli 13, Anderson 10, Simon 10; Beaubois 14, Balbay 4, Gecim, Moerman, Tuncer 6, Pleiss 7, Peters. All.: Ataman. LDLC Asvel Villeurbanne: Jekiri 4, Maledon 5, Lomazs 9, Noua 16, Lighty 2; Galliou 3, Jean-Charles 12, Diot 3, Bako 5, Strazel 3, Payne 12. N.e.: Taylor. All.: Parker.

* * *

Zenit San Pietroburgo-Valencia 81-86

A cura di Davide Fumagalli. La settimana in Russia si trasforma in una piacevole vacanza per Valencia che, dopo il successo di Mosca col Khimki, si ripete a San Pietroburgo contro lo Zenit. Per la formazione di Ponsarnau è il decimo successo stagionale (10-10), il sesto nelle ultime otto uscite, e vale l'aggancio a Milano all'ottavo posto. Per lo Zenit invece arriva il ko dopo due vittorie di fila: soprattutto per la formazione di Joan Plaza spicca il brutto record casalingo, 2 vinte e 8 perse, il peggiore di tutta l'Eurolega. I russi hanno 18 punti con 4 triple da Albicy mentre per Valencia il migliore è il giovane serbo Vanja Marinkovic, autore di 14 punti.

Nel primo periodo lo Zenit parte bene ma sul 16-11 arriva un break di 9-0 di Valencia chiuso dalla bomba di Marinkovic per il vantaggio 20-16 alla prima pausa. Nel secondo periodo la formazione ospite tiene sempre la testa avanti, tocca un paio di volte il +7 e va all'intervallo sul 46-42 con due bombe di San Emeterio e Loyd che tengono lontano il ritorno dei russi (in vantaggio sul 34-32). Il match non cambia di molto nella ripresa, si va ad elastico, con Valencia sempre a menare le danze: sul 51-56 Valencia piazza un break di 7-0 e va all'ultima pausa sul +12 (51-63). Sembra lo strappo decisivo ma nell'ultimo quarto lo Zenit e pareggia sul 74-74 trascinato dai russi Trushkin, Zubkov e Voronov. Le energie spese per la rimonta stoppano però i padroni di casa, Valencia trova due triple con Doornekamp per il nuovo +8 e poi alla fine è Van Rossom coi due liberi dell'86-81 a far calare il sipario sul match vanificando l'ultimo sussulto dello Zenit, con la tripla del -3 di Hollins.

Valencia la spunta nonostante 16 palle perse e la sofferenza a rimbalzo (26 a 31) ma tira meglio, soprattutto da tre (11 su 17 contro 9 su 31!). Nel prossimo turno Valencia giocherà ancora in Russia, di nuovo a Mosca ma col CSKA e lo Zenit giocherà ancora in casa con l'Olympiacos (entrambe giovedì 23 gennaio alle 18).

: Ayon 4, Ponitka 5, Hollins 3, Thomas 4, Abromaitis 2, Albicy 18, Trushkin 9, Pushkov, Renfroe 5, Iverson 8, Voronov 10, Zubkov 13. All. Plaza. Valencia: Marinkovic 14, Ndour 11, Abalde 9, Labeyrie, Van Rossom 9, Motum 12, Vives 4, San Emeterio 7, Sastre, Doornekamp 11, Colom, Loyd 9. All. Ponsarnau.

* * *

Stella Rossa MTS Belgrado-Alba Berlino 85-94 OT

A cura di Daniele Fantini. Due trasferte su due campi iconici del basket europeo da affrontare nel doppio turno settimanale da ultima in classifica. Quella che sembrava la più classica delle "mission impossibile" si trasforma invece in un tripudio per l'Alba Berlino. Dopo aver espugnato il Pireo, la squadra tedesca piazza il secondo colpaccio consecutivo anche a Belgrado, piegando la Stella Rossa in overtime: con questo doppio successo, l'Alba risale al 14° posto in classifica (7-13), mentre la Stella Rossa scivola al di fuori della zona playoff (9-11), facendo tirare un sospiro di sollievo alla nostra Olimpia Milano, rimasta in ottava piazza nonostante il doppio ko tra Istanbul e Tel Aviv.

La partita scorre quasi interamente sui binari dell'equilibrio: chiuso il primo tempo sul +4 (43-39), la Stella Rossa allunga sul 57-50 nel terzo periodo, ma un controbreak di 0-9 dell'Alba riporta il punteggio in perfetta parità al 30' (62-62). La battaglia prosegue serrata nel quarto conclusivo: Landry Nnoko (12 punti, 5 rimbalzi) illude gli ospiti con il canestro del 79-77, poi cancellato dai tiri liberi di Kevin Punter (24 punti, top-scorer di serata) che mandano la partita in overtime. Nel prolungamento sale in cattedra Martin Hermannsson (13) che, con due triple sparate in momenti chirurgici, regala il successo all'Alba.

Kuzmic 4, Brown 12, Lazic 5, Baron 9, Simanic 8; Punter 24, Dobric 3, Gist 2, Jenkins 4, Jovanovic, Ojo 2, Stimac 12. All.: Sakota. Alba Berlino: Giffey 6, Hermannsson 13, Giedraitis 8, Nnoko 12, Sikma 15; Mason 6, Siva 15, Eriksson 10, Mattisseck, Thiemann 5, Cavanaugh 4. N.e.: Schnedier. All.: Garcia Reneses.

* * *

Olympiacos Pireo-FC Bayern Monaco 89-72

A cura di Daniele Fantini. Nella partita di andata, il Bayern Monaco vinse in casa con una grande rimonta nel quarto periodo. Nonostante siano poi trascorsi due mesi, l'Olympiacos non ha dimenticato. I Reds si prendono l'attesa rivincita cavalcando la serata magica di Sasha Vezenkov: l'ala dell'Olympiacos segna 18 dei suoi 20 punti (career-high) in un quarto periodo dominato 35-19, e fondamentale per spaccare una partita giunta all'ultimo mini-riposo ancora in equilibrio (54-53).

La squadra di Bartzokas, al suo primo successo dopo il ritorno da capo-allenatore al posto di Kemzura, risale al 12° posto (8-12) riagganciando Asvel Villeurbanne e Fenerbahçe Istanbul, in un gruppetto minaccioso per le ultime due piazze della zona playoff, distanti soltanto due vittorie. Il Bayern, nonostante il cambio di timoniere con l'esonero di Dejan Radonjić e la panchina affidata all'assistente Oliver Kostic, incassa invece il sesto ko in fila e, ora ultima in classifica (6-14), si conferma come squadra più in difficoltà dell'intero torneo.

Baldwin 10, Spanoulis 6, Milutinov 6, Printezis 10, Papanikolaou 1; Rochestie 2, Paul 10, Charalampopoulos, Koniaris 10, Vezenkov 20, Rubit 14. All.: Bartzokas. FC Bayern Monaco: Monroe 11, Lucic 15, Lo 8, Zipser 5, Barthel 5; Bray 15, Koponen 8, Lessort, Huestis 5, Radosevic. N.e.: King, Flaccadori. All.: Kostic.

* * *

Panathinaikos OPAP-Zalgiris Kaunas 96-94

A cura di Davide Fumagalli. Brividi a OAKA dove il Panathinaikos deve sudare fino alla fine per piegare la resistenza dello Zalgiris Kaunas del grande ex Sarunas Jasikevicius. La formazione allenata da Rik Pitino la spunta e centra il secondo successo in una settimana, il 12esimo della stagione che vale il sesto posto solitario: sono cinque gli uomini in doppia cifra, con Tyrese Rice miglior marcatore a 20 punti con 6 assist, affiancato dai 16 di Thomas e dai 14 con 11 assist di Nick Calathes. E' invece il secondo ko nelle ultime tre gare per lo Zalgiris che resta sul fondo della classifica col record di 6-14 appaiata a Zenit e Bayern Monaco: la squadra lituana lotta fino alla fine e ha sei uomini in doppia cifra, con Walkup e l'ex Lekavicius migliori marcatori a 16 punti.

La sfida di OAKA non inizia bene per il Panathinaikos che si ritrova a -11 nel primo quarto (13-24) con lo Zalgiris spinto da Zach LeDay, ex dell'Olympiacos, e dall'ex di serata Lekavicius. Da lì inizia la lunga rincorsa della squadra di Pitino che chiude il primo quarto a -9 (18-27) e poi si avvicina gradualmente con le giocate di Thomas, di Tyrese Rice e di Fredette: il Pana arriva più volte a -1 (42-43) senza però sorpassare e all'intervallo è vantaggio 49-46 dei lituani.

Nella ripresa per lo Zalgiris si accende un altro ex come KC Rivers che piazza due triple, il Panathinaikos però non molla e trova il tanto agognato sorpasso con Tyrese Rice che mette tre liberi per il 61-59, poi poi Papapetrou, Thomas e Calathes lanciano l'allungo dei padroni di casa fino al 71-66 del 30'. Nel quarto periodo il Panathinaikos prosegue col suo gioco e arriva fino al +10 sull'82-72 con due canestri di Papagiannis. Sembra finita ma lo Zalgiris non molla, l'australiano Landale mette la tripla del -5, poi Walkup realizza il -4 e Hayes completa il gioco da tre punti per il clamoroso -3 sul 94-91 a 17" dal termine. Sempre Hayes mette la bomba del -2 dopo i liberi di Fredette, poi con 7" sul cronometro i lituani cercano la rubata, non riescono nemmeno a commettere fallo e così si arriva al termine col successo soffertissimo dei greci.

Le due squadre torneranno in campo venerdì 24 gennaio: lo Zalgiris Kaunas giocherà in casa alle 19 contro l'Alba Berlino mentre il Panathinaikos sarà di scena di nuovo a OAKA alle 20.30 contro l'ASVEL Villeurbane.

: Thomas 16, Rice 20, Papagiannis 13, Rautins, Papapetrou 10, Vougioukas ne, Johnson 6, Fredette 11, Calathes 14, Wiley 2, Mitoglou 2, Bentil 2. All. Pitino. Zalgiris Kaunas: Walup 16, Rivers 13, Lekavicius 16, Hayes 9, Jankunas 2, Lukosiounas ne, Milaknis 7, Geben ne, Jokubaitis, LeDay 10, Landale 11, Ulanovas 10. All. Jasikevicius.

* * *