L'Efes si ferma contro il CSKA e il Barcellona lo aggancia in vetta, il Khimki risponde a Milano

Khimki Mosca-Zalgiris Kaunas 83-74

A cura di Daniele Fantini. Il Khimki Mosca risponde al successo dell'Olimpia Milano su Valencia e riaggancia la formazione di coach Ettore Messina al settimo posto in classifica con un record di 8-7. Prosegue, invece, il momento terribile dello Zalgiris Kaunas, al nono ko consecutivo e rimasto in solitaria a chiudere la graduatoria con un record di 3-12.

Il Khimki guida per tutta la partita, ma costruisce il break decisivo soltanto a cavallo tra i due quarti finali, rispondendo a un terzo periodo di altissima qualità difensiva con cui lo Zalgiris riesce nell'aggancio a quota 49. L'enorme sforzo profuso dalla squadra di coach Jasikevicius viene però frustrato da una scarica mostruosa di triple firmata dalla coppia Stefan Jovic-Alexey Shved, capaci di riaprire la forbice sulla doppia cifra di vantaggio nel giro di soli quattro minuti. Jovic chuderà con 25 punti (career-high in Eurolega), frutto di uno scintillante 9/10 dal campo (5/6 dall'arco), mentre Shved, dopo una prima metà di gara trascorsa in versione costruttore di gioco (5 assist), ne scriverà 25 con 6/9 dalla distanza (ma anche 7 palle perse e 1/6 da due, a dimostrazione di qualche momento più complicato nei primi due quarti e mezzo di gara). Molto positiva anche la prestazione di Jeremy Evans, autore di 10 punti dalla panchina e sempre pronto a raccogliere i palloni alzati sopra al ferro per sfruttare il suo maggior atletismo contro la front-line avversaria, e da non sottovalutare la regia controllata di Chris Kramer, che regala ordine, equilibrio e 5 assist.

Video - Stefan Jovic alza l'alleyoop, Jeremy Evans decolla sulla testa di tutto lo Zalgiris 00:27

Lo Zalgiris, che a fronte del 12/21 del Khimki nel tiro pesante replica con un modestissimo 5/21, dimostra ancora una volta di non avere una potenza di fuoco adeguata per poter realmente competere contro gli attacchi più prolifici della Lega. Non bastano i 24 punti di un Jock Landale bravo nello sfruttare i suoi movimenti di pura tecnica in post-basso (7/11 da due e 10/12 in lunetta): pesa molto l'assenza di un tiratore efficace come Marius Grigonis e quella (ormai cronica in questa stagione dopo la rinuncia all'inconsistente Alex Perez) di un vero playmaker da affiancare sul perimetro a Thomas Walkup (10 punti e 6 assist).

Video - Dalla difesa all'attacco: Jeremy Evans stoppa, Alexey Shved segna la tripla in transizione 00:57

Khimki Mosca: Shved 25, Booker 9, Karasev, Jerebko 4, Jovic 25; Kramer 4, Monia, Gill 6, Evans 10, Bertans. N.e.: Zaytsev, Vialtsev. All.: Kurtinaitis.

Shved 25, Booker 9, Karasev, Jerebko 4, Jovic 25; Kramer 4, Monia, Gill 6, Evans 10, Bertans. N.e.: Zaytsev, Vialtsev. All.: Kurtinaitis. Zalgiris Kaunas: Walkup 10, Rivers 9, Geben, LeDay 8, Ulanovas 6; Lekavicius 7, Hayes 5, Jankunas, Milaknis 5, Landale 24. N.e.: Venskus, Lukosiunas. All.: Jasikevicius.

Video - Highlights: Khimki Mosca-Zalgiris Kaunas 83-74 03:36

* * *

Stella Rossa MTS Belgrado-Olympiacos Pireo 88-81

La Stella Rossa Belgrado torna al successo dopo due sconfitte consecutive e aggancia l'Olympiacos Pireo nella fascia medio-bassa della classifica con un record di 6-9. Inizialmente condotta dalla formazione ospite, in vantaggio di 10 lunghezze all'intervallo lungo (40-50), la partita si decide nel terzo periodo, quando la Stella Rossa stringe le tenaglie della sua proverbiale difesa e arriva all'ultimo riposo in parità (61-61) tenendo l'Olympiacos a soli 11 punti nel frangente. La squadra di coach Sakota non molla la presa e continua a martellare nel quarto conclusivo, allargando la forbice anche in doppia cifra prima di chiudere sull'88-81.

Nonostante le voci che lo vorrebbero vicino all'Olimpia Milano, è decisivo Lorenzo Brown: la point-guard della Stella Rossa gioca una super-partita da 34 punti (massimo in carriera in Eurolega) con 13/22 al tiro, 4 assist e 3 rimbalzi. A fare da spalla all'ex-Raptor c'è, come spesso accade, Billy Baron: 17 punti con 4/6 dall'arco. Per l'Olympiacos non servono i 21 punti di Brandon Paul, i 15 con 11 rimbalzi di Nikola Milutinov e i 14 con 8 rimbalzi di Georgios Printezis. Vassilis Spanoulis, a caccia del primo posto nella classifica dei migliori marcatori all-time di Eurolega, si ferma a soli 4 punti con 2/9 al tiro: gli mancano ancora 12 punti per superare il leader, Juan Carlos Navarro.

Stella Rossa MTS Belgrado: Kuzmic, Brown 34, Davidovac 4, Lazic 8, Simanic 6, Covic, Faye, Baron 17, Dobric 6, Gist 8, Jenkins 3, Ojo 2. All.: Sakota.

Kuzmic, Brown 34, Davidovac 4, Lazic 8, Simanic 6, Covic, Faye, Baron 17, Dobric 6, Gist 8, Jenkins 3, Ojo 2. All.: Sakota. Olympiacos Pireo: Koniaris 3, Spanoulis 4, Milutinov 15, Printezis 14, Papanikolaou 2; Rochestie 7, Baldwin 4, Paul 21, Cherry, Vezeknov 5, Reed 6. N.e.: Rubit. All.: Kemzura.

Video - Highlights: Stella Rossa MTS Belgrado-Olympiacos Pireo 88-81 03:32

* * *

Anadolu Efes Istanbul-CSKA Mosca 80-81

A cura di Davide Fumagalli. Bellissima sfida a Istanbul dove il CSKA Mosca supera ancora l'Anadolu Efes nel match che nella passata stagione è valso il titolo di Eurolega 2019. Niente rivincita per i turchi che, capolista in questa regular season, sono costretti ad interrompere la striscia di otto vittorie consecutive e vengono raggiunti in vetta da Real Madrid e Barcellona. E' il quarto successo nelle ultime cinque uscite invece per i moscoviti che si portano al quinto posto solitario alle spalle del Maccabi Tel Aviv. Protagonista assoluto l'ex milanese Mike James che segna 28 punti con 10 su 14 al tiro (5 su 7 da tre) e firma il canestro della vittoria; bene anche i lunghi Hines, 16 punti, e Voigtmann, 15. Ha l'occasione per vincere ma la fallisce Shane Larkin, 18 punti e uscito sconfitto dal duello con James; meglio fa un altro ex milanese, Kruno Simon, autore di 21 punti.

Video - Stellare Mike James: 28 punti e il canestro della vittoria contro l'Efes 02:12

La sfida inizia da subito col duello a distanza tra Larkin e James (11 punti a testa nei primi 10'), partecipano anche Simon, Hines e Voigtmann, e alla prima pausa è 23-22 CSKA, con Balbay che segna da metà campo sulla sirena per il -1 dei suoi. Nel secondo quarto l'Efes prova a scappare con le triple di Beaubois e le giocate di Sanli per il +7 (32-25), poi è anche +8, ma il CSKA non ci sta, ricuce coi canestri di James, Voigtmann e di un positivo Hilliard, e all'intervallo è 47-43 per i padroni di casa. Nella ripresa la musica non cambia, la squadra di Ataman tiene la testa avanti e scappa fino al massimo vantaggio di +11 (66-55) grazie allo scatenato Kruno Simon; i russi però non ci stanno, Bolomboy tiene lì i suoi col -7 del 30' (66-59) e poi nel quarto periodo prosegue il testa a testa.

Video - Balbay pesca il jolly: canestro da metà campo allo scadere del primo quarto 00:47

Nel finale salgono in cattedra i grossi calibri: Larkin mette la bomba del +6, poi il CSKA risponde con 8-0 firmato James e Hines, e ancora Larkin e James si scambiano canestri per il 79-78. Le due stelle sono protagonisti fino in fondo, l'ex milanese segna il sorpasso col tiro dalla media distanza dell'81-80, con una manciata di secondi sul cronometro l'Efes ha un'ultima chance, Larkin si prende la responsabilità ma sbaglia il tiro e così è il CSKA ad esultare. Tutti ad abbracciare Mike James, autore di una prova da MVP contro la capolista.

Video - Non vale, però... Canestro irreale di Mike James, in gancio, dalla propria area! 00:39

Anadolu Efes : Larkin 18, Micic 2, Simon 21, Singleton 5, Pleiss 8, Beaubois 10, Anderson, Peters 2, Sanli 8, Balbay 6, Tuncer ne, Moerman ne. All. Ataman.

: Larkin 18, Micic 2, Simon 21, Singleton 5, Pleiss 8, Beaubois 10, Anderson, Peters 2, Sanli 8, Balbay 6, Tuncer ne, Moerman ne. All. Ataman. CSKA Mosca: James 28, Hackett, Kurbanov, Voigtmann 15, Hines 16, Strelnieks 4, Bolomboy 4, Vorontsevich, Hilliard 10, Baker, Antonov 4, Koufos ne. All. Itoudis.

Video - Highlights: Anadolu Efes-CSKA Mosca 80-81 03:34

* * *

FC Bayern Monaco-FC Barcellona 67-77

A cura di Daniele Fantini. Il Barcellona infila la quarta vittoria consecutiva sbancando l'Audi Dome di Monaco e aggancia l'Anadolu Efes, sconfitto dal CSKA Mosca, in vetta alla classifica assieme al Real Madrid (12-3). Il Bayern perde invece l'occasione per uscire da una stagione finora trascorsa nell'anonimato e rimane nel gruppone di medio-bassa classifica con un record di 6-9, in compagnia di Olympiacos, Stella Rossa, Valencia e Baskonia.

Video - Il Barcellona dà lezione di contropiede: recupero e assist di Hanga, schiacciata di Abrines 00:42

Il Barça prende presto in mano l'inerzia emotiva della partita capitalizzando su qualche distrazione di troppo dei padroni di casa e spinge sull'acceleratore con un secondo periodo di altissima qualità difensiva, in cui concede soltanto 9 punti agli avversari (25-39 all'intervallo lungo). Una difesa ancora asfissiante a inizio ripresa amplia il margine fino al +18 (28-46) alla metà del terzo periodo, sufficiente per convincere i blaugrana a proseguire la partita in puro regime di amministrazione controllata per risparmiare energie in vista dei prossimi impegni. Cory Higgins sfodera una serata da 16 punti attingendo pienamente al proprio bagaglio offensivo, mentre Nikola Mirotic chiude quasi silenziosamente a quota 14 con 9 rimbalzi, senza triple a bersaglio per la seconda partita consecutiva. Molto positivo anche Brandon Davies in uscita dalla panchina (13 punti, 4 rimbalzi, 6/7 al tiro), così come Adam Hanga, ormai perfettamente calato nel ruolo di point-forward ritagliatogli da coach Pesic anche per i problemi di infortuni sofferti dalla squadra in questa prima parte di stagione (10 punti, 5 rimbalzi e 10 assist per l'ex-Avellino).

Video - Una perla nella sconfitta del Bayern Monaco: assist con veronica di Maodo Lo, schiacciata di Lessort 00:35

Su sponda opposta, il Bayern vive lunghi momenti di totale asfissia offensiva pagando la serata senza squilli di Maodo Lo (0 punti, 0/4 al tiro, 4 palle perse) e Greg Monroe, in grossa difficoltà atletica contro la front-line difensiva del Bayern (2 punti, 1/6 al tiro in 20'). Paul Zipser è il più continuo con 19 punti (4/4 al tiro, ma un paio di tiri liberi importanti mandati sul ferro nell'ultimo tentativo di rimonta che riporta il Bayern dal -18 al -10), seguito da un ondivago Vladimir Lucic da 11 punti con 4 rimbalzi e 3 recuperi. Coach Radonjic regala spazio alla fine del secondo e del quarto periodo al nostro Diego Flaccadori, protagonista di 10 minuti onesti: l'ex-Trento chiude senza punti (0/2 dal campo) ma raccoglie 3 rimbalzi e serve 5 assist con buone letture di gioco offensivo.

Video - La visione di Diego Flaccadori: splendido assist dal palleggio per l'and-one di Leon Radosevic 00:24

FC Bayern Monaco: Monroe 2, Lucic 11, Lo, Dedovic 3, Huestis 5; Koponen 3, Zipser 19, Nelson 2, Flaccadori, Barthel 5, Lessort 3, Radosevic 10. All.: Radonjic.

Monroe 2, Lucic 11, Lo, Dedovic 3, Huestis 5; Koponen 3, Zipser 19, Nelson 2, Flaccadori, Barthel 5, Lessort 3, Radosevic 10. All.: Radonjic. FC Barcellona: Hanga 10, Smits 3, Higgins 16, Mirotic 14, Tomic 8; Davies 13, Oriola, Abrines 4, Delaney 7, Kuric 2. N.e.: Ribas, Bolmaro. All.: Pesic.

Video - Highlights: FC Bayern Monaco-FC Barcellona 67-77 03:33

* * *

ASVEL Villeurbane-Alba Berlino 93-81

A cura di Davide Fumagalli. Bella vittoria per l'ASVEL Villeurbane che supera l'Alba Berlino e conquista il secondo successo di fila in casa (6-2 all'Astroballe), portandosi così al nono posto a ridosso della zona playoff e dell'Olimpia Milano. Per i tedeschi è invece il quarto stop consecutivo, il secondo in settimana dopo quello in casa all'overtime contro il Bayern Monaco: alla formazione di coach Aito non bastano i 17 punti con 5 assist di Hermannsson e i 15 di Luke Sikma. Per l'ASVEL, che la spunta grazie ad un parziale di 20-1 a cavallo degli ultimi due periodi, ci sono quattro giocatori in doppia cifra: spiccano i 14 punti dell'ex trentino David Lighty, 12 a testa anche per Payne e Kahudi.

Video - L'atletismo e la potenza di Payne sono l'arma in più dell'ASVEL: che schiacciate! 01:03

La gara dell'Astroballe vede una partenza forte dell'ASVEL, 7-1, poi l'Alba risponde, impatta sul 7-7 con Nikic in contropiede e poi al 10' è parità sul 18-18. Nel secondo quarto la formazione berlinese allunga, Giffey, Hermannsson ed Eriksson salgono in cattedra, break di 8-0 e +7 sul 31-34. Il Villeurbane finisce anche a -8 ma risale la china e chiude il primo tempo a -2 (36-38). Nella ripresa prosegue l'equilibrio, Lighty risponde a Sikma, poi Taylor segna dall'arco la tripla del 49-49 e poi è ancora parità sul 51-51. Lì si spacca la partita: l'ASVEL cambia marcia, Antoine Diot sale in cattedra, mette la tripla del +3 e poi innesca Noua e Diot che segnano in serie per il +13. Al 30' è 67-52, poi a inizio ultimo quarto il break prosegue e i francesi toccano il +19 sul 71-52 (parziale di 20-1). Sembra chiusa ma l'Alba ha un ultimo sussulto, Hermannsson firma il -10 e poi Sikma trova il -8 (76-68). A chiuderla definitivamente è il gioiello Maledon con 5 punti consecutivi (81-70) poi è gestione fino alla fine per l'ASVEL, che chiude 93-81 con la bomba sulla sirena di Lighty.

Video - Hermannsson ispira, Nikic finisce: l'Alba Berlino gioca davvero bene 00:53

ASVEL Villeurbane : Jackson 6, Taylor 9, Kahudi 12, Maledon 5, Lomazs 5, Galliou, Noua 7, Jean-Charles 10, Diot 9, Bako 4, Lighty 14, Payne 12. All. Mitrovic.

: Jackson 6, Taylor 9, Kahudi 12, Maledon 5, Lomazs 5, Galliou, Noua 7, Jean-Charles 10, Diot 9, Bako 4, Lighty 14, Payne 12. All. Mitrovic. Alba Berlino: Mason 2, Radoslajievic, Giffey 6, Eriksson 9, Mattiseck 2, Schneider, Hermannsson 17, Nikic 5, Ogbe, Gietraitis 12, Nnoko 13, Sikma 15. All. Aito.

Video - Highlights: ASVEL Villeurbane-Alba Berlino 93-81 03:40

* * *