L'Efes vince a Madrid col Real dopo 15 anni: decide Shane Larkin! Ok Panathinaikos e Zalgiris

Dopo tre gare di fila in trasferta, col successo di Belgrado con la Stella Rossa, lo Zalgiris Kaunas torna a casa e travolge l'Alba Berlino con la prima prova in stagione da oltre 100 punti! E' un match senza storia fin dai primi minuti, con la formazione di Jasikevicius che nella ripresa sfiora anche il +40: per i lituani è il settimo successo stagionale e vale l'aggancio a Bayern, Zenit e alla stessa Alba. Per la squadra di Aito è uno stop che interrompe la striscia di due vittorie costruita la scorsa settimana nel doppio turno: non bastano i 15 punti di Nnoko e i 12 a testa di Siva e del lituano Giedraitis. Lo Zalgiris, chiude con 27 assist di squadra e un clamoroso 14 su 27 da tre, ha sei uomini in doppia cifra: il top scorer è KC Rivers, 17 punti, sono per Ulanovas mentre c'è il massimo in Eurolega, 11 punti (9 nel primo tempo con 3 triple), per il talento classe 2000 Rokas Jokubaitis.

La gara della Zalgirio Arena è indirizzata da subito: dopo la tripla di Giedraitis per il 3-0 Alba, lo Zalgiris scala le marce, Ulanovas e LeDay fanno +9, Rivers mette la tripla del +12 e alla prima pausa Lekavicius realizza il 23-9! Il secondo periodo si apre con l'allungo definitivo dei lituani, LeDay e Rivers fanno 30-10, poi ancora l'ex Reggio Emilia e Jokubaitis insaccano tre bombe consecutive per il 39-17. I tedeschi trovano qualche canestro estemporaneo con Sikma e Nnoko ma il match di fatto non esiste, Kaunas tocca il +29 con la terza tripla di Jokubaitis (3 su 3 nel primo tempo) e all'intervallo è 54-27.

Nel secondo tempo non c'è storia, lo Zalgiris arriva fino a +36 (63-27), l'Alba ricuce fino al -28 con una bomba di Siva, ma poi i padroni di casa tornano oltre i 30 punti di vantaggio (84-52 al 30') e li conservano sostanzialmente fino al termine, trovando un picco di +37 sul 94-57 con un canestro di Jokubaitis. Le squadre torneranno in campo giovedì 30 gennaio per il 22esimo turno: Zalgiris Kaunas all'Astroballe contro l'ASVEL, Alba Berlino in casa con il lanciatissimo Fenerbahce di Obradovic.

: Walkup 4, Milaknis 4, Ulanovas 11, Hayes 12, Landale 12, Lekavicius 4, Rivers 17, Jankunas 10, Geben 5, LeDay 8, Jokubaitis 11, Lukosiunas 3. All. Jasikevicius. Alba Berlino: Siva 12, Hermannsson, Giedraitis 12, Sikma 9, Nnoko 15, Giffey 5, Eriksson 7, Mason 7, Cavanaugh 5, Mattisseck, Schneider, Thiemann 8. All. Aito.

Terza gara consecutiva ad OAKA e terza vittoria in fila per il Panathinaikos che supera l'ASVEL Villeurbane e consolida il proprio sesto posto col bilancio di 13-8, tre successi in più rispetto alle inseguitrici Valencia e Milano. Per i francesi invece prosegue il momento negativo: la formazione di Mitrovic incappa nel quinto stop consecutivo e il bilancio lontano dall'Astroballe parla di nove ko in dieci partite. Nota lieta per Villeurbane è il gioiello Theo Maledon che chiude con 19 punti in meno di 20', suo massimo in carriera in Eurolega; sono 16 i punti di Jean-Charles, 14 a testa per Diot e Strazel. Impressionante invece la serata della squadra di Pitino, col 61% da due e 13 su 20 da tre: bene Papapetrou con 21 punti, sono 22 quelli di Fredette mentre Nick Calathes ai 10 punti aggiunge 17 assist (sui 25 della squadra).

: Thomas 10, Rice 14, Papagiannis 12, Rautins, Papapetrou 21, Vougioukas 2, Johnson, Fredette 22, Calathes 10, Wiley 2, Mitoglou 4, Bentil 3. All. Pitino. ASVEL: Jackson 2, Taylor 6, Jekiri 6, Maledon 19, Lomazs, Noua 2, Jean-Charles 16, Diot 14, Bako 2, Lighty, Strazel 14, Payne 7. All. Mitrovic.

: Causeur 4, Fernandez 8, Campazzo 10, Laprovittola, Reyes 2, Deck 6, Carroll 3, Tavares 6, Llull 13, Mickey 8, Thompkins 15, Taylor. All. Laso. Anadolu Efes: Larkin 32, Beaubois 7, Singleton 7, Balbay 5, Gecim ne, Sanli, Moerman 5, Tuncer 3, Pleiss 13, Anderson 3, Peters 3, Simon 2. All. Ataman.

