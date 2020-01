L'Efes vince anche a Belgrado, Valencia batte il Panathinaikos e riaggancia Milano

Stella Rossa MTS Belgrado-Anadolu Efes Istanbul 78-85

L'Anadolu Efes Istanbul prosegue la marcia serrata in vetta alla classifica (19-3) espugnando anche la Stark Arena di Belgrado per la settima vittoria consecutiva: è un risultato amico per la nostra Olimpia Milano, che vede alleggerirsi la pressione alle spalle con il quarto ko in fila della Stella Rossa, ora scivolata al decimo posto con un record di 9-13. Rinvigorita dal ritorno di Vasilije Micic dopo quattro giornate di stop, la capolista aggredisce la partita giocando un primo tempo di grandissima qualità su entrambi i lati del campo: Shane Larkin è in un'altra di quelle sue serate immarcabili, Rodrigue Beaubois fornisce scintille scoppiettanti dalla panchina (11 punti, 3 triple), e Chris Singleton funge da collante perfetto, ancorando una fase difensiva che tiene la Stella Rossa a soli 30 punti all'intervallo lungo. Nella ripresa, Belgrado ricuce parte dello svantaggio con un paio di grossi parziali nel terzo e quarto periodo sfruttando anche il fisiologico calo di concentrazione degli avversari, rientra fino al -6 con un'ultima fiammata di Kevin Punter (12 punti), ma è Kruno Simon a spegnere i bollori.

L'MVP di serata va ancora una volta a Shane Larkin, autore di 24 punti, 3 assist e 5/9 dall'arco: partito fortissimo, raggiunge l'intervallo già a quota 15. La spalla perfetta è Chris Singleton, fondamentale su entrambe le metacampo: chiuderà con 13 punti, 7 rimbalzi, 3 assist e 3 palle recuperate. Luci e ombre, invece, per il ritorno di Vasilije Micic, partito in quintetto e rimasto in campo a lungo (32') ma ancora lontano dal ritmo-partita ideale (6 punti e 5 assist, ma anche 5 palle perse e 0/5 dalla distanza). In generale, è decisiva la precisione dell'Efes nel tiro pesante: il 14/31 (45.2%) eclissa l'8/24 degli avversari.

La Stella Rossa pesca invece la seconda miglior prestazione stagionale di Dejan Davidovac (15 punti, la maggior parte dei quali nella ripresa) e costruisce buona parte della rimonta grazie agli squilli di Billy Baron (14 punti, 4 assist) e a un volitivo Vladimir Stimac in vernice: partito malissimo e in totale conflitto con la terna arbitrale, finirà con 14 punti (6/12) e 9 rimbalzi, 6 dei quali offensivi.

Kuzmic, Brown 7, Baron 14, Dobric 5, Simanic 2; Punter 12, Davidovac 15, Gist 3, Jenkins 2, Ojo 4, Stimac 14. N.e.: Perperoglou. All.: Sakota. Anadolu Efes Istanbul: Larkin 24, Singleton 13, Pleiss 6, Micic 6, Anderson 3; Beaubois 11, Balbay 2, Sanli 7, Moerman, Peters 5, Simon 8. N.e.: Tuncer. All.: Ataman.

Valencia Basket-Panathinaikos OPAP Atene 94-87

Dopo tre successi consecutivi a OAKA, il Panathinaikos si ferma a La Fonteta, sgambettato da un Valencia sempre più temibile nella corsa ai playoff: la squadra spagnola riaggancia l'Olimpia Milano al settimo posto (11-11) e tiene i Greens a sole due vittorie di vantaggio (13-9) evitando una frattura della classifica che sarebbe potuta rivelarsi già decisiva per il finale di stagione. Nonostante una cabina di regia assottigliata dall'assenza di Jordan Loyd e dall'infortunio dopo una manciata di secondi di Sam van Rossom, Valencia vince sfruttando al meglio le proprie armi, riuscendo a impostare una partita ad alto ritmo e tenendo percentuali precise nel tiro pesante (14/29, 48.3% finale).

Come prevedibile, ne risulta un match ad alto punteggio e caratterizzato da un lungo susseguirsi di parziali: Valencia piazza un 15-2 alla metà del secondo periodo che le permette di volare sul +10 all'intervallo lungo (55-45) e un secondo break, identico, nelle battute finali del terzo per respingere un Panathinaikos rientrato fino al -2 (80-64 al 30'). Quando la partita sembra ormai ben indirizzata, gli ospiti ritrovano l'anima difensiva di Rick Pitino aggrappandosi alle spallone di un Georgios Papagiannis finalmente efficace nel contenimento del centroarea e delle sfuriate di Bojan Dubljevic (19 punti, 7 rimbalzi, MVP della serata): ne deriva un contro-break furioso di 2-18 per l'aggancio a quota 82, ma sono poi una tripla di Aaron Doornekamp (cecchino con 13 punti e 4/5 dall'arco), un altro squillo di Dubljevic e una schiacciata belluina di Alberto Abalde (9 punti, 6 rimbalzi, vedi il video qui sotto) a spegnere i sogni di rimonta degli ospiti, rimasti anche orfani di Nick Calathes (5 falli) nel finale.

Già detto dell'importanza di Dubljevic e Doornekamp, Valencia si gode anche e soprattutto le seratone di Quino Colom (14 punti, 6 assist, 3/4 da tre e la solita splendida intesa con lo stesso Dubljevic) e Guillem Vives, pregevole in regia ma anche capace di pungere con un paio di triple in momenti decisivi del match (12 punti, 3 assist). Al Panathinaikos non servono l'ennesima serata eroica di Nick Calathes (22 punti, 10 rimbalzi, 5 assist, 4 recuperi), i guizzi di Tyrese Rice dalla panchina (21 punti, uomo-chiave per la rimonta) e la continuità di DeShaun Thomas (16 punti).