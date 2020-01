L'Efes vince il big-match col Barcellona, il CSKA passa a Monaco, la Stella Rossa è ottava

Khimki Mosca-Zenit San Pietroburgo 81-83

A cura di Davide Fumagalli. E' un momento estremamente negativo per il Khimki che perde in casa il derby russo contro lo Zenit San Pietroburgo e incassa la terza sconfitta di fila, l'ottava nelle ultime 10 sfide dopo aver iniziato la stagione 6-2. Ritrova il sorriso la squadra di Joan Plaza che si mette alle spalle gli ultimi due ko e centra la quinta vittoria della regular season, agganciando così Alba Berlino e Zalgiris Kaunas. Protagonisti Will Thomas, 20 punti, e Austin Hollins, 15 compresa la schiacciata che chiude il discorso; evidente la superiorità a rimbalzo dello Zenit, 35 a 23, con 12 in attacco. Al Khimki non bastano i 17 punti di Timma e i 30 con 6 assist ma anche 7 perse di un comunque clamoroso Alexei Shved.

Video - Dalle parti di Colton Iverson non si passa: Dairis Bertans cancellato 00:30

Il match vede un buon inizio del Khimki, 10-4 con due triple di Shved, rientrato dopo lo stop per influenza, ma lo Zenit non resta a guardare, rimonta e chiude il primo periodo avanti 16-15. Nel secondo quarto l'inerzia resta alla squadra di Joan Plaza che muove bene la palla, trova canestri col solito Will THomas e poi scappa a +9 con una bomba di Albicy (20-29). Stavolta è il Khimki a rispondere, Shved, Timma e Jerebko producono il break che vale l'aggancio e poi il sorpasso all'intervallo, 37-36. La pausa negli spogliatoi non fa bene al Khimki mentre lo Zenit rientra rigenerato: infatti gli ospiti trovano l'allungo con due triple di Hollins e le bomba di Thomas e Abromaitis (44-54), poi è Zubkov a colpire dall'angolo per il +13, 61-48, al 30'. L'ultimo periodo inizia con un'altra bomba di Abromaitis per il +16 (48-64) e lì sembra finita. Invece i padroni di casa non mollano, si aggrappano al leader Shved e rimontano fino a -3 (64-67), poi ancora tornano a -4 (74-78). L'aggancio però non si concretizza, a un minuto dalla fine Hollins ruba palla a e va schiacciare il pallone +6 (74-80) che termina il confronto.

Video - Giocata a tutto campo del Khimki: Jovic alza, Booker schiaccia al volo 00:33

Khimki Mosca : Shved 30, Kramer 2, Booker 8, Timma 17, Karasev, Zaytsev ne, Jerebko 10, Monia, Gill 7, Jovic 2, Evans 5, Bertans. All. Kurtinaitis.

: Shved 30, Kramer 2, Booker 8, Timma 17, Karasev, Zaytsev ne, Jerebko 10, Monia, Gill 7, Jovic 2, Evans 5, Bertans. All. Kurtinaitis. Zenit San Pietroburgo: Iverson 9, Albicy 6, Ponkrashov 1, Hollins 15, Thomas 20, Renfroe ne, Khvostov 2, Pushkov 3, Voronov 4, Zubkov 3, Abromaitis 8, Ponitka 12. All. Plaza.

Video - Highlights: Khimki Mosca-Zenit San Pietroburgo 81-83 03:36

* * *

FC Bayern Monaco-CSKA Mosca 77-84

A cura di Davide Fumagalli. Immediato riscatto per il CSKA Mosca che vince all'Audi Dome contro il Bayern Monaco e si mette alle spalle il cocente ko di Kaliningrad contro il Panathinaikos in overtime. La squadra di Itoudis, arrivata in Baviera senza Hackett e Strelnieks, oltre al lungodegente Clybourne, e ancora senza il nuovo acquisto Howard Sant-Roos, si impone con una prova importante, respingendo nel finale il ritorno veemente dei padroni di casa; per il CSKA è il 12esimo successo stagionale che vale il quarto posto assieme al Maccabi Tel-Aviv. Brilla il solito Mike James, 27 punti, 5 rimbalzi e 7 assist, bene Darrun Hilliard con 20 e 7 rimbalzi. Per il Bayern, al quarto stop di fila, non è felice l'esordio in panchina di Oliver Kostic: inutile un maestoso Monroe da 20 punti e 10 rimbalzi, ottimi anche Lucic e Huestis, 17 a testa.

La gara dell'Audi Dome vede una buona partenza del CSKA che, spinta dalle triple di Hilliard e James, chiude il primo periodo avanti 18-10 e approfitta delle difficoltà offensive del Bayern. Nel secondo quarto la squadra di Itoudis allunga, Hilliard segna 8 punti di fila per il +16 (10-26), poi è James a conservare il margine alternando assist e penetrazioni magistrali. I tedeschi tornano anche a -11 con una tripla di Koponen ma all'intervallo i moscoviti sono in controllo sul 41-25.

Nella ripresa il CSKA tocca il +20 (25-45) ma poi si ferma e i bavaresi, presi per mano da un ottimo Huestis tornano una prima volta a -12 (33-45), e poi anche a -7 con la tripla del giovane Sisko, ultimo arrivato classe 1997, che fissa il punteggio del 30' sul 52-57. L'ultimo periodo si riaccende Greg Monroe, l'ex 76ers e Pistons segna 6 punti di fila per il -3, poi le triple di Zipser e Koponen valgono il -1 (66-67)! L'aggancio però non arriva, Hilliard mette la bomba del nuovo +4, poi sono Hines e Voigtman a mettere i liberi del +6. A chiudere il discorso è una tripla di Kurbanov su assist di James per l'80-71 e poi una stoppata di Bolomboy sul +6 a pochi secondi dal termine.

FC Bayern Monaco : Koponen 12, Monroe 20, Lucic 17, Lo, Djedovic 4, Zipser 4, Flaccadori ne, Barthel, Lessort, Sisko 3, Huestis 17, Radosevic. All. Kostic.

: Koponen 12, Monroe 20, Lucic 17, Lo, Djedovic 4, Zipser 4, Flaccadori ne, Barthel, Lessort, Sisko 3, Huestis 17, Radosevic. All. Kostic. CSKA Mosca: Bolomboy 2, James 27, Ukhov ne, Antonov 4, Voigtmann 4, Vorontsevich 5, Kulagin ne, Koufos 4, Kurbanov 3, Hilliard 20, Hines 12, Baker 3. All. Itoudis.

* * *

ASVEL Villeurbane-Stella Rossa Belgrado 80-83

A cura di Davide Fumagalli. La Stella Rossa è la squadra del momento, sbanca l'Astroballe rimontando da -21 e centra la quarta vittoria di fila, la sesta in otto gare con coach Dusan Sakota. Decisivo l'ex Virtus Bologna Kevin Punter, autore di 18 punti e della tripla della vittoria; bene anche Lorenzo Brown, 13 con 7 assist, ma soprattutto Vladimir Stimac, 21 punti con 9 su 9 al tiro. Ora i serbi sono da soli all'ottavo posto, l'ultimo utile per i playoff. E' invece un ko bruciante per l'ASVEL Villeurbane, al secondo stop consecutivo, entrambi in casa, in una gara dominata nel primo tempo: non bastano i 17 punti di Payne e i 13 del gioiello classe 2001 Theo Maledon, osservato da vicino da Masai Ujiri, il presidente dei Toronto Raptors seduto in tribuna al fianco del leggendario Tony Parker.

Come detto la gara dell'Astroballe è un dominio dell'ASVEL nel primo tempo: la squadra di Mitrovic parte 9-0 e tocca il +17 un paio di volte, sul 22-5 e alla prima pausa, 30-13. Nel secondo periodo la Stella Rossa risale a -11 col buon impatto di Stimac ma i francesi rimettono il piede sull'acceleratore, Payne insacca la bomba del +17 (44-27) e poi Theo Maledon segna in rovesciata col fallo per il +21, massimo vantaggio sul 49-28. Dopo l'intervallo (49-30) la partita cambia completamente. La Stella Rossa rosicchia piano piano il divario, Dobric porta i suoi prima a -7 (55-48) e poi a -3 (57-54), e poi è Punter a salire in cattedra e a segnare il -4 in penetrazione e sulla sirena la tripla del -1 al 30', 65-64.

La gara è riaperta, nell'ultimo quarto i serbi hanno l'inerzia e con Jovanovic, lo scorso anno a Trento con scarsa fortuna, schiaccia a due mani per il pareggio: 66-66. Lì c'è l'allungo della Stella Rossa che scappa fino a +6 con Punter e Stimac, ma l'ASVEL non molla, reagisce dopo l'espulsione di coach Mitrovic, e addirittura pareggia sull'80-80 con una bomba di Lomazs e un furto con successivo canestro di Lighty. L'ultima chance è della Stella Rossa e viene capitalizzata da Kevin Punter che si prende l'uno contro uno e segna una clamorosa tripla centrale su cui pareva esserci anche il contatto dell'avversario. Cambia poco, è il canestro della vittoria per i serbi che si confermano la squadra del momento insieme al Real Madrid.

ASVEL Villeurbane : Taylor 5, Jekiri 6, Kahudi 5, Maledon 13, Lomazs 14, Galliou, Noua 3, Jean-Charles 6, Diot, Lighty 11, Strazel, Payne 17. All. Zivkovic.

: Taylor 5, Jekiri 6, Kahudi 5, Maledon 13, Lomazs 14, Galliou, Noua 3, Jean-Charles 6, Diot, Lighty 11, Strazel, Payne 17. All. Zivkovic. Stella Rossa Belgrado: Kuzmic, Punter 18, L. Brown 13, Davidovac 9, Lazic 1, Baron 5, Dobric 6, Gist 2, Jadogic–Kuridza 2, Simanic, Jovanovic 6, Stimac 21. All. Sakota.

* * *

Highlights: Valencia Basket-Olympiacos Pireo 91-93

Nonostante l'atmosfera da cantiere aperto dopo gli addii a Reed e Cherry e l'attesa dell'ufficialità di coach Giorgos Bartzokas sulla panchina, l'Olympiacos spezza la striscia di tre sconfitte consecutive espugnando La Fonteta e torna a muovere una classifica però ancora molto deficitaria (13° posto con un record di 7-11). Di contro, Valencia (8-10) vede interrompersi una mini-serie di due vittorie in fila conquistate dopo il ko esterno a Milano e perde contatto dall'ottavo posto, l'ultimo utile per la corsa ai playoff, ora tenuto dalla Stella Rossa Belgrado (9-9).

Con rotazioni giocoforza meno ampie del consueto, l'Olympiacos costruisce il primo break nelle fasi iniziali del terzo periodo (42-50 al 23') e riallunga dopo l'aggancio operato da Valencia in avvio di ultimo quarto (70-70): risulteranno decisivi i canestri di Vezenkov, Spanoulis e la precisione dalla lunetta dello stesso Spanoulis e Printezis nel finale. Tirando con il 64% da due, l'Olympiacos manda cinque giocatori in doppia cifra, guidati proprio dall'exploit di Georgios Printezis dalla panchina: il veterano dei Reds produce 18 punti, 7 rimbalzi e 3 assist in quasi 24' di gioco. Seguono i 17 punti di Sasha Vezenkov (7/11 al tiro, 7 rimbalzi), i 16 di Kostas Papanikolaou, i 12 di Brandon Paul (4/7 dall'arco) e i 10 con 8 assist di Vassilis Spanoulis. In una serata da dimenticare per Bojan Dubljevic (2 punti con 1/8 dal campo), a Valencia non serve il season-high da 23 punti di Fernando San Emeterio e il career-high da 20 punti di Vanja Marinkovic, caldissimo in uscita dalla panchina.

Valencia Basket: Labeyrie 2, Van Rossom 11, Dubljevic 2, San Emeterio 21, Sastre 1; Colom 9, Marinkovic 20, Ndour 6, Abalde 1, Motum, Vives 6, Doornekamp 10. All.: Ponsarnau.

Labeyrie 2, Van Rossom 11, Dubljevic 2, San Emeterio 21, Sastre 1; Colom 9, Marinkovic 20, Ndour 6, Abalde 1, Motum, Vives 6, Doornekamp 10. All.: Ponsarnau. Olympiacos Pireo: Koniaris 8, Spanoulis 10, Milutinov, Vezenkov 17, Papanikolaou 16; Rochestie 7, Baldwin 2, Paul 12, Printezis 18, Rubit 3. N.e.: Charalampopoulos. All.: Kemzura.

* * *

FC Barcellona-Anadolu Efes Istanbul 82-86

A cura di Daniele Fantini. Secondo finale in volata, seconda sconfitta consecutiva per il Barcellona. Dopo il ko della scorsa settimana a Vitoria, i blaugrana cadono in casa contro l'Anadolu Efes Istanbul e perdono definitivamente contatto con i piani altissimi della classifica, dove alberga ora, con due partite di vantaggio, lo stesso Efes in coppia con il Real Madrid (15-3). A conti fatti, è in realtà un successo meritato per la squadra di coach Ataman, prossima avversaria dell'Olimpia Milano (martedì 14, ore 18.30, LIVE-Streaming su Eurosport Player): l'Efes conduce per tre quarti toccando anche il +10 con un grande avvio, salvo poi infrangersi malamente contro il muro difensivo blaugrana nelle fasi iniziali del periodo conclusivo. Il Barcellona mette la testa avanti cavalcando un parzialone di 14-0 coronato da una scarica di tre triple di Kyle Kuric ma, dopo aver allungato sul +7 con l'unico squillo di Nikola Mirotic (75-68), non ha la forza mentale per arginare la rabbiosa reazione ospite, accesa dopo l'espulsione per doppio tecnico di Ataman. Shane Larkin riprende il controllo del gioco e del ritmo, e apre un contro-break in cui si inseriscono anche Alec Peters e Chris Singleton: con tre triple in fila, l'Efes opera il sorpasso nei secondi finali e regge nelle ultime azioni difensive costringendo i blaugrana a un paio errori su tiri forzati.

Video - Larkin, Peters e Singleton: l'Anadolu Efes rimonta e batte il Barcellona con tre triple in fila 00:51

In una serata in cui al lungodegente Bryant Dunston si aggiunge anche il forfait di Vasilije Micic, è proprio Shane Larkin a meritarsi il premio di MVP (26 punti, 5 assist, 5 rimbalzi), ben supportato da un Chris Singleton che stravince lo scontro diretto con un Nikola Mirotic ombra di se stesso (17 punti, 8 rimnbalzi, 3/3 dall'arco). Le percentuali dal perimetro risultano decisive (come capita spesso con l'Efes in campo): la squadra turca chiude con 13/29 dall'arco e vince anche la battaglia a rimbalzo (40-31 con 10 offensivi) nonostante i problemi di falli che colpiscono presto Tibor Pleiss e Sertac Sanli (ottimo Adrien Moerman, sguinzagliato a freddo dalla panchina nel terzo periodo).

Video - Malcolm Delaney (quasi) come Tracy McGrady: segna 6 punti in 15 secondi 00:55

Il Barcellona, come detto, paga la serata gelida di Nikola Mirotic, autore sì di 14 punti con 8 rimbalzi ma con un modestissimo 4/16 al tiro. Molto negativo anche Adam Hanga, in una rara serata in cui manca il suo solito contributo tattico, difensivo ed energetico (2 punti e 4 falli in 16'). In una partita vissuta a sprazzi, i migliori sono Brandon Davies (20 punti, 16 dei quali in un terzo periodo in cui è incredibilmente l'unico marcatore della propria squadra) e Malcolm Delaney, fermatosi però a quota 15 dopo il clinic dalla distanza del primo tempo (5/6).

FC Barcellona: Hanga 2, Higgins 6, Claver 2, Mirotic 14, Tomic; Davies 20, Ribas 6, Oriola 6, Abrines, Delaney 15, Kuric 11. N.e.: Smits. All.: Pesic.

Hanga 2, Higgins 6, Claver 2, Mirotic 14, Tomic; Davies 20, Ribas 6, Oriola 6, Abrines, Delaney 15, Kuric 11. N.e.: Smits. All.: Pesic. Anadolu Efes Istanbul: Larkin 26, Beaubois 3, Singleton 17, Pleiss 4, Simon 10; Balbay, Sanli 7, Moerman 5, Tuncer, Anderson 7, Peters 7. N.e.: Gecim. All.: Ataman.

* * *