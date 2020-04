Luis Scola, #40 of AX Armani Exchange Milan in action during the 2019/2020 Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 2 match between AX Armani Exchange Milan and Zalgiris Kaunas at Mediolanum Forum on October 11, 2019 in Milan, Italy

Le tappe per la possibile ripartenza delle stagioni di Eurolega ed Eurocup: decisione definitiva entro il 24 maggio, inizio dei training-camp il 12 giugno, partite da svolgersi a porte chiuse e in sede unica dal 4 al 26 luglio.

Nonostante lo scetticismo di tanti giocatori, allenatori e squadre di club, il Board esecutivo di ECA si è riunito per fissare una deadline alla possibile ripresa della stagione sospesa per l'emergenza coronavirus. Una presa di posizione definitiva dovrà essere presa entro e non oltre il 24 maggio: in accordo con le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, l'ECA dovrà decidere se concludere o cancellare le stagioni in corso di Eurolega ed Eurocup.

Quarantena, traning-camp e partite: tutte le date

In caso di ripresa delle operazioni, la quarantena obbligatoria per giocatori e staff verrà osservata tra il 29 maggio e l'11 giugno, mentre il traning-camp necessario per riacquistare la condizione fisica si terrà tra il 12 giugno e il 2 luglio.

I tornei, da svolgersi in sede unica e a porte chiuse, cominceranno il 4 luglio e si disputeranno seguendo modalità differenti. L'Eurocup giocherà quarti, semifinali e finali in partite secche o in modalità andata-e-ritorno, mentre l'Eurolega dovrà prima concludere la regular-season per definire lo scacchiere dei playoff (rimangono ancora 54 gare in calendario) e affrontare una Final Eight a eliminazione diretta: l'Eurocup ha come deadline il 17 luglio, mentre è stato fissato il 26 luglio per l'Eurolega.

24 maggio deadline per decisione definitiva 29 maggio-11 giugno quarantena per i giocatori e staff 12 giugno-2 luglio training-camp 4 luglio-17 luglio fase finale Eurocup 4 luglio-26 luglio fase finale Eurolega

Contratti in essere e stipendi

Se le competizioni ECA dovessero proseguire, i contratti in essere dei giocatori saranno automaticamente estesi fino al 31 luglio 2020: i club dovranno coprire l'85% dei salari entro il 15 agosto 2020. In caso contrario, i contratti in essere saranno considerati scaduti (eccezion fatta per i giocatori che hanno firmato accordi pluriennali) e i club dovranno impegnarsi a onorare l'80% dei salari entro il 15 agosto.

