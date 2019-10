L'Olimpia Milano espugna Berlino per la quarta vittoria consecutiva: Alba battuta 81-78

Dopo il giro a vuoto di Roma, Nemanja Nedovic batte un colpo. Anzi, quattro colpi. Come le triple infilate a cavallo dei due quarti finali, decisive per scavare il break con cui l'Olimpia Milano espugna la Mercedes-Benz Arena di Berlino e regola in rimonta l'Alba per la quarta vittoria consecutiva in Europa. Quattro bombe prese e segnate con la personalità e la sicurezza dei giorni migliori, per un giocatore con un bagaglio tecnico decisivo per implementare il gioco offensivo finora imbastito da coach Ettore Messina, per quella sua capacità di creare pericoli sia allargando il campo ai vari Scola, Tarczewski e Gudaitis come ricevitore sugli scarichi, sia inventando dal palleggio per affiancare un altro produttore di gioco agli ormai noti Rodriguez e Micov.

Video - Nemanja Nedovic è tornato: quattro triple decisive nella vittoria di Milano sull'Alba Berlino 01:03

L'Olimpia corsara a Berlino vive una partita con due metà opposte. Dopo una partenza lampo sullo 0-7, Milano si ritrova presto a sbattere il muso sulla difesa dell'Alba, chiusa a riccio in un'area dove toglie spazi vitali ai penetratori e ai quintetti pesanti con le "Twin Towers" Gudaitis e Tarczewski: con il tiro da fuori che non entra (29% dal campo all'intervallo lungo) e una quantità enorme di palloni persi per leggerezze mentali e brutte letture in un'area intasata (ben 11 nei primi 20'), ne esce un secondo periodo sotto il minimo sindacale da soli 9 punti segnati e una lunghissima carestia di sette minuti. Di contro, la difesa regge costringendo l'Alba a girare lontana dal ferro, ma il valzer delle triple (14/37 alla fine per i tedeschi) dà un volto molto schizofrenico a un primo tempo vissuto a strappi (33-26 all'intervallo lungo).

La circolazione di palla dell'Olimpia migliora a inizio ripresa, con un Sergio Rodriguez che si scrolla di dosso la troppa polvere dei primi 20' (17 punti e 4 assist alla fine): Luis Scola piazza la cattedra in post-basso (14 punti, 6 rimbalzi e 3 assist), e il tiro da fuori comincia a entrare. Michael Roll inizia a incendiare la retina dell'Alba, presto seguito anche da Micov e Nedovic, che nell'ultima azione del terzo periodo infila la prima tripla della sua scarica, per il +3 biancorosso all'ultimo mini-riposo (50-53).

Video - Sergio Rodriguez non tradisce a Berlino: 17 punti, 4 assist e che intesa con Luis Scola 01:02

Milano allunga lentamente le mani sul ritmo e sull'inerzia della partita, mantenendo alta l'intensità difensiva con un lavoro ottimo dei big-men in vernice: l'Alba spadella dall'arco, e Nedovic può aprire il fuoco per accendere il break decisivo sul 59-67 a 4' dalla sirena. L'Alba tenta l'ultimo colpo di coda con Rokas Giedraitis (18 punti) e Peyton Siva (20), ma due canestroni di Micov e Rodriguez la mantengono a distanza di sicurezza prima dello stillicidio finale dalla lunetta: il Chacho non trema e firma il definitivo 81-78.

Il tempo per festeggiare il quarto successo consecutivo in Eurolega sarà, però, limitato: Milano tornerà in campo già venerdì 1° novembre ospitando il Barcellona al Forum di Assago nella seconda tranche del doppio turno settimanale, gara in LIVE-Streaming su Eurosport Player dalle ore 20.00.

Il tabellino della partita