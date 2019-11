L'Olimpia Milano affonda al Pireo: ko 91-70 contro l'Olympiacos e seconda sconfitta consecutiva

Olympiacos Pireo-AX Armani Exchange Milano 91-70

Il Pireo è un posto strano. L'anno scorso, su questo campo, arrivò la vittoria più bella dell'Olimpia, in una serata storica che diede l'abbrivio a quella piccola striscia iniziale che aveva fatto pensare a un epilogo di stagione totalmente differente. Quest'oggi, arriva invece la sconfitta più gelida, che stronca in maniera violenta e dolorsa il lungo "magic moment" costruito negli ultimi due mesi dopo il brutto esordio a Monaco di Baviera. Il -21 finale (ma il massimo svantaggio è stato di -26) e i 91 punti subiti sono lo specchio numerico di una partita scivolata in maniera maldestra e improvvisa dalle dita di Sergio Rodriguez e compagni nella parte finale del secondo periodo e poi esplosa fragorosamente in un terzo quarto da incubo, segnato da un parzialone quasi irripetibile di 31-16 per un Olympiacos che rasenta la perfezione su entrambe le metà del campo.

La squadra di Kemzura, che a sua volta festeggia le prime due vittorie consecutive stagionali, prosegue il momento positivo costruito nelle ultime uscite a partire dalla metacampo difensiva: è un Olympiacos che gioca la sua pallacanestro tradizionale, pesante, fisica, aggressiva, dominante in area con la forza dei lunghi contro una Milano finita in apnea sotto i tabelloni, con la ferita aperta dall'assenza di Arturas Gudaitis lì, in bella vista. Trascinato da un Nikola Milutinov incontenibile (13 punti, 11 rimbalzi, 7 falli subiti per 30 di valutazione), l'Olympiacos prende immediatamente possesso del verniciato e non lo lascia più su entrambi i lati del campo: la battaglia a rimbalzo racconta di un dominio per 37-23 (9 dei quali offensivi), mentre le percentuali da due punti schizzano verso uno sfolgorante 63% (24/38). Milano ha la capacità di restare in partita (e in vantaggio) finché i tiratori dell'Olympiacos tengono le mani in freezer (0/9 dall'arco iniziale), ma quando la supremazia interna e i tanti extra-possessi a rimbalzo vengono supportati dalle conclusioni dalla distanza, la frattura è inevitabile (i greci chiuderanno con 8/21 da tre, proseguendo con un favoloso 8/12 dopo l'inizio a salve).

Video - Sergio Rodriguez fulmina la difesa dell'Olympiacos con un crossover meraviglioso 00:28

A sorreggere il pilastro Milutinov ci pensano l'eterno Vassilis Spanoulis, autore di una partita meravigliosa per personalità in regia e gestione con 14 punti e 5 assist, imprendibile per qualsiasi marcatore sguinzagliato dalla staffetta preparata da Ettore Messina, e Kostas Papanikoalou, in vera serata di grazia offesiva con 17 punti (season-high) e una folle quantità di energia. Di contro, a una Milano già zoppa e sofferente in vernice, manca l'arma principale sfoderata finora in stagione: l'Olimpia tira poco e male dall'arco (6/19 complessivo), mostrando una terribile difficoltà nel costruire conclusioni comode in situazioni di ribaltamento o penetra-e-scarica, costantemente cancellate da una difesa dell'Olympiacos che congela l'attacco milanese per lunghi tratti dell'incontro, sgretolando le linee di passaggio, togliendo riferimenti in post-basso e costringendo gli uomini di Messina a tanti tiri in situazioni di forzatura e isolamento.

Video - Milano perde al Pireo, ma la giocata più bella è questa: alleyoop di Rodriguez per Tarczewski 00:31

A livello prettamente statistico, Sergio Rodriguez è il migliore in casa Olimpia con 14 punti e 3 assist, numeri sotto cui si nasconde però una serata molto sofferente e giocata a sprazzi. Non arriva l'aiuto di Luis Scola, fermo a 5 punti con 1/6 dal campo, arenatosi contro una front-line che non gli lascia il minimo spazio di respiro, e nemmeno quello, più generale, della panchina: Shelvin Mack torna a vestire panni confusionari, Amedeo Della Valle lamenta enormi difficoltà difensive, e Nemanja Nedovic (12 punti, secondo miglior marcatore) non punge nel momento critico. Milano tornerà in campo in Eurolega giovedì 5 dicembre, impegno casalingo contro la Stella Rossa Belgrado: la partita sarà tramessa in diretta TV su Eurosport 2 e in LIVE-Streaming su Eurosport Player.

Il tabellino

Olympiacos Pireo: Koniaris 5, Spanoulis 14, Milutinov 13, Printezis 4, Papanikolaou 17; Punter 4, Rochestie 3, Baldwin 8, Paul 7, Cherry 4, Vezenkov 8. Rubit 4. All.: Kemzura.

Koniaris 5, Spanoulis 14, Milutinov 13, Printezis 4, Papanikolaou 17; Punter 4, Rochestie 3, Baldwin 8, Paul 7, Cherry 4, Vezenkov 8. Rubit 4. All.: Kemzura. AX Armani Exchange Milano: Micov 11, Roll 9, Rodriguez 14, Tarczewski 3, Scola 5; Della Vall 3, Mack 7, Biligha 2, Nedovic 12, White, Brooks 4. N.e.: Moraschini. All.: Messina.