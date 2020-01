L'Olimpia Milano batte lo Zenit 73-72 e chiude il girone d'andata in positivo: 9-8 e settimo posto

AX Armani Exchange Milano-Zenit San Pietroburgo 73-72

Vecchietto a chi? Il Professor Vlado Micov firma la giocata decisiva per la vittoria della sua Olimpia Milano sullo Zenit San Pietroburgo con un guizzo d'altri tempi: rubata d'astuzia su un passaggio orizzontale di Albicy, scatto bruciante in contropiede, spallata d'esperienza per liberarsi di Abromaitis e appoggio al tabellone per il +4 (69-65) con 2'30" sulla sirena. L'azione di Micov è la perfetta fotografia di una vittoria sofferta, difficile, sporca, ma conquistata con un enorme sforzo difensivo corale, com'è nel DNA di questa squadra: Milano può tirare un gran sospiro di sollievo infilando il secondo successo casalingo e rimpolpa la classifica chiudendo il girone d'andata con un record positivo di 9-8 al settimo posto.

Video - Vlado Micov con uno scatto d'altri tempi: ruba palla e segna in contropiede il canestro decisivo 00:42

La buona prestazione del Professore, leader offensivo con 13 punti (4/8 dal campo), 2 rimbalzi, 2 assist e 2 recuperi, viene sorretta da un lavoro collettivo altrettanto positivo dell'intero pacchetto lunghi, capace sia di chiudere il verniciato in un secondo tempo da soli 31 punti subiti, sia di colpire a ripetizione con le giocate in post-up di Arturas Gudaitis (10 punti con uno spettacolare canestro in virata contro Gustavo Ayon per chiudere definitivamente la contesa), i tagli di Kaleb Tarczewski (11 punti e 9 rimbalzi, 5 dei quali offensivi) e le triple di Luis Scola (doppia doppia da 10+10), autore del primo squillo per il +7 (51-44) nelle fasi iniziali della ripresa.

Più complicata, invece, la partita in regia. Sergio Rodriguez spende due falli nei primi tre minuti d'azione ed è costretto a osservare l'intero primo tempo dalla panchina: chiuderà con 8 punti, 3 assist e la sensazione complessiva di un qualcosa fuori posto. C'è subito tanto spazio, quindi, per il debuttante Keifer Sykes, apparso però ancora fuori ritmo per il livello dell'Eurolega: 7 punti con 2/8 dal campo, 5 palle perse e una gestione della squadra non limpida in un secondo periodo molto complicato che vede lo Zenit balzare anche sul +6 sfruttando un avvio spiritato di Austin Hollins (14 punti), un momento di grazia di Andrew Albicy (12) e il lavoro in vernice di Gustavo Ayon, finito col diventare il faro offensivo dei russi con 15 punti, 7 rimbalzi e una continua ricerca delle sue ricezioni in post-basso.

Video - Arresto danzante in penetrazione: il primo canestro di Keifer Sykes in maglia Olimpia Milano 00:42

Nota di merito importante per gli italiani, capaci di rivitalizzare una Milano spentasi proprio sul più bello, quando quelle due triple in fila di Scola sembravano presagire un secondo tempo molto meno complicato. Dopo un lungo periodo di totale siccità offensiva che permette allo Zenit di rimettere la testa avanti a fine terzo periodo con un paio di canestri consecutivi di Khvostov (55-56), Amedeo Della Valle suona la carica con un gran canestro di pura rabbia agonistica in contropiede e Riccardo Moraschini riapre la scatola in una serata di scarse percentuali dall'arco complessive (6/21) con un triplone fuori ritmo da distanza siderale.

Milano tornerà in campo al Forum in Eurolega giovedì prossimo in una partita extra-lusso con il Panathinaikos OPAP Atene, ora al sesto posto in classifica con un record di 10-7 e reduce da una grande vittoria in overtime a Kaliningrad contro il CSKA Mosca: gara in LIVE-Streaming su Eurosport Player dalle ore 20.30!

Il tabellino