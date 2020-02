L'Olimpia Milano cade contro lo Zalgiris 105-97 in overtime: decima sconfitta esterna consecutiva

Zalgiris Kaunas-AX Armani Exchange Milano OT 105-97

Eccezion fatta per le primissime della classe, lo Zalgiris Kaunas era la squadra più pericolosa da affrontare in trasferta in questo momento della stagione. E i presagi si sono concretizzati in una serata da 105 punti subiti (nuovo season-high dopo i 102 infilati dall'Alba Berlino) che ha portato con sé la quarta sconfitta consecutiva per l'Olimpia Milano, la decima in fila lontana dal Forum. Allargando lo spettro, si tratta del settimo ko nelle ultime otto uscite, e se l'unico successo è stata quella rocambolesca rimonta dal -20 contro il Bayern Monaco, è evidente come la morsa negativa sia ora un problema allarmante. Non tanto per la situazione in classifica (12° posto con un record di 11-15, ma la zona playoff è distante una sola vittoria) ma, piuttosto, per provare a dare un senso al progetto cominciato in estate in questa parte finale di stagione, un senso che, considerati gli ultimi risultati e prestazioni, ora stenta a essere compreso.

Video - Sergio Rodriguez segna anche senza volerlo: passaggio deviato e autocanestro del difensore 00:49

Il tabellino