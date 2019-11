L'Olimpia Milano continua a sognare in vetta: battuto il Baskonia 81-74, sesta vittoria in fila

Sergio Rodriguez danza sulle punte come solo lui sa fare in mezzo a una valanga di corpi nell'area del Baskonia. Gli occhi non sono mai sul pallone o sui difensori, ma guizzano in continuazione alla ricerca di un compagno. E quando imbecca le mani di Amedeo Della Valle sul perimetro, il finale è già scritto da almeno una decina di secondi: tripla del 70-55, quella del +15, quella decisiva per mandare i titoli di coda con buona parte dell'ultimo periodo ancora da giocare. L'Olimpia Milano aggiunge anche il Baskonia alla collezione di scalpi di questo straordinario inizio di stagione e, in attesa degli impegni di venerdì sera di Barcellona e CSKA Mosca, si gode una favolosa notte da capolista solitaria allungando a 6 il filotto di successi consecutivi.

Le frecce nella faretra di Ettore Messina sono le stesse delle scorse vittorie in Europa, ma, se possibile, ancor più potenziate rispetto alla già splendida vittoria della scorsa settimana contro il Barcellona: la difesa è continua, strenua e pressante, capace di costruire break improvvisi cavalcando momenti di chiusura a doppia mandata, e l'attacco è fluido, corale, prolifico e produttivo. È la serata di Amedeo Della Valle, ormai una tendenza che dimostra chiari e netti miglioramenti a livello psicologico e difensivo sotto l'egida di Messina: l'ex-Reggio Emilia segna 13 dei suoi 15 punti in un quarto periodo infuocato, mostrando una garra, una faccia tosta e una solidità mentale da vero giocatore d'impatto in Eurolega. Ma, scavando nel torbido, è anche la serata del (possibile e sperabile) risveglio di Shelvin Mack, capace di prendere fiducia con un paio di buone giocate difensive dopo un altro inizio da incubo per trasformarsi, finalmente, in ingranaggio funzionante del nuovo sistema biancorosso.

tra poco il report completo della partita...

Video - Kaleb Tarczewski stoppa, Sergio Rodriguez segna: che combo per l'Olimpia Milano! 00:51

Il tabellino