L'Olimpia Milano piazza il colpo per la volata finale di Eurolega: ingaggiato Drew Crawford

A inizio stagione, coach Ettore Messina aveva fissato come obiettivo credibile il raggiungimento dei playoff, base per costruire un progetto che, nel giro di un triennio, vorrebbe portare l'Olimpia Milano a disputare le Final Four. Con 21 gare in archivio e il settimo posto in classifica condiviso con Valencia (record di 10-11), Milano approccia la fase decisiva del torneo allungando le rotazioni sul perimetro con l'ingaggio di Drew Crawford, un nome già conosciuto agli appassionati di basket italiano per l'ottima scorsa stagione disputata con la maglia della Vanoli Cremona, con cui vinse la Coppa Italia (da MVP) e il premio di MVP del campionato (17.7 punti e 4.1 rimbalzi di media). Crawford, che indosserà la maglia #22, è stato tesserato soltanto per l'Eurolega.

Nato il 18 ottobre 1990 a Naperville (Illinois), è il figlio di Dan Crawford, uno degli arbitri più famosi della NBA: alto 1.96 m per 98 kg, è un esterno con fisico, solido in difesa e dotato di ottime qualità offensive, sia come tiratore sia come creatore di gioco dal palleggio. Il suo innesto darà all'Olimpia maggior peso offensivo sugli esterni, dove la mancanza di fuoco è stata un problema in molte sconfitte incassate in Europa, e la possibilità di gestire in maniera migliore Vlado Micov, spesso sovra-utilizzato nonostante i 34 anni di età in un ruolo rimasto un po' scoperto in fase di mercato iniziale e ulteriormente indebolito dopo l'addio ad Aaron White.

"Sono estremamente entusiasta dell’opportunità di giocare e Milano – sono le prime parole di Crawford in maglia Olimpia –. È una squadra con grande storia, reputazione e tanto seguito in una delle delle migliori città del mondo. Il mio intento è venire, lavorare duro e dare tutto quello che ho per aiutare la squadra".

Crawford potrebbe debuttare già giovedì in occasione della prossima partita di Eurolega che vedrà l'AX Armani Exchange sfidare il Bayern Monaco al Forum di Assago: la partita sarà trasmessa in diretta TV su Eurosport 2 e in LIVE-Streaming su Eurosport Player dalle ore 21:05.