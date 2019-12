L'Olimpia Milano si rinforza sugli esterni: ufficiale l'ingaggio di Keifer Sykes

Dopo la rinuncia ad Aaron Jackson, accasatosi al Maccabi Tel Aviv, la ricerca dell'Olimpia Milano per una combo-guard con punti nelle mani da affiancare a Sergio Rodriguez nel back-court si è conclusa con la firma di Keifer Sykes fino al termine della stagione. Nato il 30 dicembre 1993 a Chicago, Sykes conosce il nostro campionato avendo indossato la canotta della Scandone Avellino nella scorsa stagione, chiusa a 17.2 punti e 4.1 assist di media a partita con il 40.2% dall'arco. Sykes è un giocatore di bassa statura (180 cm), ma con grandi istinti offensivi e un primo basso bruciante: l'idea di coach Ettore Messina è quella di avere un'alternativa a uno Shelvin Mack poco brillante in questa prima metà di stagione e una garanzia per allungare le rotazioni considerando i problemi muscolari ricorrenti di Nemanja Nedovic (ancora out per una contrattura sofferta nella trasferta di Eurolega con il CSKA Mosca).

Per Sykes si tratta del debutto assoluto in Eurolega: in passato ha giocato in G-League con gli Austin Spurs (squadra satellite dei San Antonio Spurs), in Corea del Sud con Anyang e in Turchia con l'Ankara DSI, dove viaggiava a 22.1 punti di media. Aveva cominciato la stagione in Cina, con la maglia dei Guangzhou Loong Lions, segnando 28.2 punti con 6.1 assist a partita.

“Sono felice ed entusiasta - le prime parole di Sykes in biancorosso -. A questo punto della mia giovane carriera tutto quello che voglio è vincere un titolo e continuare a migliorare e sviluppare il mio gioco attorno a grandi allenatori e grandi giocatori. Mi ritengo fortunato di poter sfruttare questa opportunità e farò tutto quello che mi verrà chiesto per esprimermi ad alto livello, aiutando la squadra a migliorare ulteriormente la propria posizione in classifica, sia in EuroLeague che nel campionato italiano”.