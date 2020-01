L'Olimpia Milano si ritrova con Rodriguez e la panchina: Panathinaikos ko 96-87 e sesto posto

AX Armani Exchange Milano-Panathinaikos OPAP Atene 96-87

" Adesso le possibilità sono due: o ci autodistruggiamo, o proviamo a sistemare la situazione - coach Ettore Messina dopo Milano-Cantù. "

La risposta cercata, voluta e attesa è arrivata. Dopo la vittoria sofferta contro lo Zenit San Pietroburgo e la brutta sconfitta interna nel derby con Cantù, l'Olimpia recupera lo smalto di ottobre/novembre e supera il Panathinaikos Atene per la seconda volta in stagione operando anche il sorpasso al sesto posto in classifica. È una vittoria sì di gruppo, ma con protagonisti ben identificati. L'attore principale è Sergio Rodriguez, che si lascia alle spalle qualche momento appannato sofferto nelle ultime uscite sfoderando una delle sue migliori prestazioni dell'anno: il Chacho segna 22 punti (season-high pareggiato) attaccando il canestro a ripetizione con enorme personalità, manda a bersaglio quattro triple e lancia i titoli di coda con una "catapulta" pazzesca da lontanissimo sulla testa di Calathes allo scadere dei 24" per il +15 alla metà del quarto periodo.

Video - "Catapulta" di Sergio Rodriguez sulla sirena dei 24": triplona decisiva per battere il Panathinaikos 00:39

Ma la grande partita di Rodriguez probabilmente non sarebbe bastata se non fosse arrivato uno straordinario contributo dalle seconde linee biancorosse. Milano costruisce il primo tentativo di allungo nel secondo periodo cavalcando un Riccardo Moraschini carico a mille, e spacca definitivamente la partita nelle fasi finali del terzo periodo, costruendo un break di 11-0 per il +16 dell'ultimo riposo (73-57) grazie a una sfuriata di Keifer Sykes e al preziosissimo lavoro di Paul Biligha e Jeff Brooks sotto i tabelloni. Autore di 10 punti nel solo secondo periodo, Moraschini firma la sua miglior serata della carriera in Eurolega chiudendo a quota 12 e grandi momenti difensivi in staffetta con Michael Roll per limitare un Nick Calathes molto più confusionario del normale (sì 11 assist, ma solo 4 punti con 1/10 dal campo). Entrato in punta di piedi, Keifer Sykes mostra quei flash già visti a lungo nella scorsa stagione ad Avellino martellando il canestro del Panathinaikos con 17 punti, tre triple e una gestione del pallone con personalità molto maggiore rispetto alle due precedenti uscite. Paul Biligha non ha numeri da campione (7 punti e 3 rimbalzi) ma la sua mole energetica sotto i tabelloni è decisiva per permettere a Milano di reggere l'urto a rimbalzo con i problemi di falli sofferti in via prematura da Tarczewski e Gudaitis.

Video - Riccardo Moraschini con la schiacciata dell'anno: vola in testa a tutta la difesa del Panathinaikos 00:49

La partita vede Milano partire ad handicap (2-8), ma girare l'inerzia dopo un time-out di Messina e la spinta di un Forum più caldo del solito. Rodriguez è in palla e le seconde linee forniscono la scintilla per operare sorpasso e allungo nelle fasi iniziali del secondo periodo, timbrato da una schiacciata meravigliosa di Riccardo Moraschini (24-18). La difesa regge in maniera ottima con l'atletismo di Biligha e, nei momenti di calo della qualità offensiva, è la ritrovata pericolosità nel tiro da fuori a tenere Milano in controllo: l'Olimpia chiuderà con 14/30 (47%) dall'arco e uno scintillante 5/7 nel secondo periodo per il 44-34 dell'intervallo lungo.

Moraschini si merita il quintetto base nella ripresa, ma il Panathinaikos si riavvicina, minaccioso, con i canestri di DeShaun Thomas (15 punti) e Jimmer Fredette, al suo career-high in Eurolega con 28 punti e 11/17 dal campo. Le triple del Chacho ristabiliscono gli equilibri ma, quando coach Messina richiama contemporaneamente i tre grandi vecchi chiedendo alla squadra di reggere sul -5 per gli ultimi minuti del terzo periodo, arriva invece, quasi inaspettato, il break decisivo di 11-0 ispirato da un Sykes indiavolato in attacco e diabolico in difesa con due stoppate consecutive. Il 73-57 del 30' permette a Milano di controllare nell'ultimo periodo: Thomas e l'inesauribile Fredette sono gli ultimi ad alzare bandiera bianca piazzando controbreak rapidissimi nei momenti peggiori del Pana, ma è poi Gudaitis, con un paio di ricezioni profonde consecutive, a lanciare i titoli di coda prima dell'ultima, inutile, serie di spingardate di Jimmer per fissare il 96-87 finale.

Video - L'altezza conta il giusto: Keifer Sykes cancella Jimmer Fredette e fa esplodere il Forum 00:41

Il tabellino