L'Olimpia Milano sogna a lungo, ma il Barcellona è troppo forte: sconfitta in volata 84-80

FC Barcellona-AX Armani Exchange Milano 84-80

Quel canestro del sorpasso di Kaleb Tarczewski al volo, in contropiede, a un centinaio di secondi dalla sirena, accende un flashback. Spuntato quasi dal nulla, esattamente come la settimana scorsa, a coronare e chiudere la rimonta sul Bayern Monaco. Il problema, però, è che, a differenza dei bavaresi, il Barcellona ha un certo Malcolm Delaney in squadra. L'ex point-guard degli Atlanta Hawks scaccia i fantasmi dal Palau Blaugrana replicando con un triplone esagerato dal palleggio e due assist magici per Davies e Kuric, lanciando e dominando la volata finale che spezza il sogno cullato a lungo dall'Olimpia di piazzare la zampata in Catalogna. Delaney suggella così la sua miglior serata della stagione, scrivendo a referto 26 punti (season-high), 9 assist, 5 rimbalzi e 6/9 dall'arco, con 4 triple sparate senza errori in terzo periodo straordario per foraggiare un parzialone di 27-14 in risposta al +9 biancorosso all'intervallo lungo.

Video - Dal sogno alla dura realtà: Tarczewski sorpassa, Delaney risponde e il Barcellona vince in volata 01:01

Già, perché una volta assorbito lo sbandamento iniziale (21-11) inferto dai colpi di Nikola Mirotic (15 punti), Brandon Davies (12) e una difesa che stritola pallone ed esterni sul perimetro, Milano fa la partita con un finale di primo periodo e un secondo quarto che rasentano la perfezione. Con il rientrante Jeff Brooks a mettere la museruola a Mirotic e la coppia Gudaitis-Tarczewski ad allargare i gomiti nel verniciato, l'Olimpia rispolvera quella stessa tenacia difensiva con cui aveva già smontato il Barcellona nella gara d'andata al Forum: mentre i blaugrana si schiantano sul muro a centro-area sparando a salve dall'arco, Milano ritrova linfa nelle triple di Nemanja Nedovic (12 punti, usato anche da secondo play per il pessimo impatto di Sykes) e Sergio Rodriguez (14 e 5 assist), e vola sulle scorribande di Drew Crawford toccando anche il +12 (31-43) prima di subire una mini-reazione di Delaney per il 36-45 dell'intervallo.

Video - Drew Crawford scatenato: palla recuperata e schiacciata in coast-to-coast a Barcellona 00:31

Il cuscinetto di margine, però, viene presto eroso dall'attesa sfuriata blaugrana a inizio ripresa. Il Barcellona soffoca l'Olimpia raddoppiando continuamente il pallone e ritrova i suoi leader offensivi: Mirotic accende le prime scintille, ed è poi Delaney a far divampare il fuoco con una serie di triple in transizione e dal palleggio dopo i tanti errori di squadra nel primo tempo (dal 3/11 dell'intervallo, il Barcellona chiuderà con 11/25). Mentre Milano lascia punti importanti in lunetta perdendo quella brillante fluidità del secondo periodo, Kyle Kuric (16 punti) apre la forbice sul +8 (63-55) con quei suoi arresti danzanti nel mid-range, ma il ritorno in campo di Rodriguez e Luis Scola (10 punti in 12') ispira un controbreak di 0-7 per il -1 di inizio quarto periodo.

C'è ancora partita, partita vera, con enorme tensione e intensità. Rodriguez e Micov ricuciono un nuovo tentativo di allungo blaugrana, ed è poi Tarczewski a dare l'ultima illusione con quel canestro in contropiede che corona una partita quasi eroica da 13 punti, 9 rimbalzi e grandissima presenza difensiva. Del finale abbiamo già detto: Delaney fa il diavolo a quattro, Micov vede spegnersi sul ferro un'ottima tripla per il controsorpasso, e il Barcellona fugge via in maniera definitiva con un altro paio di ottime giocate di lettura. Milano torna a casa sconfitta ma a testa alta, ancora aggrappata all'ottavo posto (11-13) grazie al vantaggio negli scontri diretti col Fenerbahçe. Alle spalle, però, c'è un terzetto che preme (10-14), formato da Stella Rossa, Olympiacos e Khimki Mosca, prossima avversaria: appuntamento a giovedì 20 febbraio, ore 20.45, LIVE-Streaming su Eurosport Player.

Il tabellino