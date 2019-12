L'Olimpia Milano spezza la striscia nera: vittoria casalinga su Valencia per 78-71

AX Armani Exchange Milano-Valencia Basket

Dopo la striscia-incubo da cinque sconfitte consecutive, oggi vale il "bravi tutti". L'Olimpia Milano torna a riassaporare il successo a un mese esatto dalla vittoria sul Maccabi Tel Aviv che l'aveva proiettata in vetta alla classifica con un record di 7-2: quei numeri, ora, si sono trasformati in un 8-7 più sparagnino, ma comunque buono per riprendersi la settima piazza in classifica in attesa della partita di venerdì pomeriggio tra Khimki Mosca e Zalgris Kaunas.

