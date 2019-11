L'Olimpia Milano tiene la vetta: battuto il Maccabi Tel Aviv 92-88 nella notte di Dino Meneghin

AX Armani Exchange Milano-Maccabi Tel Aviv 92-88

La mitica maglia numero 11 di una leggenda del passato biancorosso penderà da oggi per sempre dal soffitto del Forum. In campo, altre due leggende moderne trascinano l'Olimpia Milano a una bellissima vittoria sul Maccabi Tel Aviv. Con la benedizione del grande Dino Meneghin, Luis Scola e Sergio Rodriguez sono ancora una volta i grandi protagonisti che mantengono inviolato il parquet del Forum a livello internazionale: quinta vittoria casalinga, settima complessiva in questo inizio di stagione di Eurolega, e Milano rimane lassù in vetta alla classifica in coabitazione con l'Anadolu Efes Istanbul (prossimo avversario, giovedì sera, nel doppio turno settimanale), in attesa dei risultati delle partite di domani sera di Barcellona e CSKA Mosca.

Video - Paul Biligha accende i razzi sotto le scarpe: mega-stoppata su Tarik Black 00:36

In una serata che presentava tutte le trappole più classiche del genere, con il Maccabi giunto al Forum sulla cresta dell'onda cavalcando una striscia di 6 vittorie consecutive (comprese le ultime due uscite con scollinamento oltre i 100 punti grazie a un attacco scintillante), Milano ha il merito di giocare una grande partita di collettivo, con ottimi momenti difensivi e, soprattutto, un attacco che mostra una fluidità e una compattezza tremendamente migliorata rispetto alle prime uscite stagionali, nonostante le assenze di Arturas Gudaitis e Amedeo Della Valle. I 92 punti realizzati rappresentano, curiosamente, la miglior prestazione offensiva in stagione dell'Olimpia ma anche la peggior prova difensiva del Maccabi, che non era mai andato oltre gli 89 subiti all'esordio stagionale nella trasferta contro il Khimki Mosca.

Il tabellino