L'Olympiacos vince il derby di Atene, successi casalinghi per CSKA, Zalgiris e Asvel

CSKA Mosca-Zenit San Pietroburgo 86-78

A cura di Daniele Fantini. Dopo un mini-periodo negativo segnato da tre sconfitte nelle ultime quattro partite, il CSKA Mosca (18-9) si rimette in moto aggiudicandosi il derby russo contro lo Zenit San Pietroburgo, fanalino di coda e al sesto ko in fila (7-20). Nulla di trascendentale, comunque, per la formazione di coach Itoudis, che, priva di Daniel Hackett e dei lungodegenti Will Clyburn e Andrey Vorontsevich, si accontenta del minimo sindacale senza mai riuscire ad addormentare realmente la partita nonostante i vantaggi in doppia cifra (+11) toccati nelle fasi iniziali dei due quarti conclusivi.

Video - Kyle Hines manda Nikita Kurbanov a schiacciare: come giocano i veterani del CSKA Mosca! 00:35

Mike James torna a martellare dopo la gara molto confusionaria della scorsa settimana contro il Barcellona: è lui l'MVP di serata grazie a una prestazione da 27 punti, 5 assist e 8/17 dal campo, che lo vede salire di colpi nella ripresa (17 punti, 11 nel solo terzo periodo) dopo un primo tempo molto cheto per le sue abitudini. Sono le sue spingardate a costruire il primo vero allungo (62-51) e a controllare, nel finale, le ultime cartucce sparate da uno Zenit mai domo, capace di rientrare per due volte fino al -4 e palla in mano: è dell'ex-Olimpia anche il canestro decisivo, un jumper dal palleggio scagliato dalla media distanza che fa calare il sipario a 20" dalla sirena. A sostenere James in una serata in cui il CSKA deve fare a meno della regia e della difesa di Daniel Hackett, ci sono le grandi risposte dei veterani: Johannes Voigtmann funge da seconda punta offensiva perfetta (13 punti, 6 rimbalzi), mentre Darrun Hilliard (11) e Kyle Hines (10) sono fondamentali per ricucire il gap creato dalla partenza-sprint degli ospiti, pronti a balzare sul +9 (2-11) grazie a una scarica di triple in avvio. Utilissimo anche il lavoro oscuro di Howard Sant-Roos, sguinzagliato come specialista difensivo in marcatura sui playmaker avversari.

Video - Magia di Mike James: segna di tabellone, con l'uomo in faccia e su una gamba sola 00:32

Nonostante il cambio di panchina che ha portato Xavi Pascual a sostituire Joan Plaza da tre partite (0-3 il record), lo Zenit mostra ancora difficoltà offensive e, più in generale, deficienze di organico troppo grandi per poter realmente essere competitivo ad alto livello. In una serata in cui spiccano le 15 palle perse e un modesto 46% da due punti, non serve l'exploit di Austin Hollins, alla sua miglior partita della carriera in Eurolega con 28 punti (11/16 al tiro). Molto negativa, invece, la prova di Gustavo Ayon, sofferente contro la fisicità e l'esperienza del front-court avversario: il messicano si ferma a soli 4 punti realizzati con 2/7 dal campo.

James 27, Voigtmann 13, Hilliard 11, Kurbanov 6, Hines 10; Antonov 2, Strelnieks 8, Sant-Roos, Koufos 5, Baker. N.e.: Ukhov. All.: Itoudis. Zenit San Pietroburgo: Hollins 28, Thomas 7, Khvostov 8, Ponitka 1, Ayon 4; Iverson 8, Renfroe 3, Voronov 3, Zubkov 3, Abromaitis 13. N.e.: Albicy, Ponkrashov. All.: Pascual.

Video - Highlights: CSKA Mosca-Zenit San Pietroburgo 86-78 03:31

* * *

Zalgiris Kaunas-Khimki Mosca 96-85

A cura di Marco Arcari. Lo Zalgiris Kaunas non vuole proprio saperne di arrestare la corsa verso i Playoffs e centra il 3° successo consecutivo, superando tra le mura amiche della Zalgirio Arena il Khimki Mosca. I moscoviti cadono dopo 3 vittorie consecutive e nonostante le ottime prove individuali di alcuni giocatori, Janis Timma su tutti. Thomas Walkup inizia la sfida mettendo una vera e propria museruola addosso a Shved, ma lo Zalgiris fa capire fin da subito che vincerà il match grazie a una fase offensiva splendida. A fine 1° quarto un break di 9-0 lancia la formazione di coach Jasikevicius sul +14 (29-15). Nella frazione successiva, nonostante le giocate singolari di Timma, i padroni di casa non sembrano voler arrestare il proprio ritmo, toccando anche il +20 (39-19) e andando sul riposo con un vantaggio decisamente consistente (50-36).

Il Khimki però non ha alcuna intenzione di svolgere la parte della vittima sacrificale, così apre la ripresa con un parziale di 0-8 (in cui sono determinati le triple) e chiude il 3° quarto in crescendo (altro break, stavolta di 0-9) sfruttando al meglio le penetrazioni di Shved, che creano sistematicamente enormi spazi per i compagni negli angoli. Al 30’ di gioco però lo Zalgiris è ancora saldamente al comando (64-58), pagando però un comprensibile calo in termini di qualità del gioco rispetto allo spettacolare 1° tempo. Neanche il tempo di accorgersene che i padroni di casa riprendono a leggere meravigliosamente lo spartito che li sta rendendo mina-vagante di questa competizione. K.C. Rivers è inarrestabile e piazza le triple (4 nei primi 3’ dell’ultima frazione) che spengono ogni speranza di rimonta avversaria. Nel finale è invece Zach Leday a segnare i canestri che suggellano il successo biancoverde, permettendo peraltro allo Zalgiris di ribaltare anche la differenza canestri nello scontro diretto. La formazione di coach Jasikevicius chiude col 72% da 2 e il 50% da 3, trovando in Leday (23) il miglior realizzatore. Al Khimki non bastano Shved (24 punti), Timma (20) e la doppia-doppia di Jonas Jerebko (17 e 10 rimbalzi).

Zalgiris Kaunas : Walkup 4, Rivers 15, Lekavicius 14, Hayes 8, Jankunas 4, Lukosiunas n.e., Milaknis 12, Geben, Jokubaitis n.e., Leday 23, Landale 6, Ulanovas 10. All. Jasikevicius.

: Walkup 4, Rivers 15, Lekavicius 14, Hayes 8, Jankunas 4, Lukosiunas n.e., Milaknis 12, Geben, Jokubaitis n.e., Leday 23, Landale 6, Ulanovas 10. All. Jasikevicius. Khimki Mosca: Robinson 4, Shved 24, Kramer 2, Booker 8, Timma 20, Karasev n.e., Zaytsev n.e., Vialtsev n.e. Jerebko 17, Gill, Jovic 10, Bertans. All. Kurtinaitis.

Video - Highlights: Zalgiris Kaunas-Khimki Mosca 96-85 03:40

* * *

Olympiacos Pireo–Panathinaikos OPAP 81-78

A cura di Davide Fumagalli. Fattore campo ancora rispettato nell'acceso e sentito derby di Atene: dopo il successo dell'andata in overtime per il Panathinaikos ad OAKA, stavolta è l'Olympiacos ad imporsi in volata al Peace and Friendship Stadium. Per i biancorossi, pur senza Spanoulis e Milutinovic, si tratta della terza vittoria in quattro gare e, spinti dal ritorno in panchina di coach Bartzokas, sorpassano Milano e agganciano Khmki, Valencia e Zalgiris Kaunas all'ottavo posto, l'ultimo utile per i playoff. Resiste solitario al sesto posto con 14-23 il Pana di Rick Pitino anche se il momento continua ad essere negativo, con tre sconfitte di fila, quattro nelle ultime cinque uscite. Mattatore del derby è Shaq McKissic, appena arrivato dal Besiktas e autore di 22 punti; decisivo Papanikolaou con 12 punti. Al Panathinaikos non bastano i 18 punti di Calathes e i 12 di Rice. Il derby vede una partenza a razzo dell'Olympiacos, 12-4, poi però il finale di quarto è del Panathinaikos che sorpassa sul 20-18 con Rice. Nel secondo periodo l'inerzia resta ai biancoverdi che hanno anche 5-6 punti di margine, però poi l'Olympiacos rimonta, mette la freccia e con le triple di Rochestie e McKissic va all'intervallo lungo avanti 45-39.

Video - Shaq attack! Tre favolose schiacciate di McKissic nel derby di Atene 01:17

La ripresa vede la squadra di Bartzokas sempre davanti, anche a +8 sul 63-55 dopo una tripla di Rochestie. L'equilibrio torna sovrano nel quarto periodo, una battaglia: Papagiannis impatta sul 65-65, poi Papanikolaou mette 6 punti in fila per il 73-70, infine McKissic realizza il 79-76. Il finale è punto a punto, Papagiannis segna due liberi, Papanikolaou fa 2 su 4 e dà il +3 all'Olympiacos, il Pana ha comunque l'ultimo tiro ma la tripla del possibile pareggio di Thomas a 8" dal termine non va a segno. Purtroppo la squadra di Pitino si deve arrendere in una serata nera in cui spicca l'1 su 20 da tre!

Olympiacos Pireo : Baldwin 2, McKissic 22, Papanikolau 12, Printezis 8, Ellis 6, Rubit 4, Vezenkov 10, Buycks, Koniaris, Paul 6, Rochestie 11, Pokusevski ne. All. Bartzokas.

: Baldwin 2, McKissic 22, Papanikolau 12, Printezis 8, Ellis 6, Rubit 4, Vezenkov 10, Buycks, Koniaris, Paul 6, Rochestie 11, Pokusevski ne. All. Bartzokas. Panathinaikos OPAP: Calathes 18, Rautins, Papapetrou 10, Thomas 8, Papagiannis 10, Fredette 2, Rice 12, Johnson, Mitoglou 11, Bentil 7, Vougioukas ne, Wiley ne. All. Pitino.

Video - Highlights: Olympiacos Pireo–Panathinaikos OPAP 81-78 03:45

* * *

LDLC Asvel Villeurbanne-Valencia Basket 72-65

A cura di Marco Arcari. Ritrova il successo l’ASVEL Villeurbanne, che supera a domicilio il Valencia e interrompe così la striscia di 3 k.o. consecutivi in EuroLeague. Partono meglio i padroni di casa, trascinati soprattutto dai parziali costruiti dai singoli. Nel 1° quarto è David Lighty, con 7 punti consecutivi, a tentare di lanciare i padroni di casa (18-10 al 6’), ma Valencia reagisce con orgoglio e con i potenziali giochi da 3 punti firmati da Quino Colom, chiudendo così la frazione in netto recupero (20-17). Nel 2° periodo tocca invece al giovanissimo (classe 2001) Theo Maledon prendersi la scena e realizzare 9 punti in fila – inframezzati dal timeout di un coach Ponsarnau che non sa più a che santo votarsi per fermare l’esterno dell’ASVEL – ma stavolta gli ospiti non sembrano averne abbastanza per rispondere, complice il 2/12 di squadra da 3. Valencia accusa così un ritardo di 8 lunghezze (38-30) in chiusura di 1° tempo, segnando solamente 20 punti su azione e trovando 3 assist di squadra in metà partita.

Video - Lampo di talento purissimo di Theo Maledon: che assist dietro la schiena! 00:47

Nella ripresa i padroni di casa toccano più volte il +14, trascinati dalle triple di Lighty e dalle invenzioni di Maledon, ma dal 28’ Valencia comincia una lenta rimonta che le consente di chiudere il 3° quarto in ritardo di sole 4 lunghezze (56-52). Nell’ultima frazione i molti errori al tiro e i turnovers di entrambe le formazioni la fanno spesso da padroni, così come i falli. Diventano allora fondamentali i tiri liberi e le giocate di Jordan Taylor: il playmaker ex-Roma piazza due recuperi difensivi di pura intelligenza e si dimostra glaciale a cronometro fermo, suggellando così il successo dei padroni di casa. Taylor chiude con 10 punti e 5 assist, ma il miglior marcatore è Lighty (20); buon esordio in EL per Guerschon Yabusele (16ª scelta assoluta al Draft NBA 2016 ed ex Boston Celtics). Per Valencia 14 di Guillem Vives, ma anche il 20% da 3 punti di squadra (4/20).

LDLC ASVEL Villeurbanne : Taylor 10, Jekiri 5, Kahudi 2, Maledon 9, Berry 3, Lomazs 7, Galliou, Noua 2, Jean-Charles 3, Diot 4, Lighty 20, Yabusele 7. All. Mitrovic.

: Taylor 10, Jekiri 5, Kahudi 2, Maledon 9, Berry 3, Lomazs 7, Galliou, Noua 2, Jean-Charles 3, Diot 4, Lighty 20, Yabusele 7. All. Mitrovic. Valencia Basket: Colom 11, Marinkovic 2, Ndour 1, Abalde 7, Labeyrie 11, Tobey 4, Motum n.e., Dubljevic 4, Vives 14, San Emeterio, Sastre 11, Doornekamp. All. Ponsarnau.

Video - Highlights: LDLC Asvel Villeurbanne-Valencia Basket 72-65 03:48

* * *