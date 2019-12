La partita più bella di Daniel Hackett: da Milano al CSKA Mosca, una maturazione continua

Nonostante il tabellino abbia raccolto la prima doppia-doppia della stagione con 17 punti e 11 assist (uno in meno del suo career-high), Mike James è stato assolutamente normale. Anzi, forse persino sottotono rispetto a chi si aspettava di vederlo schiumante di rabbia e col coltello tra i denti. Il vero MJ si è visto soltanto in un terzo quarto di lusso da 12 punti, quando le due triple consecutive di Daniel Hackett gli hanno aperto più spazio sconsigliando all'Olimpia pre-rotazioni per i raddoppi troppo accentuate. Gli 11 assist sono frutto del normale flow della partita, letture che ormai sarebbe lecito aspettarsi da un giocatore che attira costantemente le attenzioni di due o più difensori contemporaneamente. Il 4/14 al tiro, di contro, riflette il fatto che quel processo di maturazione è ancora lontano dall'essere ultimato. Così come l'inizio freddino e la totale scomparsa nel finale, quando è stato Hackett a gestire e capitalizzare tutti i possessi importanti, con James a osservare dopo un paio di triple forzate e sparate sul ferro. Unica eccezione del crunch-time, quel rientro difensivo su Rodriguez che ha tolto a Milano la chance di riavvicinarsi sul -2 a un minuto dalla fine. Segno, questo, che al CSKA la gestione di coach Itoudis è differente rispetto a quella della scorsa stagione.

Daniel Hackett esulta dopo un canestro realizzato nella partita tra CSKA Mosca e Olimpia Milano, Euroleague 2019-2020.Getty Images

L'ex per cui è giusto oggi spendere due parole non è James, e nemmeno Rodriguez o Ettore Messina. Reduce da due uscite da 0 punti e 0/9 dal campo contro Stella Rossa e Anadolu Efes, Daniel Hackett ha probabilmente giocato la miglior partita della vita in Eurolega, ricordando ai tifosi biancorossi quei motivi che avevano spinto l'allora squadra di Luca Banchi a strapparlo a Siena per farne il perno della miglior versione dell'Olimpia degli ultimi anni: quella squadra giocò i playoff di Eurolega uscendo in maniera quasi rocambolesca con il Maccabi Tel Aviv, e riportò il tricolore a Milano dopo 18 anni di attesa con Hackett grande protagonista nella finale contro Siena, sua ex-squadra.

I 28 punti realizzati da Danny-Boy valgono il massimo in carriera in Eurolega così come le 6 triple mandate a bersaglio, un fondamentale che non è mai stato il pezzo forte del suo repertorio offensivo. Ma forse in pochi hanno notato anche le 4 palle recuperate, un altro career-high che certifica l'importanza della sua prestazione su entrambi i lati del campo, questo sì, da sempre insito nel suo DNA. Se l'anno scorso la sua intensità difensiva e durezza fisica sono state caratteristiche fondamentali nel calderone di lavoro oscuro generale che ha permesso al CSKA di sollevare l'Eurolega a Vitoria, Hackett sta ora dimostrando che il biennio in Russia lo ha migliorato anche nella gestione dei possessi e nella lettura delle situazioni. Contro l'Olimpia lo abbiamo visto fare di tutto: sfruttare i mismatch con Rodriguez in post-basso, farsi trovare pronto sull'arco per concretizzare gli scarichi di James e punire una difesa troppo flottata, ma anche mettere palla per terra e attaccare il cuore dell'area biancorossa. Hackett ha gestito tutti i possessi pesanti e decisivi, segnando 10 degli ultimi 14 punti della sua squadra, comprese le triple del sorpasso (67-65) e del massimo vantaggio (74-65), e uno splendido canestrone in floater per respingere l'ultimo assalto milanese. Chapeau, DH!