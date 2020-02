La rimonta non riesce: l'Alba Berlino sgambetta l'Olimpia Milano e passa al Forum 102-96

AX Armani Exchange Milano-Alba Berlino 96-102

MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO, MILANO - Questa volta la rimonta resta soltanto un sogno sfiorato. Dopo l'impresa della scorsa settimana, con quel -20 recuperato al Bayern Monaco in un quarto e mezzo di gioco, l'Olimpia Milano precipita sul -13 all'inizio dell'ultimo periodo, rientra fino al -2 ma si vede poi costretta a chinare la testa all'Alba Berlino, scivolando nuovamente sotto quota .500 con un record di 11-12. L'Alba torna in Germania con una vittoria meritata, anche frutto delle ottime letture di coach Aito: gli ospiti ingabbiano Sergio Rodriguez sorprendendo l'Olimpia con una zona box-and-one sin dalla palla a due e impongono in maniera costante il proprio ritmo (alto), che mal si addice al sistema di Messina. Le pennellate decisive portano invece la firma di Marcus Eriksson, già corsaro al Forum nella scorsa stagione con la maglia di Gran Canaria in una partitissima da 28 punti: lo svedese concede il bis sparando 22 punti (season-high) con 4/5 da due e 4/9 dall'arco.

Video - Il primo vero squillo di Drew Crawford con l'Olimpia Milano: schiacciatona pazzesca contro l'Alba 00:46

I 102 punti subiti equivalgono alla peggior prestazione difensiva stagionale dell'Olimpia, sofferti in una serata di scarsa tenuta generale, specialmente nella prima linea esterna. Perché se la pericolosità nel tiro pesante dell'Alba era caratteristica ormai nota (10/22 contro il 12/33 milanese), il 23/46 a centro-area è un dato amaro da digerire in partite come queste. Nel dettaglio, spiccano i 13 punti di Johannes Thiemann (massimo in carriera, autore di un canestro decisivo per arrestare la rimonta dell'Olimpia nel finale) e gli 11 di Landy Nnoko, devastante con un paio di alleyoop che sorprendono la difesa biancorossa troppo sbilanciata sul perimetro.

All'Alba bastano poche fiammate per piazzare, qua e là, una serie di spallate poi tradotte nel break di 2-13 di inizio quarto che spedisce l'Olimpia sottacqua (75-88), in perfetta continuità con il finale di un terzo periodo da 30 punti (!), sorretto dalle spingardate di Eriksson e dai guizzi di Peyton Siva (12 e 7 assist). Nel momento peggiore, Milano trova quasi dal nulla la forza per produrre 4' di grande intensità difensiva sulla spinta di un Rodriguez finalmente in grado di eludere la marcatura durissima di Makai Mason (altro vero MVP per lavoro oscuro), ma un paio di triple comode scagliate sul ferro da Michael Roll permettono all'Alba di recuperare quelle boccate d'ossigeno non concesse invece al Bayern la scorsa settimana.

Video - Momento magico di Sergio Rodriguez: palla rubata e assist no-look dietro la testa per Tarczewski 00:28

Non servono, dunque, il finale in crescendo del Chacho (14 punti, 9 assist) e i 20 punti con 5 assist di un Vlado Micov ancora una volta imprescindibile per esperienza e qualità. Tra gli altri, netto calo di Nemanja Nedovic dopo un primo tempo di grande livello (11 punti, 5 assist), risveglio di Drew Crawford con i primi veri squilli già visti nella scorsa stagione a Cremona (10 punti, tutti nella ripresa), luci e ombre per il pacchetto lunghi: Luis Scola (15 punti) è ottimo nelle fasi iniziali ma poi inutilizzabile nel finale ad alto ritmo e con il quintetto leggero, mentre la coppia Tarczewski-Gudaitis viene poco sfruttata e coinvolta contro una zona che, d'altro canto, concede molto spazio soltanto negli angoli.

Il tabellino