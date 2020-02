La rinascita dello Zalgiris Kaunas: il miracolo di coach Jasikevicius e un modello da seguire

Poco prima di Natale, lo Zalgiris Kaunas sembrava già spacciato, ultimo in classifica con un record di 3-12, invischiato in una serie di 9 sconfitte consecutive da cui non riusciva più a rialzarsi. La squadra dava l'impressione di essere, a dir poco, stentata: modesta sul piano tecnico, scarsa in esperienza, priva di fisicità in area, talmente spuntata in attacco da dover ricorrere al riciclo di un giocatore ormai da tempo fuori dal grande giro come KC Rivers, e, soprattutto, svuotata sul piano emotivo e mentale, il vero punto di forza del modello costruito negli ultimi anni. Sembrava che nemmeno i 15.000 fedelissimi sempre pronti a riempire le gradinate della Zalgirio Arena potessero fungere da antidoto: in quel momento, la squadra con il miglior pubblico d'Europa era, in realtà, la peggiore sul campo. Ora, a distanza di un paio di mesi, lo Zalgiris si è trasformato nella migliore, eccezion fatta per le primissime irraggiungibili della classe.

Da Natale a oggi, lo Zalgiris ha vinto tutte le partite che poteva vincere ed è schizzata dall'ultimo al decimo posto, a un solo successo di distanza dalla zona playoff (da 3-12 a 11-15, ossia un record di 8-3 negli ultimi due mesi): una trasformazione sorprendente ma che, in realtà, certifica ancora una volta lo status di modello gestionale perfetto per la pallacanestro europea. È quasi banale dirlo, ma, anche quest'anno, Sarunas Jasikevicius sta costruendo l'ennesima meraviglia della sua ancor brevissima carriera da allenatore.

La trasformazione dello Zalgiris negli ultimi due mesi:

Punti segnati Punti subiti Differenza Prime 15 (3-12) 74.4 77.4 -3.0 Ultime 11 (8-3) 88.1 79.6 +8.5 Differenza +13.7 +2.2 +11.5

Nonostante lo stesso atteggiamento duro e a tratti irritante che aveva da giocatore, Jasikevicius è riuscito a infondere nuovamente un'anima da battaglia alla squadra, portando il gruppo con le qualità tecniche probabilmente più scarse dell'ultimo triennio a overperformare proprio come fatto due anni fa (Final Four e terzo posto) e nella passata stagione (playoff). Jasikevicius può sembrare estremamente duro con i propri giocatori (e lo è), ma la sua non è supponenza: il suo è un puro e vibrante desiderio di insegnare la pallacanestro a giocatori ancora fertili perché in via di formazione, accendere nei loro animi quello stesso fuoco che lo spingeva sul parquet da giocatore, riempire la loro mente con quegli stessi accorgimenti tattici che gli hanno permesso di diventare uno dei playmaker europei più forti dell'ultimo ventennio. Jasikevicius non è un burbero sergente di ferro, ma un maestro estremamente esigente: pretende tanto, ma, in cambio, dà e insegna tantissimo. I suoi ex-giocatori lo ricordano e lo ringraziano soprattutto per questo, per aver dato loro input mentali e tecnico-tattici di livello qualitativo talmente alto da permetterne improvvise quanto inaspettate esplosioni. Gli esempi, ormai, sono tantissimi: Vasilije Micic, Brandon Davies, Kevin Pangos, Nate Wolters, Leo Westermann, Aaron White sono tutti passati per l'accademia di Jasikevicius nelle ultime due stagioni. E i prossimi potrebbero essere Thomas Walkup, Zach LeDay, Lukas Lekavicius.

Walkup, LeDay, Lekavicius: la crescita rispetto alla scorsa stagione :

2019-2020 2018-2019 Thomas Walkup 10.0 pt, 5.2 ast 5.2 pt, 2.2 ast Zach LeDay 11.3 pt, 4.0 reb 9.7 pt, 4.8 reb Lukas Lekavicius 10.7 pt, 2.8 ast 4.0 pt, 1.3 ast

Ma un grande allenatore è veramente tale quando riesce a porre i propri giocatori nelle condizioni ideali per esprimere le loro qualità migliori. Lo Zalgiris ha cambiato volto (e parecchio) rispetto alle ultime due annate, il vero motivo, psicologia a parte, che ha portato alla svolta del 2020 con annessa risalita in classifica. Alla base di ogni cambiamento c'è una discontinuità: nel caso dello Zalgiris, l'addio ad Alex Perez, il playmaker designato titolare ma mai sbocciato per problemi familiari, e l'infortunio sofferto da Marius Grigonis, uno dei leader offensivi e altro giocatore che potremmo inserire nella lista dai trasformati da Jasikevicius e presto pronto a spiccare il volo per altri lidi.

La squadra, in quel momento, aveva bisogno di cambiare, di un gioco che fosse meno controllato e stringente (meno europeo nell'accezione del termine), ma più libero e rapido, anche nella circolazione del pallone. Un gioco che sfruttasse maggiormente il pick'n'roll centrale, dove Thomas Walkup, riciclato nel ruolo di playmaker, sta trovando il proprio ambiente naturale grazie alle sue ottime capacità di lettura nella zona intermedia (10 punti, 5.2 assist, fatturato raddoppiato rispetto alla scorsa stagione), e dove si possono esprimere tutta la rapidità e l'estro di Lukas Lekavicius, rimbalzato da un biennio incolore al Panathinaikos alla sua miglior stagione della carriera (10.7 punti, 2.8 assist). Un gioco che, abbandonata ormai la figura tradizionale del centro pesante di scuola est-europea, sapesse sfruttare l'imprevedibilità della batteria di mezzi-lunghi moderni, rapidi, veloci di piedi, capaci di mettere palla per terra e tirare da fuori. E così stanno fiorendo anche i vari Zach LeDay (11.3 punti), Nigel Hayes (6.4) e, soprattutto, Edgaras Ulanovas (8.4, sei doppie cifre nelle ultime 7), l'enfant du pays spesso barometro dell'umore della squadra. Con (almeno) due posti-playoff ancora in palio, lo Zalgiris è, in questo momento, una delle principali candidate a sconfinare tra le prime otto.