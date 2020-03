La Spagna teme il coronavirus: Valencia-Olimpia Milano si gioca a porte chiuse

Valencia aveva già annunciato il "tutto esaurito". Tutti gli 8.000 biglietti della Fonteta erano stati venduti, compresi quelli solitamente riservati alla tifoseria ospite, così da evitare la possibilità che qualche fan italiano volato a Valencia per sostenere l'Olimpia Milano potesse rappresentare un pericolo di contagio da coronavirus. Invece, alla vigilia di quella che si prospetta come una sfida-playoff da vincere per entrambe le squadre, l'Eurolega ha annunciato che Valencia-Milano sarà disputata a porte chiuse, proprio come il match di martedì che ha visto l'Olimpia arrendersi soltanto nel finale al Real Madrid in un Forum totalmente deserto.

La decisione è stata presa in ottemperanza della normativa spagnola che impedisce agli spettatori provenienti da aree a rischio per la trasmissione del coronavirus di partecipare a eventi sportivi sul suolo iberico. La partita resta fissata per giovedì 5 marzo, con palla a due alle ore 21.00: sarà trasmessa in LIVE-Streaming su Eurosport Player.

