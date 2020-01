Lo squillo di Sergio Rodriguez: il canto del cigno della generazione dei playmaker puri

A volte, è strano vedere come un singolo giocatore in campo possa fare la differenza in certi momenti di una partita. E lo è ancor di più quando lo fa senza dover segnare un canestro dietro l'altro, ma, piuttosto, tenendo in mano l'intera struttura della propria squadra. Quando Sergio Rodriguez entra in uno di quei momenti è impossibile non accorgersene perché cambia, prima di tutto, il suo linguaggio del corpo, la forza del suo sguardo, la fiducia con cui tiene in mano il pallone. Se in quei momenti gli potessimo mettere un balloon fumettistico sulla testa, lo potremmo quasi riempire con queste parole: "Allora, adesso faccio così, poi cosà e faccio segnare quello là".

Gli ultimi 15' della vittoria dell'Olimpia Milano sul Bayern Monaco sono stati un trattato del chachismo. Gli è bastata una scintilla, nemmeno accesa da lui (quel 7-2 in immediata risposta al -20 di metà terzo quarto), perché si potesse rialzare dalla panchina con un pensiero chiaro in testa: "Okay, adesso tocca a me". E in ogni istante trascorso con la palla in mano, l'aria diventava sempre più elettrica: c'era la costante sensazione che, da quelle mani, potesse uscire qualcosa di magico in qualsiasi momento.

Video - Il sorpasso dopo il -20 è un capolavoro: Roll recupera, Rodriguez alza, Tarczewski inchioda! 00:42

Giocatori come Sergio Rodriguez (1986), Vassilis Spanoulis (1982), Nick Calathes (1989), Nando De Colo (1987), e, allargando lo spettro anche all'Eurocup e alla nostra Virtus Bologna, Milos Teodosic (1987) e Stefan Markovic (1988) sembrano ormai essere gli ultimi grandi superstiti della generazione dei playmaker puri nel senso stretto del termine: sì ball-dominant (ossia tendenti a tenere molto il pallone in mano), capaci di segnare e costruire per se stessi ma, soprattutto, di gestire la squadra, mettere in ritmo e migliorare i compagni.

I dati che spiccano a prima vista sono sostanzialmente due: sono tutti giocatori ormai over-30 e di scuola europea. L'evoluzione del gioco sta infatti trasformando in maniera radicale un ruolo fondamentale come quello del playmaker, rendendo questo stesso termine sempre più desueto: ormai si parla più che altro di point-guard e, se masticate un po' di inglese, troverete il senso della vostra risposta nella semplice traduzione delle parole: da "creatore di gioco" a "guardia che gioca in punta".

La prerogativa delle point-guard di oggi è saper attaccare il pick'n'roll, situazione-base di qualsiasi sistema di gioco moderno (ormai anche la roccaforte Zalgiris compresa...) essendo, numeri alla mano, la più redditizia per punti segnati per possesso. Ma le soluzioni che apre il pick'n'roll sono, nell'ordine: a) costruire una direttrice di penetrazione a canestro, b) punire la difesa che resta sul blocco o passa dietro con il tiro da fuori, e (soltanto) c) mantenere il vantaggio ottenuto scaricando su un compagno. Ecco che il concetto di "creazione di gioco" in sé scala in terza classe. Ed ecco che anche l'Eurolega tende ad un'americanizzazione del gioco cercando, negli stessi States, dove c'è molta più attenzione allo sviluppo delle qualità di 1vs1 anche per le caratteristiche fisiche dei giocatori stessi, i suoi nuovi grandi interpreti: si apre così la strada alla nuova generazione di point-guard ball-dominant, da Shane Larkin, a Scottie Wilbekin, a Mike James, di cui abbiamo parlato un paio di settimane fa.

E voi, di che scuola siete? Preferite la vecchia generazione di playmaker puri all'europea o la nuova di point-guard americane?