Lo Zalgiris ferma ancora il Fenerbahce, Baskonia e Maccabi sul velluto. Finalmente vince il Valencia

Zenit San Pietroburgo - CSKA Mosca 70-87

A cura di Daniele Fantini. Nonostante le assenze di Daniel Hackett e Will Clyburn (out per l'intero anno per la rottura del crociato), il CSKA Mosca si rimette in marcia dopo la prima sconfitta stagionale sofferta mercoledì contro l'Olympiacos Pireo sbancando la Sibur Arena nel derby russo con lo Zenit San Pietroburgo. Cavalcando un ottimo inizio di Nikita Kurbanov (13 punti) e Johannes Voigtmann (14), uniti al buon impatto del giovane Ivan Ukhov dalla panchina, la squadra di coach Itoudis allunga immediatamente le mani sull'inerzia della partita toccando presto anche i 15 punti di vantaggio contro un Zenit che, una volta esaurita la fiammata iniziale di Austin Hollins, sembra avere in faretra poche frecce oltre all'eterno Gustavo Ayon (20 punti e 8 rimbalzi con 10/14 dal campo). Ma quello che sembra essere un comodo vantaggio di 11 lunghezze all'intervallo lungo viene eroso in un terzo quarto di grande livello difensivo della squadra di Plaza, che, con soli 13 punti concessi nel frangente, rientra sul -2 all'ultimo intervallo, spinta dalle giocate di Ayon, Will Thomas (14) e del redivivo Hollins (13).

Riagganciato sul 61-61 in apertura di quarto periodo e con le spalle al muro, il CSKA ne esce d'incanto, affidandosi all'estro delle sue punte di diamante offensive: quattro triple (due a testa) di Mike James (16 punti e 4 assist) e Darrun Hilliard (13) scrivono un controbreak di 0-12 che disintegra lo Zenit a livello psicologico, aprendo la strada per un finale in carrozza. Il CSKA chiude con uno scintillante 16/33 dalla distanza (48.5%), cifre impareggiabili a questo livello.

Zenit San Pietroburgo : Hollins 14, Thomas 13, Renfroe, Ponitka 7, Ayon 20; Iverson, Albicy 2, Ponkrashov, Khvostov 5, Trushkin, Abromaitis 9, Pushkov. All.: Plaza.

CSKA Mosca: James 16, Strelnieks 6, Vorontsevich, Kurbanov 13, Hines 8; Bolomboy 3, Ukhov 7, Antonov 5, Voigtmann 14, Hilliard 13, Baker 2, Lopatin. All.: Itoudis.

Fenerbahce Beko Istanbul - Zalgiris Kaunas 76-79

A cura di Davide Fumagalli. E' crisi nera per il Fenerbahce che perde fra le mura amiche contro lo Zalgiris Kaunas! I lituani di Jasikevicius sorprendono i padroni di casa di Obradovic con una rimonta nel finale chiusa dal canestro del sorpasso di Grigonis e per i turchi è la quinta sconfitta stagionale, la prima alla Ulker Sports Arena. Terzo successo invece per lo Zalgiris che riscatta il ko casalingo all'overtime con lo Zenit San Pietroburgo. Al Fenerbahce non bastano 29 punti di uno straordinario De Colo e 12 di Derrick Williams, accesosi nell'ultimo quarto; per Kaunas brilla il match winner Grigonis, 19 punti, mentre LeDay ne aggiunge 16. Si tratta della terza vittoria dello Zalgiris sul campo del Fenerbahce con Jasikevicius in panchina: la prima nel dicembre 2017, la seconda in gara 2 degli ultimi playoff.

Sfida sempre in equilibrio a Istanbul, fin dalle prime battute: il match si gioca a basso punteggio e a ritmi contenuti, e alla prima pausa è 17-17 con 9 punti di un ispirato De Colo. La musica non cambia nel secondo periodo almeno fino 26-23 di Leday dopo di che la squadra di Obradovic piazza un break di 16-3 e si porta a +9. All'intervallo è 40-33 per i turchi che sembrano aver messo le mani sul match. Nella ripresa però lo Zalgiris torna sotto con Grigonis e ancora il Fenerbahce scappa col solito De Colo che segna col fallo il 59-50. Niente da fare, lo Zalgiris non va al tappeto, nemmeno dopo la schiacciata di Derrick Williams del 76-69 che fa esplodere il caldissimo tifo gialloblu. Infatti i lituani rispondono con una tirpla di Grigonis, un gioco da tre punti di Hayes e ancora Grigonis segna il sorpasso sul 77-76 a 7" dal termine. Il Fenerbahce ha un'ultima chance ma Vesely tira corto e così lo stesso Grigonis fissa il punteggio sul 79-76 coi tiri liberi.

Fenerbahce Beko Istanbul : Westermann, Mahmutoglu n.e., Kalinic 1, Biberovic 2, Sloukas 13, De Colo 29, Williams 12, Vesely 8, Muhammed 4, Duverioglu n.e., Datome 5, Lauvergne 2. All. Obradovic.

Zalgiris Kaunas: Walkup 4, Perez 7, Lekavicius n.e., Hayes 9, Jankunas 9, Lukosiunas n.e., Milaknis 3, Geben, LeDay 16, Landale 8, Grigonis 19, Ulanovas 4.. All. Jasikevicius

Valencia Basket - LDLC ASVEL Villeurbanne 81-72

A cura di Marco Arcari. Prima vittoria in questa EuroLega per il Valencia, che ringrazia le magie di Colom e la sostanza di Dubljevic necessarie ad avere la meglio sull’ASVEL Villeurbanne. I padroni di casa partono decisamente meglio, soprattutto in fase difensiva, e vanno subito avanti (8-3) anche per merito delle triple dei propri esterni. L’ASVEL si aggrappa alle giocate in post di Livio Jean-Charles, ma sono le bombe di Antoine Diot, ex di turno, a ribaltare provvisoriamente la sfida (8-10). Valencia cerca di coinvolgere tutto il quintetto, ma commette troppi turnovers, mentre gli ospiti sfruttano al meglio i rimbalzi offensivi e gli spazi concessi agli esterni per prendersi arresti-e-tiri dalla media (16-18) fino al 10’ di gioco. Gli attacchi cominciano un po’ a faticare e le percentuali calano, ma i padroni di casa trovano i punti dei lunghi per tentare nuovamente un allungo, pur non riuscendo ad andare oltre un reiterato +3 fino al 17’. Jean-Charles è dominante nel pitturato avversario e mette 8 punti in fila, ma dall’altra parte Fernando San Emeterio piazza 2 bombe nel giro di 2 possessi e permette ai suoi di rimanere comunque avanti, almeno fino al 2/2 in lunetta di Diot che chiude la prima metà di gara (35-36).

Maurice Ndour si cala nel ruolo di go-to-guy valenciano in apertura di ripresa, rispondendo colpo su colpo alle giocate avversarie e garantendo un nuovo vantaggio ai suoi (44-41) a metà 3° quarto. L’ASVEL fatica ad arrivare fino al ferro avversario, ma trova comunque i canestri del solito, granitico, Jean-Charles, utili a rispondere al break di 4-0 firmato interamente da Brock Motum. Nel momento in cui gli ospiti sembrano poter riprendere tra le proprie mani l’inerzia, ci pensa Bojan Dubljevic, insieme ai viaggi in lunetta conquistati dagli esterni, a mantenere pressoché invariate le distanze (56-52) al 30’. Il Valencia aumenta la propria intensità a rimbalzo e ne conquista 3 offensivi consecutivi per liberare Quino Colom alla tripla del +6 (61-55), poi è lo stesso playmaker a smarcare Dubljevic con un assist visionario e allora il break si allunga fino al +8. Gli assist di Colom fanno la differenza e scavano il solco a favore dei padroni di casa, che toccano anche il 70-60 a metà ultima frazione. Diot prova a ridare speranza alla formazione di coach Mitrovic con una tripla a 70’’ dal termine, Rihards Lomazs lo imita, ma a cronometro fermo il Valencia è glaciale e trova finalmente il successo anche in EuroLeague.

Valencia Basket : Colom 9, Marinkovic 6, Loyd 8, Ndour 9, Abalde n.e., Labeyrie 4, Tobey, Motum 8, Dubljevic 13, Vives 10, San Emeterio 9, Doornekamp 5. All. Ponsarnau.

LDLC ASVEL Villeurbanne: Jackson 10, Taylor, Jekiri 4, Kahudi 5, Lomazs 8, Galliou, Noua 4, Jean-Charles 20, Diot 17, Bako 2, Lighty 2, Strazel. All. Mitrovic.

Olympiacos Pireo - Maccabi FOX Tel Aviv 65-90

A cura di Davide Fumagalli. Dopo la sorprendente vittoria a Mosca col CSKA, l'Olympiacos crolla in casa contro il Maccabi Tel Aviv che centra il quarto successo consecutivo, il secondo in una settimana dopo quello col Fenerbahce. Un risultato maturato nel secondo tempo dove gli israeliani hanno creato il solco decisivo prima di dilagare nel finale per un +35 anche troppo pesante per i biancorossi del Pireo. Nel Maccabi spiccano i 19 punti di Wilbekin e i 19 dello statunitense di passaporto greco Dorsey; per l'Olympiacos, senza Papanikolaou, ci sono 16 punti di Printezis e 12 di Paul.

La gara del Pireo è quindi equilibrata in avvio, gli israeliani chiudono il primo periodo avanti 24-21 grazie a Hunter, poi nel secondo quarto la squadra del grande ex Sfairopoulos tocca il +10 (40-30) prima del sussulto dell'Olympiacos che ricuce per il 40-45 dell'intervallo grazie ad una bomba dell'ex Virtus Bologna Punter. E' sul finire del terzo quarto che il Maccabi allunga, le triple di Casspi e Wolters fanno +9 (50-59), poi DiBartolomeo e Hunter costruiscono il +12 del 30' (56-68). Poi all'inizio dell'ultimo periodo gli israeliani piazzano un altro break, 11-2, arrivano a +20 (61-81), e poi dilagano fino +35 finale. Il Maccabi si gode una serata col 57% da due e 13 triple a bersaglio.

Olympiacos Pireo : Punter 4, Rochestie 4, Paul 12, Koniaris n.e., Spanoulis 8, Cherry 4, Milutinov 3, Vezenkov 2, Printezis 16, Kuzminskas 6, Rubit 5, Reed 1. All. Kemzura.

Maccabi FOX Tel Aviv: Bryant 4, Wilbekin 19, Acy 8, Hunter 8, Casspi 9, Avdija n.e., Dorsey 19, DiBartolomeo 4, Wolters 10, Cohen J. 2, Black 4, Zoosman 3. All. Sfairopoulos.

KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz - FC Bayern Monaco 93-60

A cura di Marco Arcari. KIROLBET Baskonia devastante nella sfida contro i tedeschi del Bayern Monaco. Ottima prova per Achille Polonara, che pareggia il suo career-high per punti (10) in una singola gara di EuroLega. I padroni di casa trovano subito un presente Tornike Shengelia ma, anche e soprattutto, le iniziative in 1vs1 di Pierria Henry, il quale crea sistematicamente vantaggi per qualsiasi compagno. Dall’altro lato Greg Monroe non riesce proprio a farsi valere, bensì piazza 3 perse in meno di ‘4 e a metà 1° quarto il Bayern è così sotto 15-6. Shengelia continua a dominare in lungo e in largo, piazzando altri 9 punti in fila, comprese 2 bombe, e a fine frazione il Baskonia è avanti di 19 lunghezze (29-10). Gli ospiti provano a rientrare con un break di 0-5 per aprire il 2° quarto, ma le triple (8/11 fin lì) spingono ancora più lontano il KIROLBET (44-20). La squadra di coach Perasovic continua a martellare, anche e soprattutto in difesa e in transizione offensiva, mentre i tedeschi pagano l’1/7 da 3 di squadra e i molti canestri sbagliati da sotto, non riuscendo così neanche a ricucire un minimo le distanze prima dell’intervallo.

Nella ripresa Shengelia continua a regalare giocate spettacolari, ma il Baskonia s’inceppa improvvisamente e subisce un parziale di 0-12 propiziato soprattutto dalle triple di Lo, che costringe coach Perasovic al timeout dopo 5’ (57-43). Shengelia torna però a macinare gioco offensivo e ritrova un supporting cast ora più attento, e nei restanti minuti della frazione i padroni di casa tornano avanti con autorità (69-47). Matt Janning trova ritmo per realizzare i canestri che sembrano spezzare le ultime resistenze avversarie, mentre Achille Polonara corona un’ottima prova arrivando a rimorchio per correggere in tap-in schiacciato l’errore di un compagno. Il Bayer non ne ha più nemmeno per tentare di evitare l’imbarcata, e chiude perdendo di 33 lunghezze.

KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz : Vildoza 3, Gonzalez 2, Henry 7, Janning 16, Diop 3, Fall 2, Stauskas 12, Shengelia 19, Garino 10, Shields 5, Polonara 10, Eric 4. All. Perasovic.

FC Bayern Monaco: King, Koponen 3, Monroe 18, Lucic 4, Lo 12, Zipser 7, Nelson 4, Flaccadori 1, Barthel 7, Radosevic 4. All. Radonjic.

Real Madrid - Alba Berlino 85-71

A cura di Davide Fumagalli. Dopo tre sconfitte di fila, l'ultima a Monaco col Bayern, il Real Madrid torna a casa e ritrova il successo. La squadra di Pablo Laso batte non senza fatica l'Alba Berlino e centra la terza vittoria in questa Eurolega; per i tedeschi invece è il quinto ko, pur avendo giocato alla pari per gran parte del match con ogni avversaria. I blancos hanno 12 punti da Llull, 12 da Randolph e 12 dal talento classe 2002 Garuba. All'Alba non bastano i 13 punti di Hermansson.

Al Wizink Center il Real Madrid parte fortissimo, 15-3 dopo un canestro di Campazzo, poi arriva il +15 con una bomba di Llull, e alla prima pausa è 28-14. Sembra tutto in discesa per i blancos e invece l'Alba Berlino rimonta pian piano fino al -4 dell'intervallo firmato dalla clamorosa tripla in acrobazia di Mason allo scadere (42-38). In avvio di ripresa gli ospiti impattano con una tripla di Cavanaugh (48-48) e rispondono colpo su colpo, ma nell'ultimo minuto Garuba e Llull piazzano il break per il 64-56 del 30'. Nell'ultimo quarto la partita resta in mano al Madrid, il margine si assesta sulla doppia cifra e nel finale sono Tavares e il baby Garuba a chiuderla.

Real Madrid : Causeur 7, Randolph 12, Fernandez 3, Campazzo 8, Laprovittola 2, Deck 6, Garuba 12, Carroll 3, Tavares 11, Llull 12, Mickey 3, Taylor 6. All. Laso.

Alba Berlino: Mason 10, Siva 10, Giffey 1, Mattisseck, Schneider 5, Hermannsson 13, Ogbe, Giedraitis 9, Thiemann 10, Cavanaugh 5, Nnoko 2, Sikma 6. All. Aito.