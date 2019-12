Micov, lo starting-five difensivo, il doppio centro: tre cose da salvare nella sconfitta di Madrid

Premessa. Considerando che i problemi emersi nel secondo tempo della trasferta dell'Olimpia Milano a Madrid sono pressoché riassumibili con gli stessi temi già analizzati la scorsa settimana a Villeurbanne e, in senso lato, nelle sconfitte precedenti, oggi cerchiamo di guardare la metà piena del bicchiere, focalizzandoci sugli aspetti positivi del buon primo tempo che aveva visto la squadra di coach Messina toccare anche il +13 prima di chiudere sul +9 all'intervallo lungo, con soli 30 punti concessi a una delle squadre più attrezzate per la conquista del titolo.

22 punti e mano rovente: Vlado Micov è tornato ad alti livelli

Bentornato, Professore! Dopo il giro a vuoto con l'Asvel Villeurbanne, quand'era apparso con pochissimo ritmo-partita al rientro dopo l'infortunio alla pianta del piede, Vladimir Micov ha impiegato soltanto un paio di giorni per recuperare uno stato di forma ottimale. Il canestrone-partita nella trasferta a Venezia gli ha restituito enorme fiducia nell'efficacia del suo tiro da fuori, e a Madrid è stato l'unico a rendersi pericoloso con continuità leggendo benissimo una delle migliori difese dell'Eurolega. Il break iniziale è stato ispirato da un suo puro clinic di palleggio-arresto e tiro dalla media distanza, così come le ultime speranze dell'Olimpia di rimanere attaccata alla partita sono dipese da un paio di sue triple scagliate a sangue freddo nel momento offensivamente più complicato della serata, a conferma dell'assoluta necessità di un giocatore con le sue caratteristiche, capace di punire sugli scarichi ma anche di creare vantaggi dal palleggio. I suoi 22 punti (5/9 da due e 4/5 dall'arco) sono il massimo stagionale in Eurolega e la miglior prestazione dal 1° febbraio scorso, quando ne aveva scritti 24 nel successo in overtime a Gran Canaria, giocando oltre 39' (escludendo partite con tempi supplementari, è la miglior prestazione dall'8 novembre 2018, quando ne realizzò ancora 24 nella sconfitta interna contro il CSKA).

Vlado Micov in azione contro Jaycee Carroll nella partita tra Real Madrid e AX Armani Exchange Milano, Euroleague 2019-2020.Getty Images

Starting-five inedito, strano e difensivo... ma funzionale

Cinciarini, Micov, Brooks, Scola e Burns. Detto così, era quasi impossibile pensare a un quintetto più strano per cominciare una trasferta molto delicata come quella di Madrid. Soprattutto considerando il fatto che per Burns si trattava della prima partita da titolare della carriera in Eurolega, e la prima stagionale con minutaggio vero dopo i due minuti scarsi di OAKA. E per Cinciarini vale un discorso simile: prima da titolare in stagione (l'ultima in generale fu il 9 gennaio scorso con il Barcellona) e prima con minuti veri dopo gli 83 secondi complessivi raccolti nelle otto gare precedenti. Eppure, l'effetto-sorpresa ha funzionato. Il quintetto pesante e a chiarissima trazione difensiva ha approcciato bene la partita, seguendo alla perfezione e con grande efficacia il game-plan disegnato da coach Ettore Messina: ha costruito il primo vantaggio di 7-13 e tenuto il Real Madrid a soli 7 punti in altrettanti minuti, un dato molto interessante considerando il fatto che parliamo del quarto miglior attacco del torneo, capace di viaggiare a 85.6 punti di media partita.

Video - Tutta la tecnica di Luis Scola: canestro meraviglioso in virata contro Anthony Randolph a Madrid 00:33

Il doppio centro e un game-plan efficace

Parlando di game-plan, quello dell'Olimpia è stato chiaro sin dai primi minuti: riempire l'area cercando di togliere al Real Madrid i vantaggi fisici vicino a canestro e accettando di concedere qualcosa sul perimetro e, sul lato opposto, controllare il ritmo cercando soluzioni interne evitando di sbilanciare la squadra con un'eccessiva ricerca del tiro da fuori, caratteristica che ha spesso segnato l'Olimpia in questa prima parte di stagione. In quest'ottica, l'assetto con il doppio centro pesante, già sperimentata nelle scorse settimane, ha dato segnali interessanti: Milano ha coperto bene l'area, stravinto la battaglia a rimbalzo nel primo tempo (20-10) ed evitato che il Real riuscisse a correre andando sempre a cercare soluzioni ad alta percentuale vicino a canestro, anche a costo di giocare a un ritmo camminato. Anche la striscia vincente che aveva portato l'Olimpia in vetta alla classifica con un record di 7-2 era stata costruita in maniera simile, sfidando le avversarie al tiro da fuori: Zalgiris (6/17), Panathinaikos (3/20), Fenerbahçe (6/22), Barcellona (7/21) e Baskonia (8/22) avevano combinato per un 30/102 complessivo dall'arco, pari al 29.4%, numeri in linea su quelli tenuti dal Real Madrid all'intervallo (4/15, 26.7%).