Micov su Mike James: "Capocannoniere, ma non è più a Milano. Il basket è un gioco di squadra"

A Milano non si respira una grande aria. Ok le ultime vittorie in Eurolega, ma a pesare sono le 3 sconfitte su 5 in campionato con la squadra di Messina molto lontana dalle aspettative. Siamo soltanto all’inizio della stagione ed è inutile tracciare bilanci, ma non manca la battuta “ah se ci fosse Mike James...”.

Ecco che spunta Vladimir Micov che, intervistato dalla Repubblica, senza una domanda specifica, se ne esce con il gioco di squadra e sull’impossibilità di farlo con un giocatore come Mike James (che ha avuto invece un ottimo impatto con il CSKA Mosca).

" Sto bene, non mi sento vecchio e il mio gioco è più o meno sempre lo stesso. Non sono mai stato un grande schiacciatore... Ma il basket è uno sport di squadra. Alla fine contano solo i risultati del club. Guardate Mike James, è stato capocannoniere dell’Eurolega e non gioca più a Milano anche se aveva un contratto. [Vladimir Micov alla Repubblica] "

Parole forti da parte dell’ala serba che in precedenza aveva parlato della sua vita a Milano e del nuovo progetto partito con Ettore Messina coach. Non si è fatta attendere la risposta di Mike James che ha pubblicato due tweet una volta appresa l’intervista del suo ex compagno di squadra. Prima una gif di stupore...

Poi un “Potrei avere tanto da dire. Ma rimango concentrato sulla stagione e sul vincere le partite. Spero che anche gli altri possano fare altrettanto...”.

Si è inserito anche Curtis Jerrells, altro ex di Milano, volato ora a Sassari, anche lui incredulo per le parole di Micov...