Milano prima domina, poi si spegne e si butta via: l'Asvel vince 89-82, quarto ko consecutivo

ASTROBALLE, VILLEURBANNE - Dopo il blitz operato dalla Stella Rossa la scorsa settimana al Forum, la seconda partita-trappola consecutiva si rivela tale: l'Olimpia Milano lascia per strada un'altra chance per riemergere dal momento negativo e si ritrova, se possibile, ancora più fisicamente a terra ed emotivamente spenta, distante anni-luce da quella squadra che, soltanto un mese fa, si faceva largo a spallate nelle zone di vertice della classifica. L'Asvel Villeurbanne ripropone lo stesso menù già mal digerito contro la Stella Rossa, portando Milano a riesporre le debolezze della scorsa settimana: la squadra di Messina soffre le difese dure, fisiche e i giocatori atletici e saltatori, e in attacco, nonostante i rientri di Arturas Gudaitis e Vlado Micov, mostra ancora una volta uno spartito poco vario e per nulla cinico quando i palloni cominciano a contare per davvero.

Video - Sergio Rodriguez è diabolico: buzzer beater da campione alla fine del secondo quarto con l'Asvel 00:31

Ma il problema vero è, probabilmente, nella metacampo difensiva, lì dove l'Olimpia aveva costruito quello splendido filotto di vittorie valso la testa della classifica per un paio di settimane: quasi come un pugile sull'orlo del collasso, Milano concede un terzo periodo da 32 punti, perdendo in continuazione gli uomini sul perimetro, aprendo inusuali varchi in area fino al ferro, e subendo ripetutamente i duelli fisico-atletici in vernice e a rimbalzo. Con quel 32-16 nel terzo periodo, l'Asvel svolta d'improvviso una partita che l'Olimpia sembrava poter tranquillamente condurre in porto grazie a un primo quarto d'ora di ottimo basket collettivo, con attacchi presenti, una difesa astuta nel cambiare volto in 3-2 con Micov in punta, e un legittimo +12 (20-32) con protagonisti tutti gli elementi ruotati da coach Messina. Poi, sul più bello, forse per eccessiva sicurezza, l'Olimpia allenta la presa sul manubrio, pensando di poter amministrare e gestire un Asvel che, fino a quel momento, aveva mostrato davvero il lato più oscuro di sè. Mai errore fu più fatale.

Video - 39 anni e non sentirli: Scola batte il pressing, alza per la schiacciata di Tarczewski e se la ride 00:47

L'Asvel chiuderà con 89 punti, nuovo season-high per la matricola che, fino ad oggi, languiva sul fondo della speciale graduatoria per punti segnati, con la miseria di 70.6 di media a partita (già raggiunta in soli tre periodi). Ma, quel che più spicca, è il dominio per 39-28 a rimbalzo (12 del solo Tonye Jekiri), con ben 15 offensivi, un regalo di secondi possessi non ammissibile a questo livello. Riaccesasi con due vecchie conoscenze del nostro campionato italiano, Jordan Taylor (18 punti) e David Lighty (19), l'Asvel ritrova anche quella compattezza difensiva che le aveva permesso di trasformare l'Astroballe in una piccola fortezza a inizio stagione: Milano smarrisce se stessa e i suoi leader offensivi, con Luis Scola (12 punti) piegato fisicamente nella ripresa dopo un buon primo tempo, e un Sergio Rodriguez ancora tendente al nervosismo deragliante già accennato contro la Stella Rossa, ma questa sera in forma più deleteria: i brani di hero-ball giocati nell'ultimo quarto d'ora portano a una serie di forzature (13 punti ma 5/12 dal tiro) e a un'involuzione ancor maggiore di un attacco già di per sé stagnante, incapace di trovare supporto dalla panchina se non in Riccardo Moraschini, confermatosi in grande ripresa. Il quintetto-operaio senza Rodriguez e Scola costruisce un controbreak per rialzare Milano dal -13 al -4 (78-74), ma una tripla extralusso di Taylor seguita da un'altra di Jean-Charles disperso sul perimetro sanciscono la giusta vittoria francese nel finale.

Video - Sergio Rodriguez fa sempre contenti tutti: alleyoop splendido per la schiacciata di Tarczewski 00:16

