Milano si arrende anche al Khimki: sconfitta 69-78 e ora è fuori dalla zona playoff

AX Armani Exchange Milano-Khimki Mosca 69-78

MEDIOLANUM FORUM, ASSAGO - Le polveri rimangono bagnate. Dopo il 4/27 dall'arco nella semifinale di Coppa Italia contro la Reyer Venezia, l'Olimpia Milano prosegue con un 3/21 in Eurolega contro il Khimki Mosca, incassa la terza sconfitta consecutiva in Europa (la sesta nelle ultime 7 gare, e la seconda in fila al Forum dopo quella contro l'Alba Berlino) e vede peggiorare il proprio record a 11-14, numeri che, in questo momento, la estromettono dalla zona playoff. In verità, l'andamento dell'Olimpia dopo l'avvio-sprint da 7-2 con annesso primato in classifica recita ora un mesto 4-12, con un ormai lungo trascinarsi di problematiche ormai note a cominciare dai soli 69 punti segnati, miglior "prestazione difensiva" stagionale del Khimki, se vogliamo intenderla così, ma in realtà specchio di un sistema offensivo che continua a soffrire lunghi momenti di vuoto con circolazione di palla lenta e perimetrale, e una diffusa incapacità di costruire vantaggi dal palleggio.

Video - Visione di Sergio Rodriguez: assist magico per il reverse di Della Valle 00:27

L'ormai "famigerato" terzo quarto si trasforma ancora una volta in pesante tassa da pagare: dopo un mini-break in avvio di ripresa con cui l'Olimpia sembra poter riprendere in mano l'inerzia di una partita trascorsa quasi esclusivamente a inseguire, arriva invece un pesantissimo parziale di 0-15 in favore del Khimki (da 42-39 a 42-54), cominciato con una serie di canestri fin troppo facili di Alexey Shved e Jonas Jerebko e rintuzzato poi da Booker e Timma. Nel frattempo, persa la vena ispiratrice di un Sergio Rodriguez capace di svincolarsi dalle trappole difensive iniziali con un secondo periodo di altissimo livello, l'attacco biancorosso si cristallizza per 6' lunghissimi minuti di asfissia su possessi perimetrali, lamentando carenza di idee, di organico (pesante in questo senso il nuovo stop per infortunio di Nemanja Nedovic) e scarsa brillantezza fisica generale. La scintilla riaccesa dal ricorso in massa al secondo quintetto e da un buon momento di Amedeo Della Valle (9 punti in 20' dalla panchina) serve soltanto per vivere l'ultima illusione (55-59 a inizio quarto periodo) prima che i canestri di Dairis Bertans (9 punti con 3 triple da ex conoscitore dei canestri del Forum) e Jonas Jerebko (statuario in vernice al fianco di Booker, doppia-doppia da 16 punti e 12 rimbalzi) riallarghino la forbice oltre la doppia cifra di margine.

Video - Arturas Gudaitis dice "No!": cancella Jonas Jerebko con una grande stoppata 00:32

Nel finale, Milano getta la maschera e diventa camaleontica, rimbalzando tra mini-quintetti con il doppio playmaker Rodriguez-Sykes più Vlado Micov da 4 tattico alla ricerca di spunti offensivi e pressing allungato sui 28 metri, e assetti più tradizionali con il ritorno di Luis Scola, suo malgrado poco efficace su entrambe le metacampo. Ne risultano minuti di confusione aggravati da percentuali dall'arco sempre più in picchiata: il Khimki controlla il ritmo gestendo i possessi con l'esperienza di Alexey Shved (18 punti, 6 assist) e Jonas Jerebko (i migliori su sponda gialloblù) e respinge gli ultimi sussulti firmati da Rodriguez, il migliore a livello statistico con 18 punti, 8 assist ma 6/14 al tiro (2/8 dall'arco cui si unisce l'1/5 di Micov). Spicca in negativo, invece, la partita di Drew Crawford, panchinato dopo 3 soli minuti di secondo periodo in cui raccoglie due tiri stentati nel traffico e una pessima rotazione difensiva che apre il campo a una tripla comoda di Bertans: il suo non-riutilizzo costringe Vlado Micov a un'altra serata di straordinari, ma dopo un primo tempo brillante sembra finire anche lui sulle ginocchia (15 punti in 30', 7/12 dal campo).

L'Olimpia Milano tornerà in campo in Eurolega venerdì 28 febbraio, trasferta in Lituania contro lo Zalgiris Kaunas: la partita sarà trasmessa in LIVE-Streaming su Eurosport Player, palla a due alle ore 19.00.

Il tabellino