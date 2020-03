Non solo Milano-Olympiacos: tutte le gare interne di Olimpia, Virtus Bologna e Venezia ricollocate

Milano-Olympiacos non si giocherà al Forum di Assago, bensì alla Mercedes Benz Arena di Berlino. La decisione è stata presa dal consiglio di Eurolega in seguito alle pressioni da parte della squadra greca, impossibilitata a raggiungere Milano.

Nello stesso consiglio, Eurolega ha valutato tutte le ipotesi possibili per garantire il consueto svolgimento delle sue competizioni - Eurolega ed Eurocup - considerando la presenza di squadra il cui territorio è ormai “zona rossa” per il Coronavirus. Di conseguenza, Eurolega ha deciso di far svolgere alcune partite a porte chiuse e altre come Milano-Olympiacos, di re-localizzarle in Europa, mantenendo comunque lo status di chiusura al pubblico.

Partite a porte chiuse

Real Madrid-Stella Rossa (EL)

Maccabi-Baskonia (EL)

Barcellona-Zalgiris (EL)

ASVEL-Zenit (EL)

Partite da giocare in altra sede

Milano-Olympiacos (EL)

Milano-ASVEL (EL)

Milano-CSKA (EL)

Virtus Bologna-Monaco (EC)

Reyer Venezia-Unicaja Malaga (EC)

Purtroppo non c’è nessun errore di battitura. Milano-Olympiacos non sarà l’unica partita di Eurolega della squadra di Ettore Messina ad essere rilocalizzata. Secondo quanto riporta il comunicato di Eurolega, tutte le gare interne dell’AX Armani Exchange Milano, da questo momento in poi saranno giocate fuori dal Forum, pur mantenendo lo status di “squadra casa”. In parole povere, se la situazione dovesse rimanere la seguente (porte chiuse), e se Milano non riuscisse a raggiungere i playoff di Eurolega, per i tifosi di Milano la stagione di Coppa si è chiusa con la gara contro il Khimki il 20 febbraio.