Olimpia Milano, che cuore! Devolverà l'incasso dei prossimi 3 match alle città colpite dal maltempo

Far bene sul campo e far del bene fuori dal parquet. L’Olimpia Milano, con in testa il presidente Giorgio Armani, ha deciso di devolvere l’intero incasso dei tre match che si disputeranno in settimana al Forum di Assago alla Protezione Civile, a supporto di centri abitati gravemente danneggiati dal maltempo negli ultimi giorni. È da considerare che le tre sfide che vedranno protagonista la Ax Exchange tra le mura amiche sono assolutamente degne di nota: stasera (martedì 19 novembre) c’è il primo dei due impegni in Eurolega - che vede i ragazzi di Ettore Messina in testa a 14 punti, in coabitazione con altre cinque squadre – contro il Maccabi Tel Aviv, serata contraddistinta dal ritiro della maglia numero 11 di Dino Meneghin. Giovedì, invece, ospiteranno l’Anadolu Efes che in questo momento sono a pari punti proprio con l’Olimpia. Domenica i riflettori del Forum saranno tutti per il big match contro la Dinamo Sassari che ha sbancato per ben 3 volte il palazzetto milanese.

Questo l’encomiabile annuncio del club:

" A seguito degli ingenti danni che diverse città e regioni italiane hanno subito per via del maltempo degli ultimi giorni, il Gruppo Armani ha deciso di devolvere interamente alla Protezione Civile, a supporto degli interventi di soccorso in atto, l’incasso dei tre incontri che A|X Olimpia Milano disputerà questa settimana al Mediolanum Forum di Assago. A|X Olimpia Milano giocherà martedì e giovedì due partite di EuroLeague, rispettivamente contro il Maccabi Tel Aviv e l’Anadolu Efes, mentre domenica incontrerà la Dinamo Sassari "