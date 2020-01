Personalità, attacco, triple e panchina: la vittoria sul Panathinaikos guarisce i mali di Milano

Nella serata in cui la "Jimmer-mania" contagia anche il Forum di Assago, Sergio Rodriguez batte un colpo per ricordare chi, in realtà, abbia dominato per anni questa Lega. In risposta alla miglior prestazione europea di Jimmer Fredette (career-high in Eurolega da 28 punti) arriva probabilmente la miglior partita della stagione in maglia Olimpia del Chacho, sia per le statistiche (22 punti, 9/16 al tiro, 3 assist), sia per i momenti cruciali in cui sono arrivati i suoi canestri pesanti, sia, soprattutto, per quell'enorme dose di personalità con cui ha guidato la squadra dal primo minuto, reagendo alle dichiarazioni mirate di coach Messina che, dopo la sconfitta nel derby, aveva puntato il dito proprio contro lo scarso spessore caratteriale della squadra.

Trascinato da Rodriguez, l'intero gruppo ha fornito grossi segni di ripresa di salute a livello fisico e mentale dopo l'ormai tradizionale "crisi di dicembre", mostrando quel mix tra compattezza d'intenti e ferocia agonistica già apprezzato tra ottobre e novembre, apice della gestione messiniana. La difesa ha funzionato nei momenti-chiave della partita (il primo allungo all'inizio del secondo periodo e il break decisivo alla fine del terzo), sempre ispirata dalle seconde linee, che fosse la staffetta Moraschini-Roll su Calathes o la presenza di Paul Biligha in vernice, scatenato e per nulla intimorito dal confronto con una delle front-line più pesanti del torneo.

Video - "Catapulta" di Sergio Rodriguez sulla sirena dei 24": triplona decisiva per battere il Panathinaikos 00:39

L'exploit in attacco: 96 punti e 14 triple a segno

Ma, più che i meriti difensivi in una serata da 87 punti subiti in casa (non pochissimi per gli standard tenuti finora), è probabilmente da sottolineare la miglior prestazione offensiva stagionale di squadra dopo una serie di partite stentate per i noti problemi di infortuni, chimica e bioritmi negativi: i 96 punti realizzati sono il record per questa stagione in Eurolega e anche il miglior dato dallo scorso 3 gennaio, quando l'Olimpia ne infilò 111 nella retina del Darussafaka (con tutto il rispetto, altro avversario rispetto al Panathinaikos). Alle spalle di questo exploit c'è sì la prestazione di Rodriguez, ma soprattutto la ritrovata efficacia nel tiro da fuori (vera arma del filotto di vittorie di inizio stagione) e nella competitività della panchina (tasto dolente nella serie di sconfitte). L'Olimpia ha tirato 14/30 dall'arco, pareggiando il season-high già messo a referto contro Barcellona e all'andata a OAKA (il saldo contro il Panathinaikos è un favoloso 28/56 nel doppio confronto!): alcune sono state triple ben costruite, altre invenzioni dei singoli (vedi la scarica del Chacho), ma guai a sputare sul talento.

Sergio Rodriguez richiama a sé i compagni di squadra durante la partita tra Olimpia Milano e Panathinaikos Atene, Eurolega 2019-2020.Getty Images

Sykes, Moraschini, Biligha: l'arma vincente è la panchina

La panchina ha invece surclassato gli avversari con un netto 53-35 forgiato da una serie di career-high: i 17 di Keifer Sykes, i 12 di Riccardo Moraschini e i 7 di Paul Biligha, arrivati tutti nella stessa serata, quella giusta, quella delle risposte cercate. Giocando con maggior libertà d'azione e movimento sulla falsariga di quanto visto l'anno scorso ad Avellino, Sykes ha potuto esprimere il suo vero talento offensivo e quella sua capacità di mettere a referto tanti punti in pochi minuti, mentre Moraschini, in un ruolo da penetratore sui pick'n'roll centrali più simile a quello coperto l'anno scorso a Brindisi, ha sfruttato la sua fisicità per aprire varchi nella difesa del Panathinaikos, dimostrando, proprio come nella gara d'andata, di essere un cliente scomodo per gli accoppiamenti di coach Pitino.

Video - Riccardo Moraschini con la schiacciata dell'anno: vola in testa a tutta la difesa del Panathinaikos 00:49

Il calendario: tre trasferte di fuoco

Risalita ora al sesto posto in classifica con una delle partite più belle della stagione, l'Olimpia Milano è attesa alla prova della verità con un trittico di trasferte di fuoco: si comincia martedì 14 gennaio contro l'Anadolu Efes Istanbul, si prosegue giovedì 16 con il Maccabi FOX Tel Aviv nella settimana del doppio turno, e si chiude martedì 24 con il Fenerbahçe Beko Istanbul. Tutte le partite saranno trasmesse in LIVE-Streaming su Eurosport Player.