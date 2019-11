Prima sconfitta casalinga in Europa per l'Olimpia Milano: l'Anadolu Efes passa al Forum 81-76

AX Armani Exchange Milano-Anadolu Efes Istanbul 76-81

Sergio Rodriguez ha appena sparato la tripla del -3. Ha in mano il pallone del possibile pareggio a una trentina di secondi dalla sirena e il Forum pende da quei polpastrelli. Palleggio, palleggio, step-back, e pallone che parte di fronte a 9.500 persone con il fiato sospeso. Ferro. Succede, anche ai campioni più grandi, come ricorda anche Michael Jordan nella sua citazione più famosa. Su quel pallone respinto dal ferro cade per la prima volta in stagione anche il Forum di Assago, violato dopo cinque splendide vittorie consecutive: in uno script fiabesco, è anche quasi lecito che a farlo sia l'Anadolu Efes, finalista della scorsa stagione e ancora una volta destinato ad andare lontano.

L'Olimpia si arrende al genio fuori categoria di Shane Larkin, autore di una partita di sostanza molto superiore alle già ottime cifre di 17 punti e 5 assist, per quella sua capacità di travestirsi in pericolo vagante in ogni singola azione offensiva. E, dopo averla ben mascherata martedì contro il Maccabi, paga l'assenza di Arturas Gudaitis nel verniciato, dove Tibor Pleiss pasteggia a tratti con 14 punti e 12 rimbalzi (season-high) e dove l'Efes squarcia bene la difesa biancorossa nei suoi classici giochi in penetra-e-scarica, approfittando dei problemi di falli prematuri di Tarczewski e dall'evidente stanchezza di Luis Scola, incapace di dare all'Olimpia una seconda arma tattica vicino a canestro per sostenere un comunque buon 38% dall'arco (ma Milano chiuderà con un modesto 42% da due, 16/38).

Stanchezza, già, perché la terza partita in sei giorni si fa sentire, eccome, con qualche azione di bassa tensione difensiva (vedi gli inizi di primo e terzo quarto), qualche tripla aperta finita sul primo ferro e un brutto momento offensivo nelle fasi iniziali del quarto periodo, quando l'Olimpia, ripresa in mano l'inerzia con un quintetto puramente difensivo, non ha la potenza di fuoco per azzannare con forza nella metacampo opposta, generando una girandola di sostituzioni che disequilibrano la chimica trovata sotto il proprio tabellone.

Video - Una visione di Sergio Rodriguez: alleyoop meraviglioso per la schiacciata di Kaleb Tarczewski 00:35

Difficile parlare dei singoli in una partita fatta di tanti break e contro-break di squadra, ma è giusto spendere un paio di buone parole per Jeff Brooks e Paul Biligha, a tratti commoventi nel pattugliare il verniciato in assenza di Gudaitis e con i problemi già citati di Scola e Tarczewski. Brooks chiude con 8 punti, 8 rimbalzi e 4 stoppate, spendendosi in un lavoro meraviglioso per chiudere a ripetizione le linee di penetrazione a una squadra che vive e muore sulle invenzioni dal palleggio dei suoi esterni, mentre Biligha, al suo career-high in minuti (17), mostra enormi miglioramenti rispetto a inizio stagione per presenza mentale in campo (su quella fisica non ci sono mai stati dubbi, come certificato anche da un paio di stoppate da urlo piazzate questa sera stessa). In ripresa anche Shelvin Mack, forse alla sua miglior partita in Eurolega della stagione per il lavoro difensivo su Larkin accompagnato da un paio di quei momenti offensivi che Milano si aspetta da lui con maggior frequenza, prima nel ruolo di assist-man (5, season-high) e poi in quello di realizzatore, con una scarica di 6 punti consecutivi a cavallo dei due quarti finali che firma l'ultimo vantaggio milanese sul 64-62.

Milano tornerà in campo in Eurolega venerdì 29 novembre nella trasferta ad Atene contro l'Olympiacos Pireo: gara in LIVE-Streaming su Eurosport Player dalle ore 20:30.

Video - Paul Biligha con una stoppata pazzesca su Larkin, poi arriva Brooks: non si entra in area Olimpia 00:36

Il tabellino

AX Armani Exchange Milano: Micov 10, Roll 8, Rodriguez 11, Tarczewski 6, Scola 3; Mack 8, Biligha 5, Moraschini ne, Nedovic 9, Cinciarini ne, White 8, Brooks 8. All.: Messina.

