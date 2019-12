Quarto periodo fatale per l'Olimpia Milano: Hackett e James portano il CSKA al successo 78-75

CSKA Mosca-AX Armani Exchange Milano 78-75

Doveva essere la partita "speciale" per il grande ex, e lo è stata. Ma non di quello atteso. Daniel Hackett "ruba" il palcoscenico a Mike James firmando la sua miglior prestazione offensiva della carriera in Eurolega, con un bottino monstre da 28 punti e 6 triple a bersaglio, più della metà di quelle realizzate finora in stagione: è lui a tenere a galla il CSKA in un primo tempo molto complicato (32-39 Olimpia all'intervallo) e a piazzare le coltellate letali in un quarto periodo d'autore (suoi 10 degli ultimi 14 punti di squadra), fatto di triple, penetrazioni, grandi letture e la solita, immensa, carica difensiva. James, ben contenuto nella prima metà di partita, spicca in un terzo periodo da 12 punti sui suoi 17 totali, con una serie di accelerazioni che scompaginano il piano difensivo di coach Messina, fino a quel momento molto funzionale: le percentuali tendono al ribasso (4/14 al tiro), ma sono compensate da 11 assist che certificano una discreta gestione dei possessi sui raddoppi. In più, c'è quel rientro difensivo decisivo su Rodriguez, che toglie a Milano la chanche di riavvicinarsi sul -2 a un minuto dalla sirena.

Video - Bentornato, Nemanja Nedovic! Batte tutta la difesa del CSKA Mosca con un "cameriere" d'autore 00:30

Senza Shelvin Mack ma con il ritorno di Nemanja Nedovic (7 punti in 17' dalla panchina), l'Olimpia paga due brutti approcci nei quarti conclusivi, tradottisi in campo con due parziali negativi da 13-2 e 12-0 che cancellano l'esiguo margine mantenuto all'ultimo mini-riposo grazie a una sfuriata di Sergio Rodriguez nei secondi finali del terzo periodo. Il piano-partita, ben preparato per contenere Mike James, prevede un utilizzo massiccio della zona 3-2 con una grande varietà di interpreti in punta e un continuo utilizzo di giocatori in pre-rotazione per togliere il pallone dalle mani del grande ex: la tattica viene ripagata da un misero 3/16 dall'arco per il CSKA all'intervallo lungo, e l'ottimo impatto di Arturas Gudaitis (13 punti) e Kaleb Tarczewski (11 punti, 10 rimbalzi), capaci di scavare con efficacia nel verniciato, regala all'Olimpia un secondo periodo scintillante da 13-26 e un meritato +7 all'intervallo lungo (32-39).

Il CSKA recupera intensità e fisicità nella pausa, ripresentandosi a inizio ripresa con ben altro volto emotivo. Tre triple consecutive (due di Hackett dall'angolo) minano l'efficacia del piano difensivo sconsigliando i raddoppi in pre-rotazione e lasciano Mike James libero di scatenarsi attaccando i cambi sui pick'n'roll. L'Olimpia spende presto il bonus mandando il CSKA spesso in lunetta e perde efficacia nel gioco in post-basso: i russi balzano sul +5 (59-54) ma un paio di canestroni consecutivi di Sergio Rodriguez in step-back sembrano poter tenere Milano in controllo (59-61 all'ultimo riposo).

L'Olimpia chiude il break di 9-0 con Scola (59-63, ultimo vantaggio) ma due falli filati tolgono l'argentino dalla contesa: Darrun Hilliard batte i suoi unici colpi con un paio di belle giocate in avvicinamento e altre due triple di Hackett griffano un contro-parziale di 12-0 per il 74-65 CSKA. Sembra finita, ma coach Messina si gioca l'ultima carta con il doppio centro, schierando Gudaitis e Tarczewski in coppia assieme: Milano ritrova compattezza difensiva togliendo al CSKA la possibilità di entrare in area, ma un paio di errori al tiro e due inusuali leggerezze di Rodriguez frustrano gli ultimi possibili tentativi di rimonta. Hackett segna un altro canestrone dal centro-area e poi chiude i conti rendendo vana la tripla di Gudaitis a fil di sirena per il 78-75 conclusivo.

Il tabellino