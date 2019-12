Risentimento muscolare per Nemanja Nedovic: Milano perde il serbo per almeno due settimane

" La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che il giocatore Nemanja Nedovic ha accusato, nel corso della partita con la Stella Rossa Belgrado, uno stiramento ai flessori della coscia sinistra. Nedovic sarà rivalutato tra 15 giorni "

Ancora un infortunio, ancora un problema muscolare per Nemanja Nedovic in un 2019 davvero sfortunato per il giocatore serbo che stava tornando a pieno regime e aveva già dimostrato di poter essere decisivo per l'AX Armani Exchange Milano. E invece ecco un altro stop, arrivato sul finire del primo tempo della gara casalinga di Eurolega contro la Stella Rossa, chiusa col quarto di fila in Europa per l'Olimpia, già priva di Vlado Micov e Arturas Gudaitis.

"Nedo" dovrà stare fermo per almeno due settimane, poi verrà rivalutato, ma in questi casi serve cautela, a maggior ragione nel caso di un atleta con un recente passato complesso a livello clinico: salterà sicuramente le gare di Eurolega con Villeurbanne, Real Madrid e Valencia, senza dimenticare quelle di campionato con Pesaro, il big match a Venezia e poi Trento. In teoria potrebbe tornare per le ultime due gare del 2019, a Mosca col CSKA il 26 dicembre e a Bologna contro la Virtus nella super sfida del 29, ma tutto dipenderà dall'esito dei prossimi controlli. Intanto Nedovic scirve su Twitter: "Questo 2019 deve finire in fretta. Piccola battuta d’arresto ma sempre positivo".

Al momento non sembra esserci la necessità e l'intenzione di Milano di tornare sul mercato per aggiungere un rinforzo nel roster: Ettore Messina avrà scelte obbligate con 12 giocatori da ruotare in Campionato e in Eurolega. Va tenuto presente che Milano può effettuare ancora 2 tesseramenti con un solo visto extracomunitario, ma potrebbe ricorrere allo "straniero di coppa" mettendo sotto contratto un comunitario senza schierarlo mai in campionato per non far salire il conto.