Giovedì 3 ottobre comincia la nuova stagione di Eurolega 2019-2020, il massimo campionato continentale per club. Un torneo che presenta 18 squadre al via, due in più dello scorso anno, 34 giornate in calendario e una sola squadra italiana, l'AX Armani Exchange Milano. Tutti andranno a caccia del CSKA Mosca, la formazione campione nel 2018-19. Tutte le partite saranno trasmesse LIVE su Eurosport 2 (canale 211 di SKY) e in LIVE-Streaming e on-demand su Eurosport Player. Ecco i roster delle 18 squadre, con i nuovi acquisti scritti in grassetto.

ALBA BERLINO

1 Makai Mason (185 cm, 84 kg; play, USA-Germania, 1995)

(185 cm, 84 kg; play, USA-Germania, 1995) 3 Peyton Siva (183 cm, 84 kg; play, USA, 1990)

5 Niels Giffey (200 cm, 93 kg; ala piccola, Germania, 1991)

8 Marcus Eriksson (201 cm, 87 kg; ala piccola, Svezia, 1993)

(201 cm, 87 kg; ala piccola, Svezia, 1993) 9 Jonas Mattisseck (194 cm, 84 kg; guardia, Germania, 2000)

10 Tim Schneider (208 cm, 108 kg; ala grande, USA, 1997)

15 Martin Hermansson (190 cm, 77 kg; play, Islanda, 1994)

25 Kennet Ogbe (198 cm, 86 kg; guardia, Germania, 1994)

31 Rokas Giedraitis (200 cm, 88 kg; guardia/ala, Lituania, 1992)

32 Johannes Thiemann (205 cm, 102 kg; ala grande, Germania, 1994)

34 Tyler Cavanaugh (206 cm, 108 kg; ala grande, USA, 1994)

(206 cm, 108 kg; ala grande, USA, 1994) 35 Landry Nnoko (208 cm, 113 kg; centro, Camerun, 1994)

43 Luke Sikma (203 cm, 107 kg; ala grande, USA, 1989)

44 Stefan Peno (198 cm, 91 kg; play/guardia, Serbia, 1997)

All. Aito Garcia Renenses (Spagna)

ANADOLU EFES ISTANBUL

0 Shane Larkin (180 cm, 79 kg; play, USA, 1992)

1 Rodrigue Beaubois (188 cm, 84 kg; guardia, Francia, 1988)

2 Chris Singleton (206 cm, 108 kg; ala/centro, USA, 1989)

(206 cm, 108 kg; ala/centro, USA, 1989) 3 Yigitcan Saybir (202 cm, 88 kg; ala grande, Turchia, 1999)

4 Dogus Balbay (185 cm, 82 kg; play, Turchia, 1989)

6 Mustafa Kurtuldum (197 cm; guardia, Turchia, 2001)

8 Tolga Gecim (206 cm, 91 kg; ala piccola, Turchia, 1996)

(206 cm, 91 kg; ala piccola, Turchia, 1996) 10 Omercan Ilyasoglu (195 cm; ala grande, Turchia, 2001)

15 Sertac Sanli (213 cm, 115 kg; centro, Turchia, 1991)

18 Adrien Moerman (203 cm, 102 kg; ala grande, Francia, 1988)

19 Bugrahan Tuncer (191 cm, 87 kg; guardia, Turchia, 1993)

21 Tibor Pleiss (218 cm, 122 kg; centro, Germania, 1989)

22 Vasilije Micic (195 cm, 92 kg; play, Serbia, 1994)

23 James Anderson (198 cm, 98 kg; ala piccola, USA, 1989)

25 Alec Peters (206 cm, 107 kg; ala grande, USA, 1995)

(206 cm, 107 kg; ala grande, USA, 1995) 42 Bryant Dunston (203 cm, 114 kg; centro, USA-Armenia, 1986)

44 Krunoslav Simon (197 cm, 100 kg; guardia/ala, Croazia, 1985)

All. Ergin Ataman (Turchia)

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO

00 Amedeo Della Valle (194 cm, 88 kg; guardia, Italia, 1993)

1 Shelvin Mack (190 cm, 92 kg; play, USA, 1990)

(190 cm, 92 kg; play, USA, 1990) 5 Vladimir Micov (203 cm, 100 kg; ala piccola, Serbia, 1985)

6 Paul Stephan Biligha (200 cm, 106 kg; centro, Italia, 1990)

(200 cm, 106 kg; centro, Italia, 1990) 7 Arturas Gudaitis (211 cm, 115 kg; centro, Lituania, 1993)

9 Riccardo Moraschini (194 cm, 99 kg; play/guardia, Italia, 1991)

(194 cm, 99 kg; play/guardia, Italia, 1991) 10 Michael Roll (198 cm, 92 kg; guardia, Tunisia-USA, 1987)

(198 cm, 92 kg; guardia, Tunisia-USA, 1987) 13 Sergio Rodriguez (191 cm, 80 kg; play, Spagna, 1986)

(191 cm, 80 kg; play, Spagna, 1986) 15 Kaleb Tarczewski (213 cm, 111 kg; centro, USA, 1993)

16 Nemanja Nedovic (191 cm, 88 kg; guardia, Serbia, 1991)

20 Andrea Cinciarini (193 cm, 85 kg; play, Italia, 1986)

22 Xavi Rey (210 cm, 114 kg; centro, Spagna, 1987)

(210 cm, 114 kg; centro, Spagna, 1987) 23 Christian Burns (203 cm, 110 kg; ala/centro, Italia-USA, 1985)

30 Aaron White (206 cm, 104 kg; ala grande, USA, 1992)

(206 cm, 104 kg; ala grande, USA, 1992) 32 Jeff Brooks (203 cm, 94 kg; ala/centro, Italia-USA, 1989)

40 Luis Scola (206 cm, 109 kg; ala grande, Argentina-Spagna, 1980)

All. Ettore Messina (Italia)

CSKA MOSCA

3 Joel Bolomboy (206 cm, 107 kg; ala/centro, Russia, 1994)

5 Mike James (185 cm, 91 kg; play, USA, 1990)

(185 cm, 91 kg; play, USA, 1990) 7 Ivan Ukhov (193 cm, 85 kg; guardia, Russia, 1995)

11 Semen Antonov (202 cm, 104 kg; ala grande, Russia, 1989)

13 Janis Strelnieks (191 cm, 84 kg; play/guardia, Lettonia, 1989)

(191 cm, 84 kg; play/guardia, Lettonia, 1989) 17 Johannes Voigtmann (211 cm, 115 kg; ala/centro, Germania, 1992)

(211 cm, 115 kg; ala/centro, Germania, 1992) 20 Andrey Vorontsevich (207 cm, 107 kg; ala grande, Russia, 1987)

21 Will Clyburn (201 cm, 95 kg; ala piccola, USA, 1990)

23 Daniel Hackett (193 cm, 93 kg; play, Italia, 1987)

28 Andrei Lopatin (208 cm, 92 kg; ala grande, Russia, 1998)

30 Mikhail Kulagin (191 cm, 93 kg; play/guardia, Russia, 1995)

31 Kosta Koufos (213 cm, 111 kg; centro, Grecia, 1989)

(213 cm, 111 kg; centro, Grecia, 1989) 32 Darrun Hillard (198 cm, 100 kg; guardia/ala, USA, 1993)

(198 cm, 100 kg; guardia/ala, USA, 1993) 41 Nikita Kurbanov (202 cm, 99 kg; ala piccola, Russia, 1986)

42 Kyle Hines (198 cm, 111 kg; centro, USA, 1986)

84 Ron Baker (193 cm, 99 kg; play/guardia, USA, 1993)

All. Dimitris Itoudis (Grecia)

FC BARCELLONA

0 Brandon Davies (208 cm, 109 kg; centro, USA-Uganda, 1991)

(208 cm, 109 kg; centro, USA-Uganda, 1991) 3 Kevin Pangos (188 cm, 82 kg; play, Canada, 1993)

5 Pau Ribas (194 cm, 95 kg; guardia, Spagna, 1987)

8 Adam Hanga (200 cm, 90 kg; ala piccola, Ungheria, 1989)

10 Rolands Smits (208 cm, 107 kg; ala grande, Lettonia, 1995)

13 Thomas Heurtel (189 cm, 91 kg; play, Francia, 1989)

14 Artem Pustovyi (216 cm, 96 kg; centro, Ucraina, 1992)

18 Pierre Oriola (206 cm, 107 kg; ala grande, Spagna, 1992)

21 Alex Abrines (198 cm, 86 kg; guardia, Spagna, 1993)

(198 cm, 86 kg; guardia, Spagna, 1993) 22 Cory Higgins (196 cm, 82 kg; guardia/ala, USA, 1989)

(196 cm, 82 kg; guardia/ala, USA, 1989) 23 Malcolm Delaney (191 cm, 86 kg; play/guardia, USA, 1989)

(191 cm, 86 kg; play/guardia, USA, 1989) 24 Kyle Kuric (193 cm, 88 kg; guardia, USA-Slovacchia, 1989)

30 Victor Claver (208 cm, 108 kg; ala piccola, Spagna, 1988)

33 Nikola Mirotic (207 cm, 107 kg; ala grande, Spagna-Montenegro, 1991)

(207 cm, 107 kg; ala grande, Spagna-Montenegro, 1991) 44 Ante Tomic (217 cm, 119 kg; centro, Croazia, 1987)

All. Svetislav Pesic (Serbia)

FC BAYERN MONACO

5 T.J. Bray (196 cm, 86 kg; guardia, USA, 1992)

(196 cm, 86 kg; guardia, USA, 1992) 7 Alex King (200 cm, 100 kg; ala piccola, Germania, 1985)

8 Petteri Koponen (194 cm, 88 kg; play/guardia, Finlandia, 1988)

10 Greg Monroe (211 cm, 120 kg; centro, USA, 1990)

(211 cm, 120 kg; centro, USA, 1990) 11 Vladimir Lucic (200 cm, 95 kg; ala piccola, Serbia, 1989)

12 Maodo Lo (191 cm, 82 kg; play, Germania, 1992)

14 Nihad Dedovic (196 cm, 86 kg; guardia, Bosnia-Erzegovina, 1990)

16 Paul Zipser (203 cm, 103 kg; Germania, ala piccola, 1994)

(203 cm, 103 kg; Germania, ala piccola, 1994) 20 DeMarcus Nelson (193 cm, 90 kg; USA-Serbia, guardia, 1985)

(193 cm, 90 kg; USA-Serbia, guardia, 1985) 21 Diego Flaccadori (193 cm, 80 kg; Italia, guardia, 1996)

(193 cm, 80 kg; Italia, guardia, 1996) 22 Danilo Barthel (208 cm, 100 kg; ala/centro, Germania, 1991)

26 Mathias Lessort (206 cm, 112 kg; ala/centro, Francia, 1995)

(206 cm, 112 kg; ala/centro, Francia, 1995) 34 Josh Huestis (201 cm, 104 kg; ala, USA, 1991)

(201 cm, 104 kg; ala, USA, 1991) 43 Leon Radosevic (207 cm, 112 kg; centro, Croazia, 1990)

All. Dejan Radonjic (Montenegro)

FENERBAHCE ISTANBUL

3 Ergi Tirpanci (203 cm, 93 kg; guardia/ala, Turchia, 2000)

8 Ekrem Sancakli (198 cm, 90 kg; guardia, Turchia, 2001)

9 Leo Westermann (190 cm, 90 kg; ala grande, Francia, 1992)

(190 cm, 90 kg; ala grande, Francia, 1992) 10 Melih Mahmutoglu (191 cm, 85 kg; ala piccola, Turchia, 1990)

12 Nikola Kalinic (203 cm, 93 kg; ala piccola, Serbia, 1991)

13 Tarik Biberovic (201 cm, 100 kg; guardia/ala, Turchia, 2001)

16 Kostas Sloukas (190 cm, 95 kg; guardia, Grecia, 1990)

18 Egehan Arna (203 cm, 93 kg; ala piccola, Turchia, 1997)

19 Nando de Colo (196 cm, 91 kg; play/guardia, Francia, 1987)

(196 cm, 91 kg; play/guardia, Francia, 1987) 21 Derrick Williams (203 cm, 109 kg; ala grande, USA, 1991)

(203 cm, 109 kg; ala grande, USA, 1991) 24 Jan Vesely (213 cm, 110 kg; ala/centro, Repubblica Ceca, 1990)

32 Berkay Candan (206 cm, 101 kg; ala grande, Turchia, 1993)

(206 cm, 101 kg; ala grande, Turchia, 1993) 35 Bobby Dixon (178 cm, 73 kg; guardia, USA-Turchia, 1983)

44 Ahmet Duverioglu (210 cm, 121 kg; centro, Turchia-Giordania, 1993)

70 Luigi Datome (203 cm, 98 kg; ala piccola, Italia, 1987)

77 Joffrey Lauvergne (211 cm, 100 kg; ala/centro, Francia, 1991)

91 Vladimir Stimac (211 cm, 116 kg; centro, Serbia, 1987)

All. Zeljko Obradovic (Serbia)

KHIMKI MOSCA

1 Alexey Shved (198 cm, 86 kg; guardia, Russia, 1988)

3 Chris Kramer (191 cm, 90 kg; ala grande, USA, 1988)

(191 cm, 90 kg; ala grande, USA, 1988) 5 Devin Booker (205 cm, 113 kg; centro, USA, 1991)

(205 cm, 113 kg; centro, USA, 1991) 6 Janis Timma (203 cm, 103 kg; ala piccola, Lettonia, 1992)

7 Sergey Karasev (201 cm, 95 kg; ala piccola, Russia, 1989)

(201 cm, 95 kg; ala piccola, Russia, 1989) 8 Vyacheslav Zaytsev (190 cm, 86 kg; guardia, Russia, 1989)

9 Egor Vyaltsev (193 cm, 88 kg; guardia, USA, 1985)

(193 cm, 88 kg; guardia, USA, 1985) 10 Andrey Desyatnikov (217 cm, 98 kg; centro, Russia, 1994)

(217 cm, 98 kg; centro, Russia, 1994) 11 Jonas Jerebko (208 cm, 105 kg; Svezia, ala grande, 1987)

(208 cm, 105 kg; Svezia, ala grande, 1987) 12 Sergei Monya (202 cm, 103 kg; ala grande, Russia, 1983)

13 Anthony Gill (203 cm, 104 kg; ala grande, USA, 1992)

15 Petr Gubanov (207 cm, 105 kg; ala/centro, Russia, 1987)

16 Timofey Yakushin (194 cm, 82 kg; guardia, Russia, 1997)

24 Stefan Jovic (198 cm, 94 kg; ala grande, Serbia, 1990)

(198 cm, 94 kg; ala grande, Serbia, 1990) 25 Timofey Mozgov (215 cm, 125 kg; centro, Russia, 1986)

(215 cm, 125 kg; centro, Russia, 1986) 31 Evgeny Valiev (205 cm, 93 kg; ala grande, Russia, 1990)

40 Jeremy Evans (206 cm, 91 kg; ala grande, USA, 1987)

(206 cm, 91 kg; ala grande, USA, 1987) 45 Dairis Bertans (193 cm, 91 kg; Lettonia, guardia, 1989)

All. Rimas Kurtinaitis (Lituania)

KIROLBET BASKONIA VITORIA GASTEIZ

1 Ajdin Penava (206 cm, 100 kg; ala grande, Bosnia-Erzegovina, 1997)

3 Luca Vildoza (191 cm, 86 kg; play, Argentina, 1995)

5 Miguel Gonzalez (202 cm; guardia, Spagna, 1999)

7 Pierria Henry (196 cm, 89 kg; ala grande, USA, 1993)

(196 cm, 89 kg; ala grande, USA, 1993) 11 Matt Janning (197 cm, 88 kg; guardia, USA-Georgia, 1988)

12 Ilimane Diop (211 cm, 104 kg; centro, Spagna, 1995)

15 Jayson Granger (186 cm, 87 kg; play, Uruguay-Italia, 1989)

19 Youssoupha Fall (223 cm, 125 kg; centro, Senegal, 1995)

(223 cm, 125 kg; centro, Senegal, 1995) 22 Nik Stauskas (198 cm, 93 kg; guardia, Canada, 1993)

(198 cm, 93 kg; guardia, Canada, 1993) 23 Tomike Shengelia (206 cm, 109 kg; ala grande, Georgia, 1991)

29 Patricio Garino (198 cm, 92 kg; ala piccola, Argentina, 1993)

31 Shavon Shields (201 cm, 97 kg; ala piccola, USA-Danimarca, 1994)

33 Achille Polonara (205 cm, 102 kg; ala grande, Italia, 1991)

(205 cm, 102 kg; ala grande, Italia, 1991) 50 Micheal Eric (208 cm, 109 kg; centro, Nigeria, 1988)

All. Velimir Perasovic (Croazia)

LDLC ASVEL VILLEURBANNE

1 Edwin Jackson (191 cm, 91 kg; guardia, Francia, 1989)

(191 cm, 91 kg; guardia, Francia, 1989) 2 Jordan Taylor (185 cm, 88 kg; play, USA, 1989)

(185 cm, 88 kg; play, USA, 1989) 3 Tonye Jekiri (213 cm, 107 kg; centro, NIgeria, 1994)

(213 cm, 107 kg; centro, NIgeria, 1994) 5 Charles Kahudi (199 cm, 100 kg; ala piccola, Francia, 1986)

6 Théo Maledon (192 cm, 79 kg; play, Francia, 2001)

9 Rihards Lomasz (191 cm, 81 kg; guardia, Lettonia, 1996)

(191 cm, 81 kg; guardia, Lettonia, 1996) 11 Charles Galliou (202 cm; ala piccola, Francia, 1995)

12 Amine Noua (202 cm; ala grande, Francia, 1997)

17 Livio Jean-Charles (206 cm, 98 kg; ala grande, Francia, 1993)

19 Antoine Diot (193 cm, 86 kg; play, Francia, 1989)

(193 cm, 86 kg; play, Francia, 1989) 21 Ismael Bako (208 cm, 98 kg; centro, Belgio, 1995)

(208 cm, 98 kg; centro, Belgio, 1995) 23 David Lighty (196 cm, 98 kg; guardia/ala, USA, 1988)

33 Adreian Payne (208 cm, 108 kg; centro, USA, 1991)

All. Zvezdan Mitrovic (Montenegro)

MACCABI FOX TEL AVIV

0 Eliyah Bryant (196 cm, 95 kg; guardia/ala, USA, 1995)

(196 cm, 95 kg; guardia/ala, USA, 1995) 1 Scottie Wilbekin (188 cm, 80 kg; play, USA-Turchia, 1993)

2 Quincy Acy (201 cm, 109 kg; ala/centro, USA, 1990)

(201 cm, 109 kg; ala/centro, USA, 1990) 4 Angelo Caloiaro (203 cm, 102 kg; ala grande, USA-Italia, 1989)

5 Othello Hunter (203 cm, 107 kg; centro, USA-Liberia, 1986)

(203 cm, 107 kg; centro, USA-Liberia, 1986) 6 Sandy Cohen (198 cm, 91 kg; guardia/ala, USA, 1995)

(198 cm, 91 kg; guardia/ala, USA, 1995) 7 Omri Casspi (206 cm, 102 kg; ala, Israele, 1988)

(206 cm, 102 kg; ala, Israele, 1988) 8 Deni Avdija (200 cm; guardia/ala, Israele, 2001)

11 Tyler Dorsey (196 cm, 83 kg; guardia, USA-Grecia, 1996)

(196 cm, 83 kg; guardia, USA-Grecia, 1996) 12 John DiBartolomeo (183 cm, 79 kg; guardia, Israele, 1991)

14 Nate Wolters (193 cm, 86 kg; ala grande, USA, 1991)

(193 cm, 86 kg; ala grande, USA, 1991) 15 Jake Cohen (208 cm, 107 kg; ala/centro, USA-Israele, 1990)

18 Dori Sahar (195 cm; guardia, Israele, 2001)

28 Tarik Black (206 cm, 113 kg; ala/centro, USA, 1991)

50 Yovel Zoosman (200 cm, 90 kg; guardia/ala, Israele, 1998)

All. Ioannis Sfairopoulos (Grecia)

OLYMPIACOS PIREO

0 Kevin Punter (190 cm, 86 kg; guardia/ala, USA, 1993)

(190 cm, 86 kg; guardia/ala, USA, 1993) 2 Wade Baldwin (193 cm, 92 kg; play, USA, 1996)

(193 cm, 92 kg; play, USA, 1996) 3 Brandon Paul (193 cm, 91 kg; guardia, USA, 1991)

(193 cm, 91 kg; guardia, USA, 1991) 6 Antonis Koniaris (191 cm, 86 kg; play, Grecia, 1997)

(191 cm, 86 kg; play, Grecia, 1997) 7 Vassilis Spanoulis (192 cm, 89 kg; guardia, Grecia, 1982)

10 Will Cherry (185 cm, 80 kg; play, USA, 1991)

11 Nikola Milutinov (212 cm, 116 kg; centro, Serbia, 1994)

14 Sasha Vezenkov (206 cm, 102 kg; ala grande, Bulgaria-Grecia, 1995)

15 Georgios Printezis (206 cm, 105 kg; ala grande, Grecia, 1985)

16 Kostas Papanikolaou (203 cm, 107 kg; ala piccola, Grecia, 1990)

19 Mindaugas Kuzminskas (206 cm, 98 kg; ala, Lituania, 1989)

(206 cm, 98 kg; ala, Lituania, 1989) 20 Aleksej Pokusevski (211 cm, 90 kg; guardia/ala, Serbia, 2001)

21 Augustine Rubit (200 cm, 104 kg; ala/centro, USA, 1989)

(200 cm, 104 kg; ala/centro, USA, 1989) 22 Ethan Happ (208 cm, 108 kg; ala/centro, USA, 1996)

(208 cm, 108 kg; ala/centro, USA, 1996) Nikos Arsenopoulos (198 cm, 91 kg; guardia, Grecia, 2000)

All. David Blatt (USA-Israele)

PANATHINAIKOS OPAP ATENE

0 Deshaun Thomas (201 cm, 100 kg; ala grande, USA, 1991)

5 Tyrese Rice (185 cm, 86 kg; ala grande, USA-Montenegro, 1987)

(185 cm, 86 kg; ala grande, USA-Montenegro, 1987) 6 Georgios Papagiannis (216 cm, 109 kg; centro, Grecia, 1997)

9 Ioannis Athinaiou (194 cm, 96 kg; play/guardia, Grecia, 1988)

(194 cm, 96 kg; play/guardia, Grecia, 1988) 10 Ioannis Papapetrou (206 cm, 105 kg; ala piccola, Grecia, 1994)

11 Nikos Pappas (195 cm, 98 kg; guardia, Grecia, 1990)

15 Ian Vogioukas (212 cm, 122 kg; centro, Grecia, 1985)

24 Wesley Johnson (201 cm, 98 kg; guardia/ala, USA, 1987)

(201 cm, 98 kg; guardia/ala, USA, 1987) 25 Rion Brown (198 cm, 91 kg; guardia/ala, USA, 1991)

(198 cm, 91 kg; guardia/ala, USA, 1991) 32 Jimmer Fredette (188 cm, 88 kg; guardia, USA, 1989)

(188 cm, 88 kg; guardia, USA, 1989) 33 Nick Calathes (198 cm, 97 kg; play, Grecia, 1989)

35 Jacob Wiley (203 cm, 101 kg; ala/centro, USA, 1994)

(203 cm, 101 kg; ala/centro, USA, 1994) 44 Dinos Mitoglou (210 cm, 116 kg; ala grande, 1996)

50 Ben Bentil (206 cm, 107 kg; ala/centro, Ghana, 1995)

All. Argyris Pedoulakis (Grecia)

REAL MADRID

1 Fabien Causeur (195 cm, 90 kg; guardia, Francia, 1987)

3 Anthony Randolph (211 cm, 102 kg; ala grande, USA-Slovenia, 1989)

5 Rudy Fernandez (196 cm, 83 kg; guardia/ala, Spagna, 1985)

7 Facundo Campazzo (181 cm, 88 kg; play, Argentina, 1991)

8 Nicolas Laprovittola (190 cm, 83 kg; ala grande, Argentina, 1990)

(190 cm, 83 kg; ala grande, Argentina, 1990) 9 Felipe Reyes (206 cm, 104 kg; ala grande, Spagna, 1980)

14 Gabriel Deck (201 cm, 107 kg; ala piccola, Argentina, 1995)

16 Usman Garuba (188 cm, 81 kg; centro, Spagna, 2002)

17 Mario Nakic (202 cm, 99 kg; ala piccola, Serbia, 2001)

20 Jaycee Carroll (188 cm, 81 kg; guardia, USA-Azerbaigian, 1983)

22 Walter Tavares (1992 cm, 221 kg; centro, Capo Verde, 1992)

23 Sergio Llull (190 cm, 94 kg; play/guarida, Spagna, 1987)

25 Jordan Mickey (203 cm, 107 kg; ala/centro, USA, 1994)

(203 cm, 107 kg; ala/centro, USA, 1994) 33 Trey Thompkins (208 cm, 109 kg; ala/centro, USA, 1990)

44 Jeffery Taylor (201 cm, 102 kg; ala piccola, USA-Svezia, 1989)

All. Pablo Laso (Spagna)

STELLA ROSSA BELGRADO

0 Ognjen Kuzmic (214 cm, 116 kg; centro, Serbia, 1990)

(214 cm, 116 kg; centro, Serbia, 1990) 1 Derrick Brown (203 cm, 106 kg; ala grande, USA, 1987)

(203 cm, 106 kg; ala grande, USA, 1987) 3 Filip Covic (180 cm, 75 kg; play, Serbia, 1989)

4 Lorenzo Brown (196 cm, 86 kg; play, USA, 1990)

(196 cm, 86 kg; play, USA, 1990) 5 Stratos Perperoglou (203 cm, 104 kg; ala piccola, Grecia, 1984)

7 Dejan Davidovac (203 cm, 95 kg; guardia/ala, Serbia, 1995)

9 Nemanja Nenadic (197 cm, 88 kg; guardia, Serbia, 1994)

10 Branko Lazic (195 kg, 91 kg; guardia/ala, Serbia, 1989)

11 Mouhammad Faye (208 kg, 98 kg; ala grande, Senegal, 1985)

12 Billy Baron (188 cm, 88 kg; guardia, USA, 1990)

13 Ognjen Dobric (200 cm, 93 kg; guardia/ala, Serbia, 1994)

15 James Gist (207 cm, 107 kg; ala/centro, USA, 1986)

(207 cm, 107 kg; ala/centro, USA, 1986) 22 Charles Jenkins (191 cm, 100 kg; play/guardia, USA-Serbia, 1989)

(191 cm, 100 kg; play/guardia, USA-Serbia, 1989) 28 Borisa Simanic (209 cm, 95 kg; ala grande, Serbia, 1998)

32 Nikola Jovanovic (211 cm, 113 kg; ala/centro, Serbia 1994)

(211 cm, 113 kg; ala/centro, Serbia 1994) 50 Michael Ojo (216 cm, 138 kg; centro, Nigeria, 1993)

All. Milan Tomic (Serbia)

VALENCIA BASKET

1 Quino Colom (188 cm, 88 kg; play, Spagna, 1988)

(188 cm, 88 kg; play, Spagna, 1988) 2 Vanja Marinkovic (197 cm, 86 kg; guardia, Serbia, 1997)

(197 cm, 86 kg; guardia, Serbia, 1997) 3 Jordan Loyd (193 cm, 95 kg; guardia, USA, 1993)

(193 cm, 95 kg; guardia, USA, 1993) 5 Maurice Ndour (206 cm, 91 kg; ala/centro, Senegal, 1992)

(206 cm, 91 kg; ala/centro, Senegal, 1992) 6 Alberto Abalde (202 cm, 93 kg; ala piccola, Spagna, 1995)

7 Louis Labeyrie (208 cm, 100 kg; ala/centro, Francia, 1992)

9 Sam Van Rossom (188 cm, 88 kg; play, Belgio, 1986)

10 Mike Tobey (213 cm, 115 kg; centro, USA, 1994)

12 Brock Motum (208 cm, 111 kg; ala grande, Australia, 1990)

(208 cm, 111 kg; ala grande, Australia, 1990) 14 Bojan Dubljevic (205 cm, 115 kg; centro, Montenegro, 1991)

16 Guillem Vives (192 cm, 86 kg; play, Spagna, 1993)

19 Fernando San Emeterio (199 cm, 105 kg; guardia/ala, Spagna, 1984)

30 Joan Sastre (201 cm, 86 kg; guardia, Spagna, 1991)

42 Aaron Doornekamp (201 cm, 96 kg; ala piccola, Canada, 1985)

All. Jaume Ponsarnau (Spagna)

ZALGIRIS KAUNAS

0 Thomas Walkup (193 cm, 88 kg; guardia, USA, 1992)

2 Alex Perez (191 cm, 86 kg; play, Messico, 1993)

(191 cm, 86 kg; play, Messico, 1993) 4 Lukas Lekavicius (180 cm, 76 kg; play, Lituania, 1994)

(180 cm, 76 kg; play, Lituania, 1994) 10 Nigel Hayes (203 cm, 115 kg; ala grande, USA, 1994)

(203 cm, 115 kg; ala grande, USA, 1994) 12 Erikas Venskus (205 cm, 100 kg; ala, Lituania, 2000)

13 Paulius Jankunas (205 cm, 107 kg; ala grande, Lituania, 1984)

16 Karolis Lukosiunas (195 cm, 95 kg; guardia, Lituania, 1997)

(195 cm, 95 kg; guardia, Lituania, 1997) 17 Laurynas Birutis (213 cm, 110 kg; centro, Lituania, 1997)

21 Arturas Milaknis (195 cm, 90 kg; guardia/ala, Lituania, 1986)

23 Martinas Geben (208 cm, 114 kg; centro, Lituania, 1994)

(208 cm, 114 kg; centro, Lituania, 1994) 31 Rokas Jokubaitis (193 cm, 84 kg; play, Lituania, 2000)

32 Zach LeDay (202 cm, 108 kg; ala/centro, USA, 1994)

(202 cm, 108 kg; ala/centro, USA, 1994) 34 Jock Landale (211 cm, 117 kg; centro, Australia, 1995)

(211 cm, 117 kg; centro, Australia, 1995) 40 Marius Grigonis (198 cm, 88 kg; guardia/ala, Lituania, 1994)

92 Edgaras Ulanovas (198 cm, 94 kg; ala piccola, Lituania, 1992)

All. Sarunas Jasikevicius (Lituania)

ZENIT SAN PIETROBURGO

4 Colton Iverson (213 cm, 116 kg; centro, USA, 1989)

(213 cm, 116 kg; centro, USA, 1989) 6 Andrew Albicy (176 cm, 77 kg; play, Francia, 1990)

(176 cm, 77 kg; play, Francia, 1990) 7 Anton Ponkrashov (200 cm, 96 kg; guardia/ala, Russia, 1986)

(200 cm, 96 kg; guardia/ala, Russia, 1986) 9 Austin Hollins (193 cm, 83 kg; guardia, USA, 1991)

(193 cm, 83 kg; guardia, USA, 1991) 10 Will Thomas (203 cm, 104 kg; ala grande, USA-Georgia, 1986)

(203 cm, 104 kg; ala grande, USA-Georgia, 1986) 12 Alex Renfroe (191 cm, 80 kg; play, USA-Bosnia Erzegovina, 1986)

(191 cm, 80 kg; play, USA-Bosnia Erzegovina, 1986) 13 Dmitry Khvostov (190 cm, 78 kg; guardia, Russia, 1989)

(190 cm, 78 kg; guardia, Russia, 1989) 14 Anton Pushkov (208 cm, 98 kg; centro, Russia, 1988)

16 Vladislav Trushkin (201 cm, 98 kg; ala piccola, Russia, 1993)

18 Evgeny Voronov (194 cm, 95 kg; guardia, Russia, 1986)

20 Andrey Zubkov (205 cm, 100 kg; ala grande, Russia, 1991)

(205 cm, 100 kg; ala grande, Russia, 1991) 21 Tim Abromaitis (203 cm, 107 kg; ala grande, USA, 1989)

(203 cm, 107 kg; ala grande, USA, 1989) 25 Mateusz Ponitka (196 cm, 92 kg; ala piccola, Polonia, 1993)

(196 cm, 92 kg; ala piccola, Polonia, 1993) 34 Gustavo Ayon (208 cm, 113 kg; centro, Messico, 1985)

All. Joan Plaza

