Seconda sconfitta esterna consecutiva per l'Olimpia Milano: il Maccabi Tel Aviv vince 69-63

Maccabi FOX Tel Aviv-AX Armani Exchange Milano 69-63

In partenza, c'era un dato comune che univa le due trasferte consecutive a Istanbul e Tel Aviv: nell'Eurolega moderna, l'Olimpia Milano non era mai riuscita a vincere sui campi di Efes e Maccabi. E la tendenza, purtroppo, non è cambiata. Il doppio turno di Eurolega spinge nuovamente la squadra di coach Messina sull'orlo della zona playoff con un record di 10-10 e un altro impegno esterno all'orizzonte: venerdì prossimo, Milano tornerà a Istanbul per chiudere il trittico di trasferte consecutive contro il Fenerbahçe, altro campo violato in una sola occasione negli ultimi otto anni, in quella celebre serata con coach Obradovic paonazzo di rabbia e affossato dai colpi del periodo magico dell'Olimpia Milano di Luca Banchi.

La sconfitta matura comunque con modalità e situazioni differenti da quella di Istanbul, dimostrando il carattere di una squadra capace di resettarsi rapidamente dai dolori del -20. Anzi, grazie a un ottimo approccio difensivo con Keifer Sykes sacrificato su Scottie Wilbekin e alle fiammate iniziali di Nemanja Nedovic e Amedeo Della Valle, l'Olimpia controlla il ritmo per la prima dozzina di minuti, toccando anche il +9 (16-25). Sono poi Tyler Dorsey (in attacco) e i centimetri di Othello Hunter e Jalen Reynolds (in difesa) a risvegliare il Maccabi: i cambi sistematici imprigionano la creatività di Sergio Rodriguez (8 punti ma 3/11 al tiro), e Milano conserva con gran fatica un solo punto di vantaggio all'intervallo lungo (31-32), lamentando scarse percentuali al tiro da due (6/17, ma nel secondo tempo arriverà addirittura un peggiore 4/15).

Video - Paul Biligha arriva ovunque: doppia stoppata per chiudere il secondo quarto tra Milano e Maccabi 00:26

A inizio ripresa il Maccabi sembra tornare in campo con piglio differente. Trascinata da un momento di estasi di Wilbekin, la squadra di Sfairopoulos piazza un break di 14-4 in poco più di 4' che ribalta totalmente il volto della partita. Precipitata a -9 (45-36), l'Olimpia reagisce allentando le briglie sul controllo del ritmo offensivo e concedendo maggior libertà a Sykes e Roll: ne esce una serie di attacchi più rischiosi, ma anche più rapidi e incisivi, capaci di ricucire quasi interamente il gap in apertura di ultimo periodo (52-51). Nel momento del bisogno, però, Scottie Wilbekin torna a battere cassa: due triple magnifiche di puri istinti offensivi rilanciano il Maccabi (58-51) ed è poi un floater elegantissimo a respingere l'ultimo assalto disperato di Micov e Sykes (68-63).

