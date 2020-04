Il playmaker spagnolo ha ancora due anni di contratto con l'AX Armani Exchange e non pensa ad andare altrove, anche per la presenza di Ettore Messina: "Ha una visione di globale riguardo qualsiasi cosa. Sono orgoglioso di poter lavorare con lui". E sullo stop della Serie A: "E' stata una decisione giusta".

Sergio Rodriguez è la stella dell'Olimpia Milano, è il presente e il futuro dell'AX Armani Exchange che ha grande ambizione, da sempre, sia in campionato, sia in Eurolega. Il playmaker spagnolo, rientrato a casa a causa del Coronavirus, conferma la felicità di essere a Milano e non ha alcuna intenzione di cambiare aria, a prescindere dal contratto triennale firmato la scorsa estate.

Non sto considerando nulla che non sia restare a Milano. Ho ancora due anni di contratto, penso che la squadra, il club e la città abbiano un grandissimo potenziale. Sono molto felice

Serie A Sergio Rodriguez, qual è stata la partita più bella della sua stagione? 19/04/2020 A 17:28

Il "Chacho", intervistato dal portale spagnolo Solobasket, ha ribadito la volontà di restare a Milano, anche per la presenza di Ettore Messina, coach che ebbe anche al Real Madrid nel 2010-11, la prima stagione in Europa dopo 4 anni in NBA tra Portland e New York. "Messina è stato in NBA, al CSKA... ha una visione più globale su qualsiasi cosa. Sono orgoglioso di poter lavorare con lui ogni giorno, imparare dalla sua saggezza e condividere i bei momenti. Perché quest’anno ci sono stati, dentro e fuori dal campo. È un allenatore che comprende perfettamente i giocatori e tutti ci sentiamo a nostro agio nel lavorare con lui".

Infine Rodriguez commenta la decisione di chiudere il campionato di Serie A per la pandemia: "Penso sia stata una buona decisione, perché ha tolto l’incertezza, che ora è una delle cose più difficili da sopportare. C’è preoccupazione ed è difficile porsi degli obiettivi o sapere quando torneremo a giocare. L'esperienza nel campionato italiano è stata comunque molto buona. C’è grande passione, palazzetti pieni ed anche i tifosi di Milano sono stati spettacolari. Peccato non poterlo finire, ci stavamo preparando molto bene per la fase finale".

Eurolega Eurolega e Eurocup vanno avanti: si lavora per finire la stagione e assegnare le Coppe 09/04/2020 A 15:10