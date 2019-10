Sorpresa al Pireo: David Blatt e l'Olympiacos si separano. Tra i sostituti in pole Bartzokas

Fulmine a ciel sereno al Pireo: David Blatt non è più l'allenatore dell'Olympiacos. Dopo la cocente sconfitta per 82-63 a Villeurbane contro l'ASVEL nel debutto stagionale in Eurolega, il coach americano di passaporto israeliano si è accordato col club per la risoluzione consensuale del contratto: una mossa a sorpresa in un anno molto particolare per l'Olympiacos, impegnato in Eurolega ma allo stesso tempo nella A2 greca, costretto per le note vicende disciplinari della passata stagione, la prima per Blatt in Grecia.

La nota del club:

" È un momento difficile per tutti poiché ci separiamo da un grande allenatore ma soprattutto da una persona meravigliosa. Abbiamo avuto l'onore di lavorare con una delle più grandi figure del basket mondiale e abbiamo guadagnato molto dalla sua presenza nella nostra squadra. David Blatt ha servito il club in modo coerente, coraggioso e altruista in un momento cruciale per l'Olympiacos. Ha supportato il nostro club su ogni singola decisione che abbiamo dovuto prendere "

Il commento di David Blatt:

" Dopo una lunga e rispettosa discussione tra i proprietari e me, abbiamo deciso di separarci per il bene di entrambe le parti. La mia permanenza in Grecia con l'Olympiacos è stata sostanziale e importante per molti aspetti. Sono grato alle persone e alla famiglia che ho trovato qui. Non ho altro che rispetto per la direzione, i giocatori e lo staff, con i quali mi è piaciuto lavorare e auguro loro solo il meglio "

Per David Blatt, classe 1959, è un momento particolare soprattutto a livello personale dopo che in estate ha svelato di soffrire di una forma di sclerosi multipla progressiva, la sclerosi a placche progressiva primaria, che, parole sue, "non minaccia la mia vita", ma "a me sta colpendo soprattutto alle gambe. Stanchezza, equilibrio e forza muscolare stanno diventando dei veri problemi, per me".

La squadra è al momento affidata al vice di Blatt, il lituano Kestutis Kemzura, che dirigerà l'Olympiacos anche nella sfida contro Valencia in Eurolega. Per la sostituzione invece si parla di Georgios Bartzokas, vincitore dell'Eurolega con i "Reds" nel 2013 e attualmente libero dopo la fine dell'esperienza col Khimki Mosca: attualmente Bartzokas è negli Stati Uniti per un viaggio di aggiornamento professionale ma pare che ci sia già in agenda un incontro tra l'allenatore e il club del Pireo al suo rientro in Grecia.