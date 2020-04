Stop allo sport in Francia: senza Asvel e Monaco come finiscono le coppe europee?

is Scola, #40 of AX Armani Exchange Milan and Tonye Jekiri, #3 of LDLC Asvel Villeurbanne in action during the 2019/2020 Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 13 match between LDLC Asvel Villeurbane and AX Armani Exchange Milan

Il governo francese ha decretato lo stop dell'attività sportiva professionistica fino a settembre, proclamando la chiusura definitiva del campionato di calcio di Ligue 1. Ma come impatterà questa decisione sul basket? L'Asvel è ancora in corsa in Eurolega e il Monaco è avversario della nostra Virtus Bologna nei playoff di Eurocup.

Il governo francese ha deciso per la linea della sicurezza totale: niente sport professionistico almeno fino a settembre a causa della pandemia di coronavirus. La scelta decreta la chiusura anticipata del massimo campionato di calcio, la Ligue 1 (la questione più complessa e spinosa), ma quali risvolti avrà a livello internazionale, negli sport in cui le coppe europee non hanno ancora alzato la bandiera bianca?

Eurolega ed Eurocup, per il cui proseguimento è attesa una decisione dell'ECA entro e non oltre il prossimo 24 maggio, schierano rispettivamente ASVEL Villeurbanne e AS Monaco: entrambe sono coinvolte in impegni anche contro squadre italiane. In Eurolega, l'ASVEL occupa la quindicesima posizione in classifica con un record di 10-18, a tre vittorie di distanza dalla zona playoff: tra le 6 gare ancora in calendario resta anche quella di ritorno contro la nostra AX Armani Exchange Milano. L'AS Monaco, invece, ha superato in maniera brillante le Top16 di Eurocup centrando il primo posto nel Gruppo G con un record di 4-2, e ora è atteso all'incrocio ai quarti di finale contro la nostra Segafredo Virtus Bologna.

La proposta di ECA: chiudere Eurolega ed Eurocup in una sede unica a porte chiuse

La proposta avanzata qualche giorno fa da ECA per chiudere le stagioni di Eurolega ed Eurocup prevede una serie concentrata di partiteda disputarsi a luglio, in sede unica e a porte chiuse. L'Eurolega dovrebbe concludere la regular-season con le 6 gare ancora mancanti e affrontare una Final Eight a eliminazione diretta, mentre per i playoff di Eurocup è prevista una riduzione della lunghezza delle serie: si passerebbe da incroci al meglio delle tre gare a sfide sul modello andata-e-ritorno (sempre in campo neutro) decise dalla differenza canestri totale.

